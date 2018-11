Historia

Meiltä eikä meirän krannista

HS 14.11.1968

Millä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakkosohjelman menot eivät budjettia kaada

Tampere, 13. 11. (PS)

Tv-2:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suksia lapsille – ei ilmaisia bussimatkoja

Koululaiskuljetukset

Radio ja lehdistö ojennukseen

Lehdistön,

Minkkiturkki Liziltä Richard Burtonille

Elokuvatähti

pienellä suomalaisella teatterilla on käytettävissä kokonainen rivi hyviä keski-ikäisiä miesnäyttelijöitä, vaikka tämän ikäluokan miesten vajaus on pitkään tuntunut teattereittemme henkilökunnissa keskisuuria ja jossakin tapauksessa suuria teattereita myöten?Vastaus: Seinäjoen Kaupunginteatterilla. Sen vakinaisesti kiinnitetyn näyttelijäkunnan pääluku on kaikkiaan viisi, mutta Heikki Hemmingin, Tulvan tekijän uudessa näytelmässä nähdään seitsemän mainiota varttuneen ikäistä miesnäyttelijää. He ovat seinäjokelaisia monivuotisia iltanäyttelijöitä, siviiliammateiltaan liikkeenjohtajia, apteekkareja, jne.Tunnettuun eteläpohjalaiseen sananparteen liittyy ulkoseurakuntalaisten korvissa kenties jonkinlainen öykkäröinninkin vivahdus.Huomautettakoon siis varmuuden vuoksi, etten sitä tässä yhteydessä tietenkään tarkoita. Sitten voidaankin sama sananparsi ottaa vaikka motoksi määrittämään Seinäjoen Kaupunginteatterin nykyisiä tavoitteita.Pyritään omaleimaisesti paikalliseen teatteriin, joka vastaa juuri tämän paikkakunnan yleisön asenteita ja tarpeita. – – Jouko Turkka, joka tänä syksynä siirtyi teatterinjohtajaksi Joensuuhun, aloitti viime vuonna Seinäjoen Kaupunginteatterin oman profiilin hakemisen ja maakunnan aktivoimisen. – – Perustettiin nuorisoteatteri, joka nyt kuuluu maan toimeliaimpiin.Oman maakunnan kirjoittajia edustaa Tulvan tekijä Heikki Hemminki, opuksellaan 2, Atomistit eli aikamme kapinalliset. – – Mutta omaa paikallista tehoa ja käyttöarvoa tällä jykeväkouraisella ilvinnällä epäilemättä on Seinäjoen koulukaupungissa, jonka asukkaista 40% tavalla tai toisella kuuluu opiskeleviin.tuottama ohjelma maksaa televisiokatsojaa kohti 1,28 markkaa lunastettua lupamaksua kohden koko vuonna. Tv-2:n ohjelmamenot ovat 2,2 prosenttia koko radion budjetista, ja jos tämä summa otetaan pois, ei suinkaan saada budjettia tasapainoon, sanoi tv-2:n johtaja Hannu Leminen keskiviikkona Tampereella.Johtaja Leminen piti pääministeri Koiviston tiistaista lausuntoa yllätyksenä, eikä hän voinut käsittää mistä tässä oikein on kysymys.Hän luonnehti pääministeri Koiviston lausuntoa lähinnä yksinäisen trumpetin soraääneksi. Leminen uskoi, että ajatukset tv-2:n lopettamisesta oli varmastikin syötetty pääministerille jostain päin valmiina.Tv-2:n johdon taholta painotettiin, että nykyiset lupamaksut riittävät toiminnan jatkamiseen nykyisellä laajuudella, mutta toiminnan kehittämiseen tai investointeihin millään sektorilla ne eivät riitä.Mitään ratkaisua johdon käsityksen mukaan tv-2:n lopettamisesta ei kuitenkaan ole koko tv-toiminnan elvyttämiseksi ja verkon laajentamiseksi.Tampereella onkin vallalla ajatus, että lisenssimaksuja olisi välttämättä korotettava, ja tämä korotus tulisi käyttää ohjelmatoiminnan kehittämiseen, ei suinkaan uusien toimitilojen rakentamiseen.ovat suurin syy yleisen hiihtoharrastuksen lopahtamiseen Suomessa, ja jollei parannusta pian tapahdu olemme pian entinen hiihtomaa, sanoi hiihtäjien uusi päävalmentaja puhuessaan keskiviikkona valmennusleirillä Olostunturilla.”Lapset eivät nykyisin ulkoile lainkaan. Aamulla he istuvat koulubussiin, päiväksi koulunpenkkiin, sitten taas koulubussiin, iltapäiväksi läksyjen ääreen ja illaksi televisiota tuijottamaan. Taksimiesten vihojen uhallakin sanon, että koululaiskuljetuksiin käytetyillä rahoilla saataisiin paljon suksia lapsille”.radion ja television sensuurista vastaavan Tshekkoslovakian hallituksen tiedotustoimiston johtaja Vohnout on eronnut, sanoivat luotettavat lähteet Prahassa keskiviikkona. Uudistusmielisen Vohnoutin tilalle nimitetään jyrkkä konservatiivi Karel Hoffmann, sanottiin edelleen.Prahalaiset lehtimiehet kertoivat myös saaneensa tietää, että poliittisen aikakauslehden Reporterin johtavat toimittajat tullaan erottamaan. Lehti, joka määrättiin julkaisukieltoon viime viikolla, aikaa ilmestyä jälleen kuukauden kuluttua kokonaan uusin toimittajavoimin.Puolueen puhemiehistön jäsen Ebzen Erban kertoi päätoimittajille puhemiehistön kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että lehdistö, radio ja televisio ovat ”ristiriidassa puolueen suuntauksen kanssa” sekä lännen propagandan vaikutuksen alaisia, mikä ilmenee ”rivien välissä kirjoittamisena”.Erban ilmoitti myös, että ulkoministeriön lehdistöosasto tulee harkitsemaan toimenpiteitä ulkomaalaisten kirjeenvaihtajien suuren määrän ja heidän antamiensa tietojen vuoksi.Ulkomaisia lehtimiehiä koskevat toimenpiteet vaikuttaisivat yli 30 Prahassa työskentelevään kirjeenvaihtajaan, joista monet oleskelevat maassa turisti- tai liikemiesviisumilla, koska heille ei ole myönnetty lehtimiesviisumia.Kahdeksan uutismiestä on jo karkotettu.Elizabeth Taylor antoi aviomiehelleen Richard Burtonille minkkiturkin lahjaksi tämän täyttäessä 43 vuotta viime sunnuntaina. Turkin hintaa ei paljastettu.”Miehet pitävät turkiksista yhtä paljon kuin naisetkin”, totesi näyttelijätär lehdistön edustajille Pariisissa, missä pariskunta on parhaillaan filmauspuuhissa. (Reuter)HS