Historia

Kouluterveyden­huolto vailla yhtenäisyyttä

Koululaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuontiomenat saatiin kauppaan

Ulkomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sensuuri hyväksyi seksiennätyksen

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isille vaaditaan isyyslomaa ja oikeutta itkeä

”Yhteiskuntamme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jackie katolisen kirkon ”boikottiin”

Vatikaanin

terveydenhoito on lukuisista yrityksistä huolimatta hajanaista, joka johtuu päättävien elinten runsaudesta. Lääkintöhallituksen alainen terveydenhoito käsittää vain oppivelvollisuuskoulut.Oppikoulut saavat ohjeensa kouluhallitukselta ja eri ministeriöt sekä virastot huolehtivat puolestaan opistoista ja muista oppilaitoksista.Suomi on nimenomaan oppikoululaisten terveydenhoidossa paljon jäljessä muista pohjoismaista, ja vaikeuksia arvellaan syntyvän lisää koululaitosta uudistettaessa. – –Ruotsinkieliset oppikoulut ovat jo pääsemässä lähelle ihannetta, sillä Samfundet Folkhälsan on järjestänyt kouluhoitajapalvelun. – – Tällaista melko pitkälle kehitettyä klinikkamuotoa ei ole muissa pohjoismaissa, ja vertailukohtaa voidaan hakea Yhdysvalloista saakka. Teinipoliklinikka on saanut suuren suosion.Vaikka alun perin ajateltiin pelkästään ruotsinkielisiä nuoria, täytyi suomenkielisetkin ottaa mukaan, koska vastaavaa suomenkielistä laitosta ei ollut.Suosion perustana on se, että oppilaat voivat tulla huomaamatta omasta tai vanhempiensa aloitteesta kysymään neuvoa vaivaansa. Vasta kolmannella sijalla on koulun tekemä aloite.omenat saatiin kauppoihin maanantaiaamuna, jolloin voitiin todeta myös, että niiden määrä ja laatu vastaa täysin odotuksia, kerrottiin helsinkiläisistä tukkuliikkeistä maanantaina.Ensimmäiset omenat tuotiin pääasiassa Tanskasta, Ranskasta, Italiasta, Unkarista ja Kreikasta. Tämänhetkisten näkymien mukaan voidaan myös joulun omenatarve täysin tyydyttää. Myös muiden hedelmien osalta näyttävät markkinat hyviltä. Kaikkia laatuja on saatavista riittävästi.elokuvasensuuri on hyväksynyt esitettäväksi aikuisille elokuvan ”Havets nakna vind”, joka ruotsalaislehdistön mukaan merkitsee uutta maailmanennätystä seksissä.Elokuvan ensi-ilta oli jo määrätty, mutta sensuuri puuttui asiaan viime hetkellä ja vaati, että se oli esitettävä ensin erityiselle elokuvien tarkastuskomitealle, joka toimii sensuurilautakunnan neuvoa-antavana elimenä. (Reuter)uskoo naurettavan sokeasti jokaisen miehen fyysiseen voimaan”, sanoo yhdistys 9 julkilausumassaan, joka on annettu sunnuntain isänpäivän johdosta.Yhdistys vaatii isille oikeutta itkeä ja osoittaa tunteitaan, oikeutta olla lapsille yhtä läheisiä kuin äidit, mahdollisuutta antautua ammattialoille, joita on totuttu pitämään yksinomaan naisen ammatteina ja kolmen kuukauden palkallista isyyslomaa lapsen syntyessä.Isyysloman aikana isä oppisi yhdessä äidin kanssa hoitamaan lastaan ja saisi yhdistyksen mielestä hyvät edellytykset läheiseen kosketukseen lapsensa kanssa.”Ideologia, joka korostaa isän oikeutettua asemaa kodin ja perheen piirissä, on yhteiskunnallisesti hyödyllisempi ja kaikkien osallisten kannalta oikeudenmukaisempi kuin kauneimmatkaan vakuuttelut äitiyden pyhyydestä”, sanotaan julkilausuman loppuponnessa.ei uskota julistavan rouva Jacqueline Onassista virallisesti julkiseksi synnintekijäksi huolimatta Vatikaanin lehden L'Osservatore Romanon häntä vastaan kohdistamasta hyökkäyksestä, ilmoitettiin arvovaltaisista lähteistä.Lehti nimittää häntä keskiviikkona naiseksi, joka on tehnyt julkisesti syntiä, koska hän on mennyt naimisiin eronneen miehen, Aristoteles Onassiksen, kanssa ja sanoi hänen tilaansa hengellisesti rappeutuneeksi. Lehden kielenkäyttö oli terävintä, mitä Vatikaanista on tähän mennessä suunnattu Yhdysvaltain entistä ensimmäistä naista kohtaan.Lähteistä todettiin kuitenkin, että rouva Onassikseen sovelletaan rangaistusta, joka evää häneltä ehtoollisen, ripin ja hautauksen katolisessa kirkossa, vaikka hän voi silti olla mukana jumalanpalveluksissa.Vatikaanin lähteistä kerrottiin kuitenkin, ettei hän voi enää myöskään käydä paavin vastaanotolla, kuten hänellä oli tapana ennen uutta avioliittoaan. Ainoa tapa, jolla hän voi saada nämä rangaistukset poistetuiksi on peruuttaa avioliittonsa Onassiksen kanssa – jota katolinen kirkko pitää mitättömänä – ja katua. (UPI).