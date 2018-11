Historia

Muhennoksella täytetyt makkarakupit

HS 13.11.1968

Makkara

Siivoustyö on kysyttyä – keski-ikäiset naiset parhaita työntekijöitä

Keski-ikäiset

Kolme avaruusmiestä jouluksi kuun ympäri

Washington, 12. 11. (UPI)

Yhdysvallat

Uuden aseman paikaksi ehdolla Kamppi, Pasila ja Terassitori

Helsingin

Äänilevystä apua pakolaisille

YK:n

Tuntematon sukellusvene Tromsössä

Oslo, 12. 11. (Hans Chr. Finstad)

Sammutetuin

Naisia ahdisteleva simpanssi karannut

Lontoon

leikataan kuorineen n. 1/2 cm:n paksuisiksi viipaleiksi, jotka käristetään nopeasti kuumassa pannussa ja täytetään valmiilla, kuumalla muhennoksella.Jos porkkana-omenakastiketta on jäänyt edellisestä päivästä tähteeksi, lisätään joukkoon pieni rasiallinen pakasteherneitä, jotka saavat kiehua kastikkeessa kypsiksi.Kastike suurustetaan muhennokseksi maidon joukkoon sekoitetuilla vehnäjauhoilla; maitosuurus pehmentää muhennoksen väriä ja makua.Muhennos maustetaan suolalla ja aromisuolalla.Jos muhennoksen ”perustaa” ei ole ennestään, keitetään pari porkkanaa viipaleina pienessä, suolalla maustetussa vedessä miltei pehmeiksi, herneet lisätään ja seos suurustetaan maito-vehnäjauhoseoksella (2 rkl vehnäjauhoja suurustaa 3 dl nestettä muhennokseksi).Vehnäjauholisäyksen jälkeen muhennoksen täytyy saada kiehua ainakin 5 minuuttia, jotta vehnäjauhot kypsyvät, pitempi keittoaika parantaa muhennoksen makua.Kaaliraaste, joka on maustettu sitruunamehulla, pannaan makkarakuppien kanssa samalle vadille tarjolle ja ainakin perheen miesväkeä varten keitetään ateriaa tukevoittamaan lihaliemessä riisejä.siivoojat ovat parhaita työntekijöitä, kerrottiin useasta siivoustoimistosta.He ovat uutteria, tunnollisia ja pitkäaikaisia työpaikassaan.Siivoustyö on raskasta; huolimaton ja laiska ei tule toimeen.Siivoustyötä välittäviä toimistoja on Helsingissä kymmenisen kappaletta. Toiset niistä välittävät ainoastaan konttorisiivousta, toiset sekä laitos- että perhesiivousta.Työ on suhteellisen hyvin palkattua.Toimistot kouluttavat työntekijänsä, opettavat tehokkaan työskentelyn niksit, puhdistusaineitten oikeaoppisen käytön ja erilaisten pintojen käsittelyn.Ruman siivooja-nimen asemesta toimistot käyttävät henkilökunnastaan työntekijä-nimitystä.Kukin toimisto kertoi työntekijöittensä olevan jokseenkin tyytyväisiä palkkaukseen ja työhönsä.ilmoitti tiistaina lähettävänsä kolme avaruusmiestä kiertoradalle kuun ympärille juuri ennen joulua.Apollo 8 lähtee matkaan joulukuun 21. päivänä ja sen lento kestää suunnitelman mukaan kuusi päivää.Tarkoitus on, että avaruusmiehet kiertävät kuun ympäri kymmenen kertaa ja palaavat sitten takaisin laskeutuen Tyyneen valtamereen joulun ja uudenvuoden välillä.Lento on historiallinen.– –Presidentti Johnson ja tuleva presidentti Richard Nixon saivat tiedon tärkeästä päätöksestä keskustellessaan maanantaina Valkoisessa talossa.Päätös lennosta kuun ympäri on tärkein päätös sen jälkeen, kun ensimmäinen maapallon kiertänyt amerikkalainen John Glenn päätettiin lähettää matkaan, totesivat asiantuntijat Houstonissa.Glennin lento tapahtui 20. helmikuuta 1962.linja-autoasemalle etsitään edelleen paikkaa, ja ehdolla on tällä hetkellä kolme mahdollisuutta: akateemikko Alvar Aallon keskustasuunnitelman mukainen Kampin asema, Pasilan asema ja ns. Terassitorin eteläpäässä sijaitseva asema.Oy Matkahuolto pitää parhaana Kamppia, mutta vastustaa jyrkästi linja-autoaseman sijoittamista Pasilaan.Terassitorin seutua olisi niin ikään perusteellisesti tutkittava linja-autoaseman mahdollisena sijoituspaikkana.Koska uuden linja-autoaseman rakentaminen vie 5–10 vuotta, aiotaan vanha asema korjata.pakolaisjärjestö julkaisee lähiaikoina kolmannen World Star Festival -levyn, jonka myynnistä koituva tuotto käytetään pakolaisaputoiminnan hyväksi, ilmoitti järjestön pääkomissaari prinssi Sadruddin Aga Khan äskettäin.LP-levyllä esiintyvät mm. sellaiset tunnetut taiteilijat kuten Barbra Streisand, Frank Sinatra, Sammy Davis, Tom Jones, Julie Andrews, Diana Ross ja The Supremes sekä Sonny ja Cher.Kaiken kaikkiaan levyllä esiintyy 16 viihdemaailman huippulaulajaa tai yhtyettä eri levytysyhtiöistä.ajovaloin liikkunut tuntematon sukellusvene on huomiota herättävällä tavalla loukannut Norjan aluevesirajaa lähellä Tromsötä, missä sen havaitsi satamaan palaava kalastustroolari.Vasta tiistaina julkistettujen tietojen mukaan sukellusvene havaittiin viime viikon lopulla keskellä Tromsöhön johtavaa väylää.Se oli silloin matkalla ulkomerelle ja merivoimien esikunnan mukaan sen uskottiin kulkeneen Tromsön ja mantereen välisen sillan alta.Troolarin miehistön annettua ilmoitus sukellusveneestä, josta selvästi näkyi runko ja torni, aloitettiin etsintätoimenpiteet välittömästi.Alusta ei kuitenkaan tavoitettu, vaan se pääsi pimeän turvin pujahtamaan ulkomerelle kansainvälisille vesille.viranomaiset julkaisivat varoituksen karanneesta simpanssista, joka saattaa hyökätä tyttöjen ja naisten kimppuun.Englannin eläinsuojeluyhdistyksen virkailijat ilmoittivat, että 60 cm pituinen simpanssi karkasi yöllä eräästä talosta Länsi-Lontoossa.”Simpanssi hyökkää vain naisten ja tyttöjen kimppuun”, sanoi eräs virkailija.”Se seisoo takajaloillaan, paljastaa hampaansa, päästää murisevia ääniä ja hyökkää. Ainoa keino on juosta nopeasti karkuun sen tieltä”, hän lisäsi. (UPI)HS