Historia

Espanjalainen filmitähti

”Pahojen poikien paratiisi”

Oulu, 14. 11. 1968 (Mauno Saari)

”Pahojen

Pasila vuonna 2000: Työpaikkoja 47.500 – asukkaita vain 4.200

Helsingin

Naisten veritulpat lisääntyneet USA:ssa

”Veritulpan

Kaksi museolaivaa vaarassa tuhoutua

Turun

Lahteen uusi suurseura

Lahti, 14. 11. (Voitto Sulander)

Lahdessa

Pikkuinen solisti

Viisivuotias

Olutkuutioita

Neuvostoliitossa

poikien paratiisiksi” kutsuvat ohikulkijat Oulun kaupungin nuorisokotia Karjasillan kaupunginosassa.Punatiilisessä ja tyylikkäässä rakennuksessa asuu kuusitoista rikoksiin sortunutta, orpoa tai koditonta poikaa, joista mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteiskuntakelpoisia.8–18-vuotiaita poikia hoidetaan psykoterapeuttisin menetelmin, heidät testataan ja lajitellaan kykyjen ja taipumuksien mukaan.Laitos on uusi ja kokemuksia vielä vähän. Tulokseksi voidaan kuitenkin laskea jo se, että kodista lähteneitten uusintarikollisuus on hyvin pieni.Nuorisokodit ovat uutta koko maassa. Uutta on nimenomaan työtapa, jossa yhdistyvät vanhan poikakodin, nykyaikaisen vastaanottokodin ja erityislastenkodin eri puolet.Lastenkodiksi nuorisokotia voidaan sanoa, koska se ottaa jopa 8 vuoden ikäisiä poikia, vastaanottokodiksi, koska pojat testataan ja lajitellaan kouluihin, työpaikkoihin tai laitoksiin siirrettäviksi ja poikakodiksi, koska pojat saavat vastoin vastaanottokodin käytäntöä olla nuorisokodissa jopa useita vuosia.kehitys suunnataan tulevaisuudessa pääasiassa Pasilaan, josta on tarkoitus muodostaa 47.500 työpaikkaa käsittävä keskus vuoteen 2000 mennessä.Asukkaita sen sijaan sijoitetaan alueelle vain noin 4.200 eli niin paljon kuin alueen kiinteistöjen hoitoon tarvitaan.Kaupunkisuunnitteluviraston torstaina esittämä suunnitelma perustuu Helsingin pääkeskuksen kasvun keskittämiselle Pasilaan ja Helsingin niemen työpaikkojen lisääntymisen rajoittamiseen.Pasilan rakentamisaikataulu on alustavasti suunniteltu sellaiseksi, että rakentaminen päästäisiin aloittamaan asemakaavan valmistuttua eli vuonna 1972.Tätä ennen laaditaan kuitenkin Pasilaan sijoitettavan uuden messualueen asemakaava.aiheuttamien kuolemantapausten määrä 20–44-vuotiaiden amerikkalaisten naisten keskuudessa on noussut jopa 12 prosenttia vuodessa siitä lähtien, kun ehkäisypillereiden käyttö yleistyi”, sanoi detroitilainen tutkija, tri Robert E. Markush.”Mutta ei ole olemassa varmaa keinoa saada selville, johtuvatko tilaston luvut millään tavoin e-pillereistä.”Vuodesta 1962 lähtien veritulpan aiheuttamat kuolemantapaukset ovat nousseet vuosittain 3–12 prosenttia.”Nämä tulokset lisäävät epäilyksiä, että e-pillereiden käyttöön liittyisi vaaroja”, sanoi Markush.Aurajoessa oleva puukuunari Sigyn ja Maarianhaminan edustalla kelluva teräsparkki Pommern ovat vaarassa tuhoutua, jollei niitä ryhdytä pikaisesti korjaamaan.Sigyn on merihistoriallisesti erittäin arvokas, sillä koko maailmassa ei ole toista tämän tyyppistä alusta. Pommernin taas on katsottu kuuluvan oleellisesti Maarianhaminan ympäristökuvaan.tapahtui torstaina korkean tason urheilullinen fuusioituminen.Upon Pallon puheenjohtaja, vuorineuvos Arvi Tammivuori ilmoitti Lahden Seurahuoneella järjestetyssä tilaisuudessa Lahden Reippaan ja Upon Pallon sulautumisesta yhdeksi lahtelaiseksi suurseuraksi, jonka tärkeimpänä tehtävänä on eri palloilulajien eteenpäinvieminen.Kummankaan seuran jäsenistö toistaiseksi ei ole päässyt vaikuttamaan asioiden kulkuun. Päätös on tehty kummankin seuran niin sanotulla johtajatasolla.Lahden Reippaan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 29. 11. ja Upon Pallon vastaava tilaisuus 17. 11.kiuruveteläinen pikkupoika Ari Pesonen laulaa erään tanssiyhtyeen solistina ja kulkee säännöllisesti ”keikoilla”.Viikot hän harjoittelee ja lauantai- ja pyhäiltoina hänet haetaan yhtyeen mukaan. Hän esiintyy ohjelman alussa laulaen muutamia lauluja, minkä jälkeen isä Pesonen hakee poikansa kotiin.Keikoilla Ari-poika on jo käynyt kymmenkunta kertaa. Viimeksi viime sunnuntaina hän esiintyi Sonkajärvellä.Laulamaan poika oppi aikaisemmin kuin puhumaan. Sanat ja sävelmät painuvat nopeasti hänen mieleensä.Vajaa pari kuukautta sitten Ari lauloi häissä, missä häntä nykyisin keikoilla kuljettava orkesterikin soitti. Poika tahtoi väen väkisin laulaa mikrofoniin niin kuin hän näki yhtyeen solistinkin tekevän. Orkesteri ensin kuunteli, mutta ryhtyi sitten säestämään ja menestys oli hyvä.Esityksen jälkeen Ari sai tarjouksen esiintyä yhtyeen solistina ja näin nuoren iskelmäsolistin ura sai alkunsa. Lempi-iskelmäkseen poika on ilmoittanut Delilahin.on keksitty ”kuiva olut”.Hallituksen lehti Izvestija kertoi, että olut tulee markkinoille joko jauheena tai tiivistekuutiona, joka liukenee veteen. ”Kuivaa olutta” on helppo rahdata kaukaisiinkin paikkoihin.Oluen tuntijat eivät ehkä pidä olutjauhe-ajatuksesta. Mutta Neuvostoliitto ei varsinaisesti olekaan olutmaa. Perinteellinen kansallinen juoma on votka pohjoisessa ja viini etelässä. (UPI)HS