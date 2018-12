Historia

Jouluruuhka alkanut Helsingin liikkeissä

HS 19.12.1968

Jouluruuhkat

Helsingin vanha valtuusto kokoontui viimeisen kerran

Aleksista ei vielä kävelykatua

Joulumarkkinat entisajan tyyliin

Urheilijoillemme on opetettava tapoja

Tietokone nopeuttamaan Stadionin tulospalvelua

Radio- ja tv-liiton kansalaisadressi presidentille

Tupakkalahjoitus

helsinkiläisissä liikkeissä ovat alkaneet.Monin paikoin pidetään ensimmäisenä varsinaisena ruuhkapäivänä viime lauantaita, joka muodostui erittäin vilkkaaksi myyntipäiväksi.Ruuhkan odotetaan huipentuvan tämän viikon lopulla ja ensi maanantaina.”Kyllä meillä jouluruuhka on alkanut. Viime lauantai oli varsin kiireinen, joskin lauantait ovat meillä olleet koko syksyn hyviä myyntipäiviä”, kertoi maisteri Klaus Raninen Stockmannin tavaratalosta.kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa – vaikka se oli tavallaan jäähyväiskokous niille 34 valtuutetulle, jotka eivät syystä tai toisesta jatka enää seuraavaa uutta valtuuston nelivuotiskautta – ei ollut havaittavissa sen enempää surua kuin iloakaan.Normaalissa järjestyksessä valtuusto päätti tunnin mittaisessa kokouksessaan hyväksyä ensi vuoden budjetin lopullisesti, myöntää professori Aarne Erville eron sekä muuttaa Lauttasaarenkadun Porkkalankaduksi.Valtuutettu Arvid von Martens tosin ehdotti kadun nimeksi Alkoholikatua, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana.Illan valtuusto vietti päivällisen ääressä Kluuvin virastotalon Jugend-salissa.Helsingin valtuustossa on kaikkiaan 77 paikkaa, joten melkein joka toinen tulee uuden vuoden jälkeen koontuvassa valtuustossa olemaan ”uusi kasvo”.ei tehdä toistaiseksi jalankulkukatua edes kokeilumielessä, sillä kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi keskiviikkona pitämässään kokouksessa, ettei kokeilua voida tällaisenaan toteuttaa.Lautakunta piti kävelykatuajatusta hyvänä ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa tutkimaan, milloin ja miten tällainen kävelykatukokeilu voitaisiin tehdä.Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö on anonut Aleksanterinkadun muuttamista kokeilumielessä jalankulkukaduksi joulukuun 23. ja 24. päivinä.Aleksanterinkatu ry. taas on omassa kirjelmässään jyrkästi vastustanut hanketta perustellen kieltävää kantaansa mm. sillä, että yhdistyksen noin 50 jäsenliikkeelle koituisi kokeilusta huomattavia taloudellisia tappioita.entisistä tunnelmista ja tavoista oli jäljellä Kajaanin tämän vuotisilla joulukuun markkinoilla: hevosia oli kaupan parikymmentä, saloseutujen erämiehet toivat turkiseläinten nahkoja kaupunkiin vaihtaakseen ne rahaksi ja kahvilateltassa soi haitari vanhaan tapaan.Laulut vain olivat uudet.Useita vuosia ollut väkevien alkoholijuomien myyntikielto markkinapäivinä ei ollut tällä kertaa voimassa, mutta järjestys säilyi silti hyvänä.”Hevoslaanalla” hyöri rämäkkäpuheista miestä roimavarsisaappaissa ja takinnapit avoimina, kuten tyyliin kuuluu.Kaupat lyötiin lukkoon kinnaskädessä olantakaa läjäyttäen, vieraan miehen erottaessa kädet yhtä huolettoman leveäeleisellä kintaanheilautuksella.Hevosten hinnat vaihtelivat kahdentuhannen markan kahden puolen.Enimmäkseen olivat kysymyksessä savottahevoset, vahvajalkaiset tukkireen vetäjät, mutta joukossa pyörähteli muutamia nopsaliikkeisiä isännänilojakin.tapakasvatukseen on tulevaisuudessa kiinnitettävä tähänastista suurempaa huomiota.”Sanat ovat Jukka Uunilan, joka keskiviikkona selosti Suomen Olympiakomitean valtuuskunnalle Mexicon kisoista saatuja kokemuksia ja huomioita.Uunila puuttui erikoisesti Mexicon olympiakylän asuntojen viihtyvyyteen ja tasoon: ”Huoneet olivat melkoisen ahtaita ja viimeistelemättömiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että urheilijat itse olisivat voineet tehdä paljon enemmän oman viihtyvyytensä eteen. Nyt olivat jotkut huoneet jopa törkeässä kunnossa.””Sen, että urheilijoillemme ei yleisesti ottaen olisi kovinkaan vahingoksi tapojen kasvatus, olen todennut jo aikaisemminkin, kymmenvuotisen urheiluopiston johtajaurani aikana.”Helsingin Olympiastadionilla nopeutuu ja paranee ensi kesänä.Stadion-säätiö on tilannut uuden tulostaulujärjestelmän, joka asennetaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.Nykyinen taulujärjestelmä, joka valmistui Helsingin Olympiakisoihin 1952, on silloisesta huipputekniikastaan huolimatta jo vanhentunut sekä systeemiltään että kv. kilpailusääntöjen muuttumisen vuoksi.Vanha tulostaulu pelaa ”suoralla käsiohjauksella”, jolloin tulostaulun täyttäminen tiedoilla on vienyt aikaa noin kaksi minuuttia.Uusi tietokoneohjattu taulu on täynnä tekstiä kuudessa sekunnissa.presidentti ottaa vastaan Kristillisen radio- ja televisioliiton kansalaisadressin ensi perjantaina.Adressissa ilmaistaan kasvava huolestuminen Yleisradion nykyisen ohjelmasuuntauksen vuoksi.Sen on allekirjoittanut yli satatuhatta kansalaista.Tupakka on valmisteverokonttorin luvalla lahjoittanut yhteensä 10 000 pussia piipputupakkaa jaettavaksi eri organisaatioitten kautta apua tarvitseville jouluna.Jakelun hoitavat Helsingin Pelastusarmeija yömajoihinsa ja alkoholistikoteihin, Rajaseutuliitto sekä Suojapirtti ry. ja Tampereen pelastusarmeija yömajoihinsa.HS