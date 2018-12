Historia

Panimoiden tuotanto nousee lähes puolella lähivuosina

HS 20.12.1968

Olutpanimoiden

”Rotusyrjintä kiellettävä lain avulla”

Rotusyrjinnän

”Rangaistusvaatimus peruttava ja Biafra-sanat säilytettävä”

Helsingin

Ay-jäsenmaksuissa suoraan perintään

Ammattiyhdistysten

Postissa käsitellään 21 miljoonaa joulukorttia

Jouluruuhka

Yleiskokous näpertelee

Iältään

Kolmanneksen lisäys Helsingin petoksissa

Petokset

Ahvenanmaa ostaa saaren Uudenkaupungin läheltä

Maarianhamina, 19.12.

Ahvenanmaan

tuotantokapasiteetin arvioidaan kasvavan 40–50 prosenttia lähiaikoina.Kilpailun uskotaan ensi vuonna kiristyvän, kun keskiolut vapautuu ja ennusteiden mukaan kulutus kasvaa neljänneksellä.Muiden olutlaatujen kysynnän arvellaan laskevan. Sen sijaan katsotaan, että virvoitusjuomien menekkiin keskiolut ei juuri vaikuta.Mallasjuoma Oy lisää tuotantoaan noin 30 pros. vuonna 1968 ja Sinebrychoff Oy kaksinkertaistaa vuoteen 1970 mennessä. Meneillään olevan uudistusohjelman toteuduttua Auran Panimo Oy pystyy tuottamaan 5 kertaa enemmän kuin nykyisin.Alalle tulee lisäksi aivan uusi tuotantolaitos: Wihuri-Yhtymä Oy perustaa Heinolaan panimon, joka alkaa toimia v. 1970.lakisääteistä kieltämistä kiirehtivät Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurivaliokunta ja Oulun romaniyhdistys valtioneuvostolle lähettämässään kirjelmässä.Erityisesti toivotaan rotusyrjinnän kieltämistä asunnontarjonnassa ja työelämässä.Lakiuudistus olisi ulotettava turvaamaan kaikkien vähemmistökansallisuuksien oikeudet, sanotaan kirjelmässä. Esimerkiksi ulkomaalaisen työvoiman saapuminen maahan voi aiheuttaa ristiriitoja myös Suomessa.Rotusyrjinnän kriminalisoiva laki olisi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen hengen mukainen.ev.lut. seurakuntien ei olisi pitänyt yhtyä rangaistusvaatimukseen Temppeliaukion kirkon seinämuuriin ja kallioon Biafra-sanoja maalanneita vastaan, sanotaan kirjeessä, jonka allekirjoittajina on yhdeksän Helsingin seurakuntien nuorisopappia.Kirjeessä kehotetaan seurakuntia perumaan rangaistusvaatimuksensa maalaajia kohtaan ja ottamaan Temppeliaukion kirkko urakoitsijalta vastaan Biafra-maalauksineen.Näin ollen jumalanpalvelukseen kokoontuva seurakunta jo kirkkomatkalla saisi muistutuksen kristittyjen vastuusta kaukaa ja lähellä olevista kärsivistä lähimmäisistämme.jäsenmaksut perii ensi vuoden alusta lukien työnantaja suoraan työntekijän palkasta.Tällaista järjestelyä edellytettiin vakauttamissopimuksessa ja sen toteuttamiseksi työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä suunnitelleet yhdenmukaisen perintäjärjestelmän.Työntekijä voi liittyä järjestelmään tekemällä työnantajan kanssa erityisen perintäsopimuksen, jonka perusteella jäsenmaksu pidätetään palkasta esimerkiksi jokaisen palkanlaskennan yhteydessä.postissa on nyt pahimmillaan. Perjantai on lähetyspaikoissa vuoden kiireisimpiä päiviä ja lauantai ja aatonaatto ovat vastaavasti jakelussa kaikkein rankimmat.Arvioiden mukaan käsittelee posti tänä vuonna 21 miljoonaa joulukorttia ja lähes 1.400.000 pakettia.Torstai oli viimeinen päivä, jolloin postin suosituksen mukaan lähipaikkakunnille menevät kortit ja paketit olisi pitänyt postittaa.Ruuhkaa ei ole pelkästään postin käsittelyssä vaan myös postitoimipaikoissa. Tilannetta helpottaa tuntuvasti se, että postitoimipaikkojen kaikilla luukuilla palvellaan kaikissa asioissa. Helsingin pääpostikonttori on tässä ainoa poikkeus.Posti- ja lennätinlaitoksen tiedotusosastolta kerrottiin, että korttien lähettämisessä tunnutaan tulleen kyllästymispisteeseen, sillä varsinkin useat liikelaitokset ovat lopettaneet korttien lähettämisen ja antaneet tähän varatun summan hyväntekeväisyyteen.vuosisadoissa laskettava Englannin ja Espanjan kiista Gibraltarin brittiläisen kruununsiirtomaan ja tukikohta-alueen omistuksesta on ollut useita kertoja esillä YK:n yleiskokouksessa, joka on aikaisemmin suositellut suoria neuvotteluja asianomaisten kesken.Nyt sen sijaan on yleiskokouksen syysistuntokauden loppukiireitten keskellä hyväksytty päätöslauselma, jonka mukaan Englannin on muitta mutkitta luovutettava alue asukkaineen Espanjalle ensi vuoden lokakuuhun mennessä.Sotilastukikohtana Gibraltarilla ei ole enää samaa merkitystä kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten.Kieltäytyessään suostumasta Espanjan vaatimukseen Englanti on ajatellut ennen kaikkea alueen asukkaita, jotka eivät ole espanjalaisia ja joiden valtaenemmistö ilmoitti toissa vuonna toimitetussa kansanäänestyksessä haluavansa pysyä brittiläisinä.Tulos olisi ehkä ollut toinen, jos Espanjassa olisi vallalla kansanvaltainen demokratia nykyisen diktatuurin sijasta.ovat eri rikoslajeista lisääntyneet Helsingissä eniten tämän vuoden aikana.Viime vuonna niitä oli joulukuun alkuun mennessä 2412, mutta tänä vuonna 3950, sanoi poliisikomentaja Veikko Hietalahti puhuessaan Helsingin poliisilaitoksen perhejoulujuhlassa B-messuhallissa torstaina.Myös murtovarkaudet ovat lisääntyneet runsaat, sillä tänä vuonna niitä on ilmoitettu jo noin 4900. Viime vuonna niitä oli joulukuun alkuun mennessä vain noin 4000.maakunta aikoo ostaa 50 ha:n suuruisen Storklyndenin saaren Jurmon saaristosta 10 meripeninkulman päästä Uudestakaupungista.Vuoden 1968 lisäbudjetissa tarkoitukseen ehdotettu 60000 määräraha lähetettiin keskusteluitta Ahvenanmaan maapäivillä tiistaina raha-asiainvaliokuntaan.Saaren myy Kumlingen seurakunta. Ahvenanmaa perustelee ostoa luonnonsuojelunäkökohdilla. Myöskään ei haluta saaren joutuvan ei-ahvenanmaalaisten omistukseen.HS