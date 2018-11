Historia

Autoteurastamot tarpeen Lapin poropaliskunnissa

Rovaniemi, marraskuussa 11.11.1968 (Hilkka Paakkolanvaara)

Monien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nixonin murhaa aikoneet kiinni

New York, 10.11.(UPI)

Poliisit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden suurin siirtolaisryhmä lähti Australiaan

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Union Jack laskettiin Rhodesiassa

Salisbury. 10.11. (AP)

Englannin

Tango vie voiton konserteista

Suomen

laihojen vuosien jälkeen on Lapin porohoidolle luvassa parempaa. Suurimmassa osassa poronhoitoaluetta on eläinten ravinnonsaanti helppoa, ja ellei yllätyksiä edellisvuosien tapaan satu, saadaan nousukautta eläville poronlihamarkkinoille runsaasti uutta myytävää.Uudet ulkomaille myytävän lihan tarkastamismääräykset ovat herättäneet sekä tyytyväisyyttä että arvostelua.Tarkastusjärjestelmän toteuttamisessa on vaikeuksia lähinnä siellä, missä matkat teurastamoille ovat pitkiä.”Syksyn kuluessa on poronlihan kysyntä ollut hyvää, hinta tyydyttävää ja myös käyttöön otettu pakollinen tarkastus on sujunut odotettua paremmin.Aikaisen talven takia kiinteät teurastamot jäivät monissa paliskunnissa rakentamatta, mutta liikkuvat autoteurastamot ovat auttaneet asiaa.Tähän mennessä on teurastettu kaikkiaan 25.000 eläintä”, kertoi Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja, talousneuvos Yrjö Alaruikka.pidättivät lauantai-iltana Brooklynissä kolme jemeniläistä siirtolaista, joiden ilmoitettiin suunnitelleen Yhdysvaltain tulevan presidentin Richard M. Nixonin murhaamista.Jemeniläinen mies ja hänen kaksi poikaansa joutuivat kiinni erään miehen antaman vihjeen perusteella, joka kertoi kolmikon yrittäneen taivuttaa hänet apurikseen.Miehiltä takavarikoitiin pidätyksen yhteydessä kaksi toisen maailmansodan aikaista M-l kivääriä, kaksi tusinaa luoteja ja kaksi viiden tuuman pituista veistä.Alustavien tietojen mukaan miehet ovat saattaneet suunnitella Nixonin murhaamista Israelia suosivien lausuntojen vuoksi, joita hän esitti presidentinvaalikampanjan aikana.Samanlaiset lausunnot suututtivat myös aikoinaan jordanialaista Sirhan B. Sirhania, jota syytetään senaattori Robert Kennedyn murhasta.suurin suomalainen siirtolaisryhmä lähti sunnuntaiaamuna lentokoneella Australiaan. Matkalle lähtijöitä oli kaikkiaan 163.Australian hallituksen tiedotustoimiston virkailija Neil McCann kertoi, että tänä vuonna on marraskuuhun mennessä Suomesta siirtynyt yhteensä 1331 ihmistä asumaan Australiaan.Elokuun ja lokakuun välisenä aikana on siirtolaisia ollut 603, joista elokuun osaksi jää 293, syyskuussa lähti 148 ja lokakuussa 162.McCannin mukaan Australiaan suuntautuva siirtolaisliike on kasvamassa entisestään.Sunnuntaiaamuna nousi Seutulan lentokentältä kaksi Suomesta muuttavia kuljettavaa lentokonetta, joiden ensimmäinen päämäärä oli Lontoo. Lontoosta matka jatkui myöhään sunnuntai-iltana Sydneyn kaupunkiin, minne on määrä saapuu marraskuun 12. päivänä.Union Jack laskettiin sunnuntaina auringonlaskun aikaan salosta viimeistä kertaa virallisena lippuna Afrikassa myöhäisillan tuulen tuskin värähdyttäessä sitä.Ironista kyllä lippu laskettiin Salisburyssä, ainoan englantilaisen siirtomaan pääkaupungissa, joka on kapinoinut emämaata vastaan ja julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi. Silti Rhodesia vapautui viimeisenä Englannin puna-valkosinisestä lipusta.Maanantaina vielä tunnustamattoman itsenäisyyden kolmantena vuosipäivänä kohoaa salkoihin ensimmäistä kertaa Rhodesian uusi vihreä-valkoraitainen lippu.kansa tahtoo radiosta enemmän kansallis-perinteellistä musiikkia (vanhat iskelmät, vanha tanssimusiikki, suomalainen tango) ja viihdemusiikkia.Vähemmän halutaan sen sijaan konserttimusiikkia ja amerikkalaisvaikutteista musiikkia, ilmenee yleisradion tutkimustiedotuksista.Tämä yleislinja oli täysin hallitseva saaduissa tuloksissa.HS