Historia

Todellista tupsukansaa

HS 16.11.1968

On

Lisää hintalappuja näyteikkunoihin ja myyntipöydille

Suomessa

Juopumussakkolaisille esitetään armahdusta

Juopumuksesta

Hashiksen käyttäjiksi jää puolet kokeilijoista

Tutkimusten

Helsingin Sanomat järjestää jälleen Korttelikiekon helsinkiläispojille

Helsingin

Miss Maailma haluaisi viettää joulun Vietnamissa

Penelope

Toinenkin Beatle alastonkuvassa

Beatlesien

oikeastaan aika kummallista, että tukkalaitteisiin ei keksitä yleensä mitään uutta.Ellei nyt lasketa uutuudeksi sitä, että yhtenä vuonna tupeerataan, toisena tehdään korkkiruuvikiharoita, kolmantena käytetään pienempiä tai suurempia hiuslisiä.Mutta siinäpä se sitten onkin: materiaalina on kuitenkin aina hius.Nyt kuuluu kuitenkin Hollannista jotakin uutta.Sikäläinen kampaajamestari Loek Limburg on kehittänyt erityisen hapsukampauslinjan.Tässä kampauksessa näyttelevät pääosaa – niinkuin nimikin jo antaa ymmärtää – erilaiset nailonkuidusta valmistetut tupsumaiset lisäkkeet.Nämä lisäkkeet ovat omien hiusten värisiä ja vaikutelma on varsin hauska.Mutta mikäpä estää hankkimasta esimerkiksi täsmälleen puvunvärisiä tupsuja.Tällöin lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: saadaan kampaus ja päähine samalla kerralla.on tuskin ensi vuoden alusta lähtien ainuttakaan elintarvikeliikkeen tai vaikkapa kenkäkaupan näyteikkunaa, jossa ei olisi tavaroissa hintalappuja.Sosiaali- ja terveysministeriön hintaosasto hyväksyi perjantaina uuden hintamerkintäpäätöksen, joka vaatii enää tarpeelliset allekirjoitukset.Kaikkien elintarvikkeiden hintamerkintä tulee nyt pakolliseksi.Näyteikkunoissa, mainostelineissä ja myyntipöydillä olevat tarvikkeet on varustettava hintalapuin, joita vaaditaan aina, kun kyseessä on tavaroiden esittely yleisölle.Muualla myymälässä pitää käyttää lisäksi hinnastoja, joita on asetettava näkyviin paikkoihin.rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta annettiin perjantaina hallituksen lakiesitys eduskunnalle.Armahdus koskee esityksen mukaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka on tuomittu juopumuksesta sakkorangaistukseen taikka sakon rahassa maksamattomuuden sijasta vankeutena suoritettavaan muuntorangaistukseen.Armahdus koskee arvioiden mukaan noin 5.000 ”rästiläistä”.Edelleen arvioidaan, että ainakin puolet vuoden vaihteessa rangaistuslaitoksissa sakkojaan sovittamassa olevista pääsee armahduslain nojalla vapaaksi.Sakkovankien päivittäinen määrä olisi ensi vuoden alussa arviolta noin 200.mukaan noin puolet hashiksen kokeilijoista on jäänyt sen vakituisiksi käyttäjiksi, sanoi tohtori Lenni Lehtimäki huumausainekeskustelussa viidettä päivää jatkuneilla lääkäripäivillä Helsingissä.Komisario Olof Rosenberg puhui myös hashiksesta.Hän tuomitsi marraskuun liikkeen huumausaineideologian, jonka mukaan cannabis-aineet (hashis) ovat vaarattomia.Kaikki keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että huumausaineongelma kasvaa ja jatkuu, eikä sitä voida millään keinoin poistaa kokonaan.Todettiin myös, että aikuiset huumausaineiden käyttäjät ovat pieni vähemmistö, ja ongelmasta on tullut nopeasti nuoriso-ongelma.Sen sijaan oltiin eri mieltä siitä, onko cannabis-tyypin aineiden käyttö vaarallista ja kriminalisoitavaa.Sanomat järjestää jälleen helsinkiläisille jääkiekkoilijapojille Korttelikiekko-turnauksen.Viime talvena pelattu ensimmäinen kaupunginosien välinen turnaus muodostui jättiläismenestykseksi.Kilpailua jatketaan tänä talvena entistä laajempana.Turnaukseen voivat osallistua kaikki vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneet helsinkiläis- ja espoolaispojat.Kilpailu on avoin kaikille, myös seuroihin kuulumattomille, sillä asuinpaikka ratkaisee missä kukin poika pelaa.Plummer, joka torstai-iltana valittiin Lontoossa Miss Maailmaksi, sanoi haluavansa käydä Vietnamissa jouluna.Sydneyläinen 18-vuotias kirjastonhoitaja Penelope kruunattiin voittajaksi 53 maan edustajattaren joukosta.Voitto on arvokas, sillä virallisen palkinnon, noin 25 000 markan, lisäksi kilpailujen järjestäjät takaavat Penelopelle esiintymissopimuksia noin 300 000 markan arvosta eri puolilla maapalloa.Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Kathleen Winstanley Englannista ja toiseksi perintöprinsessaksi Mirey Zamir Israelista.Neljäs oli kolumbialainen kieltenopettaja Beatrice Gonzales ja viides filippiiniläinen koulutyttö Cecelia Amambuyok.Suomen Leena Sipilä ei päässyt 15 kauneimman joukkoon.joululevyn kannessa ei suinkaan hymyile alastomana kunnianarvoisa joulupukki, vaan hänen tilallaan on ainoa poikamies-beatle Paul McCartney, joka liittyy näin John Lennonin ja tämän tyttöystävättären Yoko Onon seuraan.Tämän kuun lopussa markkinoille laskettavan joulu-LP:n kannessa Paul seisoo kapean pylvään takana vain pyyheliina olkapäillään.”Ei siinä kuvassa näy oikeastaan mitään. Ei se minusta ole liian loukkaava”, Paul sanoi.Kannessa on myös kuva John Lennonista, joka istuu alastomana vuoteella ja puhuu puhelimeen sekä Johnin piirros, joka esittää häntä itseään ja neiti Onoa – alastomana tietenkin. (UPI)HS