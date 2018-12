Historia

”Veneen valmistus on käsityötä”

HS 16.12.1968

"Veneet

Lähtölaskenta alkoi Apollolle

Cape Kennedy, 15. 12. (UPI)

Sunnuntaina

Presidentti hiihti 85 km lomallaan

Oulu, 15. 12. (STT)

Presidentti

Kulkus-sedät toivat joulun Riutulaan

Ivalo, 15. 12. (Tarja Saarivuori)

Näkyi,

Tulkoon joulu tänäkin vuonna

Joulu

Herkuttele harkiten

Ruoasta

Aarnion ”Pastilli” sai AID-palkinnon

Arkkitehti

Peyton Place

Suomessa

Valveilla melkein 12 vuorokautta

52-vuotias

ovat minulle kaikki kaikessa. Raaka-aineen valinnasta lähtien olen mukana työssä. Suunnittelen ja piirrän, rakennan ja viimeistelen, neuvottelen asiakkaiden kanssa, teen kustannusarvioita ja myyn”, tilittää Suomen ainoa naispuolinen veneveistämön harjoittaja, rouva Kyllikki Korhonen Varkaudesta.Jo yli 20 vuotta hän on rakentanut suuria ja pieniä veneitä.Hän aloitti yhdessä miehensä kanssa ja ehti saada täydellisen ammattikoulutuksen jäätyään toista vuotta sitten miehensä kuoltua vastaamaan laajentuneen ja edelleen laajenevan veistämön toiminnasta.– –Rouva Korhonen sanoo, että on mukavaa todeta asiakkaiden, joista valtaosa on tietenkin miehiä, suhtautuvan häneen aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin hänen mieheensä.Välillä vaikuttaa siltä kuin miehet ikäänkuin vielä innokkaammin kertoisivat venesuunnitelmistaan juuri samasta asiasta kiinnostuneelle naiselle.alkoi lähtölaskenta ensi lauantaina alkavaa Apollo 8:n historiallista kuulentoa varten.Suunnitelman mukaan ilmavoimien eversti Frank Borman, laivaston kapteeni James Lovell ja ilmavoimien majuri William Anders lähetetään matkaan klo 14.51 lauantaina joulukuun 21. päivänä 32 tonnin painoisessa avaruusaluksessa, jonka maailman voimakkain raketti kohottaa yläilmoihin.Lähtölaskenta alkoi klo 19 paikallista aikaa sunnuntaina (klo 02 Suomen aikaa maanantaiaamuna) ja siihen sisältyy kahdeksan erillistä lepovaihetta, joiden aikana voidaan tarpeen tullen myös saada kasautuneita töitä selvitetyksi.Urho Kekkonen päätti sunnuntaina viisipäiväisen hiihtolomansa Kuusamossa.Presidentin vanhemman adjutantin eversti Urpo Levon kertoman mukaan presidentin tämän talven ensimmäinen hiihtoretki onnistui erittäin hyvin ja sitä suosi kaunis sää ja luistava keli.Sunnuntai-iltana presidentti saapui Ouluun, jossa hän oli illan Typpi Oy:n vieraana.Presidentti hiihteli lomansa aikana varsin paljon.Päivien valoisat ajat käytettiin ulkona oloon ja hiihtokilometrejä kertyi kaikkiaan 85.Tämä oli presidentin ensimmäinen kerta suksilla tänä talvena ja hän aloittikin hiihtämisen viiden kilometrin lenkillä viime keskiviikkona.Sunnuntaisen hiihtomatkan pituus oli jo 25 kilometriä.että heitä oli odotettu: Kulkus-sedille oli harjoiteltu lauluja ja leikkejä, pöytä oli katettu vieraille ja omille, kaikki Riutulan lastenkodin pienet tytöt ja pojat istuivat kiltisti tonttulakki päässään ja katselivat uteliaan odottavasti