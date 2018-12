Historia

Kukkakaupassa käynti on joulun tunnelmallisin ostosmatka

Lappeenranta, joulukuussa 1968 (Aila Majuri)

Joulun

Sypressi Suomen Kyproksen -joukkojen joulupuuna

YK:n

Kiireellä loppueriä veronpalautuksista

Tietokone

Maksaa, puolukkasurvos, kaalisalaatti ja hedelmiä

Tänään

alla seurataan monessa kodissa jännittyneinä, miten joskus syyskuulla istutettujen jouluhyasinttien ja tulppaanien sipulit ovat kehittyneet.Mutta monessa kodissa kaivetaan mieli karvaana idätysruukusta kuiva kukkasipuli, jossa ei näy elonpilkettäkään. Silloin ei joulukukkaa haluavalle jää juuri muuta mahdollisuutta kuin poiketa lähimpään kukkakauppaan.”Yleispätevää selitystä sille, miksi kukankasvatus kodissa ei onnistunutkaan, on vaikea löytää”, kertoi eteläkarjalainen puutarhuri Jouko Haimila Savitaipaleelta.Ei puutarhurillakaan sen kummempia poppakonsteja kukkien kasvulle ole, vaikka kasvua ehkä seurataan huolellisemmin kasvihuoneissa. – – Aaton aattona tai aattona rynnätään viime hetkessä kauppaan ja kukkakaupan kosteassa ilmassa purkautuu joulustressi monesti palvelun ja muiden ostajien hitauden moittimisena.Joulukukkien ostamisesta jos mistä voi ajoissa suoritettuna tehdä joulun tunnelmallisimman ostosmatkan.rauhanturvajoukkojen Suomen pataljoonan 478 miehen joulunviettoon Kyproksessa kuuluvat perinteiseen suomalaiseen tapaan joulukirkko, joulupuut kynttilöineen ja jouluruoat, joita on saarelle kuljetettu lentoteitse kotimaasta.Joulupuiksi hankitaan tänä vuonna sypressejä ja vuorimäntyjä. Jouluaattona käy pataljoonan komentaja, eversti A. Purhonen tervehtimässä jokaista komppaniaa.Tapaninpäivänä tehdään retki vuorille, jossa on lunta, ja Välimeren rannalle, missä telttasauna ja uiminen takaavat erikoislaatuisen jouluohjelman.Aatonaattona suomalaiset ovat mukana kansainvälisessä jumalanpalveluksessa englantilaisessa tukikohdassa. Suomalaiset laulavat Sibeliuksen säveltämän joululaulun ”Maa on niin kaunis”.Jouluruokaa on saatu Suomesta ja osa hankittu myös saarelta. Joulusauna lämpiää noin 20 paikassa, ja joulupukki tuo lahjansa lentokoneella.sai jälleen tiistaina moitteita huonosta veroilmoitusten käsittelystä. Espoon veropiirin toimistossa kerrottiin selvitettävän jo ainakin kolmatta tietokoneen syyksi pantua verosotkua.Helsinkiläisistä on jo 95 prosenttia saanut veronpalautuksensa, mutta osa espoolaisista, kaikki kauniaislaiset ja inkoolaiset sekä osa Helsingin maalaiskunnan veronmaksajista jää ilman palautuksia, jollei Uudenmaan lääninkonttori saa Espoon ja Helsingin maalaiskunnan verotoimistoista tietoja ensi perjantaihin mennessä.Lääninkonttori on sopinut postin kanssa nopeasta jakelusta, jotta verorahat saataisiin maksetuksi niin monille kuin mahdollista ennen joulua.Helsingin maalaiskunnan verotoimisto, joka lähettää verorahat aakkosluettelon mukaan, oli tiistaina päässyt kirjaimeen V. Kaikki ”villet” saatiin tiistaina lähtemään lääninkonttoriin. Ennen joulua luvattiin lähettää loputkin, mutta sitä ehtivätkö ne määräpäiväksi perjantaiksi, ei tiedetty.Vanhasta kokemuksesta osattiin epäillä, että Helsingin maalaiskunnan ne veronmaksajat, joiden sukunimi alkaa S:lla, eivät ehdi saada rahojaan ennen joulua, vaikka kiirettä yritetään pitää.Espoon veropiirissä, joka käsittää Espoon kauppalan lisäksi Kauniaisten kauppalan, manailtiin tiistaina tietokonetta: ”Sotki taas tietenkin lisäverot eikä osannut edes ruotsinkieltä, paljon on sekoitettu vääriä ja vanhoja lippuja.”Espoolaiset saavat veronpalautuksensa sikin sokin eivätkä aakkosjärjestyksessä. ”Suurin osa on jo saanut rahansa, kuitenkin osa jää ilman joka tapauksessa, mutta vika ei ole meidän”, todettiin verotoimistosta.Espoon verovirkailijoilta hiukset alkavat harmaantua ihmisten soitellessa ja kysyessä rahojaan. Ainoa vastaus on: ”Tietokone sotki”.Lähipäivät ovat ratkaisevia, lääninkonttori odottaa vain perjantaihin. Ellei Espoon verotoimisto ole siihen mennessä lähettänyt kaikkia luetteloitaan, jäävät eräiden rahat postiin joulun yli, kerrottiin tiistaina.Lääninkonttorista lisättiin, että Kauniaisten ja Inkoon tiedot puuttuvat vielä kokonaan heiltä. ”Muuten koko Uudenmaan läänin alue on yleisesti katsoen hoidettu hyvin”.tarjotaan maksaa jossain muodossa. Joko jauhetusta maksasta valmistettuja maksapihvejä, maksastroganoffia, hyvin maustettua kastiketta, jossa maksa on ohuina suikaleina tai jos uuni on kuumana työnnetään sinne kypsymään maksalaatikko.Nopeasti ruoka saadaan pöytään, jos ostetaan kaupasta valmista maksalaatikkoa, joka leikataan viipaleiksi ja paistetaan paistinpannulla pihvin muotoisina kuumiksi. Saman tien kypsytellään muutama sipuli renkaina maksalaatikon mausteeksiPuolukkasurvos tarjotaan erikseen tai sekoitetaan hyvin ohuiksi suikaleiksi leikattuun kaaliin. Jälkiruoaksi pistellään poskeen omenoita tai muita hedelmiä.HS