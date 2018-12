Historia

Politiikan arkea

HS 21.12.1968

Se on Raaka Peli tänä jouluna

”Osta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoossa, Helsingissä ja mlk:ssa aloittavat kansakoulut 3.1.1969

Tuhannet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuka pelkää kännikalaa?

Torstai-iltana

Neljäsataa sakkolaista vapautuu vuoden alussa

Nelisensataa

Saaste ja sää uhkaavat viivästyttää Apolloa

Cape Kennedy, 20. 12. (Reuter)

Kolmen

Vahvempi räjäytys luvassa USA:ssa

Pahute Mesa, Nevada 20. 12. (UPI)

Atomienergiakomission

”Hongkongin virus” jouluksi Eurooppaan

Lontoo, 20. 12. (Reuter)

Englantilaiset

Kaksoset maailmaan 7 viikon väliajoin

Tukholma, 20. 12. (Maija-Liisa Heini)

Ruotsalainen

Munapooli”, sanoi kaksi minulle tuttua lasta yhtenä aamuna iloisella ja toiveikkaalla äänellä.”Monopooli”, korjasin minä lyhyesti, sillä aamulla ei yleensä mitään selitetä pitkällisesti, niinkuin tunnettua on.”Ei kun Munapooli. Eksä tiedä Munapooli. Se on se uusi peli. Se raaka, jolla pääsee vallan kahvaan.””Lopettakaa jo. Tehän puhutte kuin kollegani Kari”, sanoin minä ja luulin olevani vitsikäs.”Just niin Kari. Sehän on sen Karin tekemä peli”, huusivat ne tutut lapset, jolloin sitten minäkin aloin höristää korviani.Sekä tunsin itseni salaisesti ylpeäksi, kun olin osunut ihan oikeaan menetelmällä Sokea Kana.Koska joulu oli lähellä, poistuin näyttämöltä oikealle arvoituksellisesti hymyillen hyvän idean saaneena ja sanoin: ”Saas nähdä.”Matkalla toimitukseen poikkesin ostamaan raa'an (vai pitäisikö sanoa raakan) pelin ja kannoin sen työpaikalle.”No nyt minä sitten ostin Munapoolin meidän lapsille joululahjaksi”, selitin ystävilleni ja työtovereilleni.”Ai siis monopoolin”, he korjasivat ja näyttivät juuri niin huolettoman selvästi ylemmyydentuntoisilta kuin on tapana sivistyssanoja väärinkäyttäviä ihmisiä tavattaessa.PiiHelsingin, Espoon ja Helsingin maalaiskunnan kansakoululaiset viettivät perjantaina kouluissaan kuusijuhlaa ja saivat syyslukukauden todistuksensa kotiin vietäväksi.Joulukuun 21. päivä on näiden oppilaiden ensimmäinen joululomapäivä ja kevätlukukauden he aloittavat 3.1.1969, muutamia päiviä aikaisemmin kuin edellisinä vuosina.Koska kansakoululaisilla ovat lauantait vapaita syyskuussa ja toukokuussa, on menetetyt työpäivät päätetty korvata lyhentämällä joululomaa.Helsingin, Espoon ja Helsingin maalaiskunnan kansakoululaisten kevätlukukauden ensimmäinen työpäivä on tämän takia jo tammikuun 3. päivänä.Aikaisempina vuosina ovat koulut alkaneet vasta loppiaisen jälkeen.Entinen kolmiviikkoinen joululoma on nyt pelkästään 13 vuorokautta.Helsingissä satoi räntää.Rannoilla ja metsissä vietti 350 alkoholisairasta yönsä nuotioilla ja ajatteli kauhulla tulevia pakkasia.Lauttasaarenkadun Lepakkoluolan alkeellisessa hoitokodissa oli ahdasta.Kirkkovaltuusto lisäsi 545.000 mk:lla Temppeliaukion kirkon rakennusvaroja.Maan hallitus päätti korottaa keskiolutpullon hintaa.Ruotsalaisen teatterin Lämpiö-näyttämöllä puhuttiin yhteiskunnan, meidän kaikkien, umpikierosta suhtautumisesta lähimmäisiin, jotka sairastavat tautia nimeltä krooninen alkoholismi.Keskustelussa kuultiin tunnustuksia, joita voisi nimittää asiantuntijalausunnoiksi, koska takana saattoi olla 30 vuotta juomista ja toistakymmentä ”kuivaa” vuotta.Ennen muuta kuultiin raudanlujia tosiasioita.