univormupukuisia setiä.Pohjois-Lapin harvinaisen kirkas päivä otti vastaan Helsingin sakeasta sumusta lähteneet jenkkipojat sunnuntaiaamuna.Operaatio Kulkusia oli lähdetty toteuttamaan 13. kerran.Yhdysvaltain Euroopassa olevien ilmavoimien yksikkö Ramsteinissa oli kerännyt pitkin vuotta erilaisin tilaisuuksin varoja Riutulan lastenkodin lasten joululahjoja varten.Operaation Helsingissä olevina yhdysmiehinä toimivat tänä vuonna eversti T. J. Jackson sekä eversti Robert Burns Yhdysvaltain suurlähetystöstä.on kummaa aikaa, ei se oikeastaan koskaan menetä viehätystään.Ihminen kuvittelee olevansa kovaksikeitetty ja epäromanttinen ja asiallinen aina siihen asti, kunnes ensimmäiset jouluruokareseptit ja lahjavihjeet ilmestyvät naistenlehtien väriaukeamille ja satoja sähkölamppuja käsittävät valokaaret syttyvät pimenevinä joulukuisina iltapäivinä kaupungin katujen ylle.Silloin alkaa joulunodotus, sanokaa mitä sanotte.notkuva joulupöytä on vaarallinen terveellekin ihmiselle, jollei hän sen ääressä istuessaan muista kohtuuden rajoja ja siitä noustessaan pääse pyhien aikana nojatuolia pitemmälle.Erikoisesti sairaiden joulunviettäjien on itse tiedettävä, kuinka paljon ja mitä he voivat syödä.Ylensyöminen on pahasta kaikille, mutta etenkin niille, joilla on ruoansulatus- ja verenkiertohäiriöitä.Jokaisen on itse säännösteltävä syömisensä eikä kukaan saa tuputtaa toisillekaan yhtään enempää ruokaa kuin hän itse haluaa.Eero Aarnio on saanut Pastilli-nimisestä tuolistaan Amerikan sisustussuunnittelijoiden myöntämän AID-palkinnon, kerrottiin Askosta.American Interior Designers antaa kunniamaininnan vuosittain eri sisustusalojen parhaille töille.Suomalaisista huonekalusuunnittelijoista on arkkitehti Ilmari Tapiovaara voittanut saman palkinnon vuonna 1963 Crinolette-tuolillaan.Myös muiden sisustusalojen, mm. valaisimet ja lasityöt, edustajamme ovat menestyneet tässä kilpailussa.kesken jäänyt sarja, jota esitettiin nimellä ”Pikkukaupungissa tapahtuu”, aloitetaan taustan selvittämiseksi uudestaan alusta ja jatketaan tällä kertaa pitemmälle kuin ennen.”Peyton Place” kertoo tyypillisen amerikkalaisen pikkukaupungin elämästä, sen asukkaiden monimutkaisista keskinäisistä suhteista, joista ei puutu dramaattisia tai romanttisia piirteitä.Sarja nähdään kerran viikossa, ensimmäisen kerran 8. 1. jakso ”Salaisuuksia”.Pääosissa ovat Dorothy Malone, Ed Nelson, Mia Farrow ja Barbara Parkins.kapkaupunkilainen perheenäiti hoiperteli lauantaina väsyneenä ulos erään huonekaluliikkeen näyteikkunasta tehtyään uuden valveillaolon maailmanennätyksen.Kotiin päästyään hän oli muutaman minuutin kuluttua vuoteessa ja syvässä unessa.Rouva Bertha van der Merwe oli valveilla 282 tuntia ja 55 minuuttia.Aiempi ennätyksenhaltija, kalifornialainen diskoteekinhoitaja piti silmiään auki 277 tuntia ja 15 minuuttia.Rouva van der Merwe meni näyteikkunaan 2. joulukuuta.Neljä muuta samanaikaisesti valvomisen aloittanutta kilpailijaa vaipui uneen yksi toisensa jälkeen. (Reuter)HS