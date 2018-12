Historia

Yli kymmenen kivitaloa ruiskutettu keltaisen turkis­kuoriaisen takia

HS 17.12.1968

”Olemme

Miesleskistä ponsi perhe-eläkelakiin

Ponsi

Kömmähdys Nobel-juhlassa

Tukholma, 16.12. (Maija-Liisa Heini)

Maanantain

Väkivallassa jyrkkä kasvu Yhdysvalloissa

Washington, 16.12. (UPI)

Tilastot

London bridge -sillasta erämaakaupungin keskus

Suuret

joutuneet käsittelemään keltaisen turkiskuoriaisen takia Helsingissä toista kymmentä kokonaista kivitaloa ja lisää pyyntöjä tulee jatkuvasti. Viimeksi ovat miehemme ruiskuttaneet erään talon Lauttasaaressa.Koska hyönteinen näyttää juuri nyt leviävän Helsingissä, tulisi asukkaiden ryhtyä hyvissä ajoin toimenpiteisiin niiden hävittämiseksi”, totesi johtaja Yrjö Väisänen Helsingin kaupungin desinfioimislaitokselta.Näitä tuholaisia on tavattu Helsingin keskustan vanhoista taloista, Töölöstä ja Sörnäisistä.Yksityisen ei ole kovinkaan helppoa ruiskuttaa itse kotiaan, sillä kuoriaiset ovat hakeutuneet lattioiden alustoihin ja komeroiden ja asuinhuoneitten listojen alle. Kannattaa tilata asiantuntijat hoitamaan ruiskutuksen.Jos näitä hyönteisiä löytyy yhdestä kerrostalon huoneistosta, on lähes varmaa, että niitä on muissakin huoneistoissa.miesleskien saattamisesta samanarvoiseen asemaan naispuolisten leskien kanssa liitettiin eduskunnassa maanantaina lopullisesti hyväksytyn yleisen perhe-eläkelain yhteyteen.Laki ensi lokakuun alusta voimaan tulevasta perhe-eläkkeestä hyväksyttiin täysin yksimielisesti.Silti asiasta virisi vielä pitkähkö keskustelu, jossa korostettiin uudistuksen merkitystä ja ehdotettiin toivomuksia perhe-eläketurvan mahdollisimman pikaisesta laajentamisesta.iltapäivälehdet Tukholmassa saivat makupalan pureskeltavakseen kuultuaan, että ministeri Sven Moberg ja hänen rouvansa saivat kääntyä jouluk. 10. päivän iltana Tukholman kaupungintalon kultaisen salin ovelta Nobelin palkintojenjaon yhteydessä pidettävästä juhlasta.Ministeriparia ei heidän täydelliseksi yllätyksekseen näet ollut lainkaan kutsuttu tilaisuuteen.Erinäiset tarkat silmät ja korvat panivat merkille, että ällistynyt ministeri Moberg nyki virkaveljensä opetusministeri Olof Palmen sivuun ja vippasi tältä 150 kruunua voidakseen juhlia rouvineen muualla omalla kustannuksellaan kun nyt kerran oli pukeuduttu valmiiksi juhla-asuun.osoittivat rikollisuuden lisääntyneen Yhdysvalloissa 19 prosenttia vuoden 1968 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, FBI ilmoitti maanantaina.Lisäys oli yli 250 000 asukkaan kaupungeissa 21 prosenttia, esikaupunkialueilla 19 prosenttia ja maaseudulla 13 prosenttia, todettiin raportissa.FBI:n päällikkö Edgar Hoover sanoi väkivaltarikosten lisääntyneen 32 prosenttia viime vuoteen verrattuna.Raiskausten kohdalla kasvu oli 17 prosenttia, murhien 15 ja väkivaltaisten ryöstöjen 13 prosenttia.Hoover kertoi tuliaseita käytetyn 65 prosentissa kaikissa murhista ja 23 prosentissa ryöstöistä.maansiirtokoneet möyrivät parhaillaan Arizonan erämaan hiekassa kaivaen Lake Havasun kaupungin lähistölle uomaa, jonka ylle kuulu ”London bridge” eli Lontoon silta voidaan rakentaa uudelleen turistien ihailtavaksi.Ensimmäiset Lontoon sillasta puretut huolellisesti numeroidut kivet ovat jo saapuneet Lake Havasuun, jossa ne odottavat l 600 metrin pituisen kanavan ja insinöörien suunnitelmien valmistumista.Kanava katkaisee kahteen osaan niemimaan, jonka kärjessä toistaiseksi varsin vaatimaton Lake Havasun kaupunki sijaitsee.Mutta kun öljy-yhtiö on saanut Lontoon kaupungilta 10,25 miljoonalla markalla ostamansa sillan pystytetyksi uuteen paikkaansa, on kaupunkikin muuttanut ulkonäköään.HS