– –Vai onko totta mitä eräs nuori nainen sanoi?Että on kysymys torjunnasta.Nykyajan kilpailuyhteiskunnassa on siksi paljon piilevää alkoholismia, ongelmat niin lähellä jokaista, että torjuntamekanismi alkaa pelata.”Ihmiset pelkäävät teidän heikkouttanne”, ilmaisee saman asian Henrik Tikkanen pienoisnäytelmässään Fyllhunden (Kännikala), johon hän on onnistunut tiivistämään uskomattoman määrän tähän sekavaan ongelmakimppuun kuuluvia asioita.juopumussakkolaista vapautuu uudenvuodenpäivänä vankiloista, kun ”armahduslaki” tulee voimaan.Uusia juopumussakkolaisia ei enää tämän jälkeen passiteta vankiloihin.Armahdus koskee myös niitä, joilla on vielä vanhoja maksamattomia juopumussakkoja, kertoi ylijohtaja Valentin Soine oikeusministeriön vankeinhoito-osastolta perjantaina.amerikkalaisen astronautin kuunympärilento alkaa, jos huonontunut sää sallii ja kolme saastunutta happitankkia ehditään puhdistaa, tänään kello 14.51 Suomen aikaa.Kapselin nostaa kohti kuuta Saturnus 5 -raketti.Pääpiirteissään valmistelut sujuivat perjantaina suunnitelmien mukaan.Ympäri maapallon ulottuva valvonta-asemien verkko on toimintavalmiina ja lentotukialus Yorktown on jo lähtenyt kohti paikkaa, jonne Apollo 8:n on määrä laskeutua perjantaina 27. päivänä joulukuuta.Astronautit Frank Borman, James Lovell ja William Anders viettivät aikaansa leväten ja rentoutuen perheidensä seurassa läheisellä Cocoa Beachin uimarannalla Floridan auringossa.Aluksen päällikkö Borman sanoi lentäjien olevan ”niin valmiita kuin voi olla”.virkailijat sanoivat perjantaina aikovansa räjäyttää maanalaisen ydinlatauksen, joka on vielä voimakkaampi kuin torstaina räjäytetty neljässä osavaltiossa rakennuksia tärisyttänyt pommi.Yhdysvaltain atomienergiakomissio ilmoitti samalla, ettei torstain räjäytyksestä, joka oli voimakkain tähän saakka Yhdysvalloissa, päässyt saastetta ilmakehään.Lataus oli lähes puolentoista kilometrin syvyydessä nevadalaisen erämaan pinnan alla ja räjähdyksen voimaksi mitattiin useissa paikoissa 6,5 Richterin asteikossa, mikä vastaa keskivoimakasta maanjäristystä.Korkeat rakennukset huojahtelivat neljässä osavaltiossa.Las Vegasissa, 160 kilometrin päässä, kaatui eräässä kasinossa pino pelinappuloita.Omaisuusvahinkoja ei kuitenkaan sattunut missään.lääkärit totesivat perjantaina ensimmäisen ”hongkongilaisen” viruksen aiheuttaman tartunnan.Birminghamilaisesta pojasta otetut kokeet osoittavat, että kyseessä on virus tyyppiä ”Hongkong A2”, joka aiheuttaa Yhdysvalloissa suurta huolta.Maailman terveysjärjestön virologian osaston johtaja tri William C. Cockburn sanoi haastattelussaan perjantaina, että influenssaepidemia saapunee Eurooppaan joulun tienoilla, mutta etukäteen ei pystytä sanomaan kuinka vaikeaksi se täällä muodostuu.Yhdysvalloissa riehuva epidemia on edelleen pahenemaan päin, amerikkalaiset lääkintäviranomaiset ilmoittivat perjantaina.26-vuotias rouva Maj-Britt Pettersson on synnyttänyt kaksoset seitsemän viikon väliajoin.Ensimmäinen kaksosista näki päivänvalon marraskuun 1. pnä 970 g painavana kuusikuukautisena keskosena.Toinen kaksosista, 1,1 kilon painoinen poika, syntyi perjantaina Motalan sairaalassa.Tämä erittäin harvinaislaatuinen synnytys on sujunut ainakin toistaiseksi täysin onnellisissa merkeissä.Kaksosista ensimmäisenä syntynyt tyttö, jolle hänen ritarillinen pikkuveljensä antoi etusijan, on koko ajan ollut hoidettavana keskoskuvussa ja painaa nyt jo 2,3 kg.HS