Historia

Venäläinen muoti on kuin kansanlaulu

HS 27.12.1968

Sitä

Leuto ja luminen joulu sujui rauhallisesti

Viime

Kolmikko kiersi kuuta ja kääntyi kotimatkalle

Avaruuskeskus, Houston, 26. 12. (UPI)

Yhdysvaltain

Joulun suurin toive on rauha

Kristitty

Mao täytti 75 vuotta

Hongkong, 26. 12. (AFP)

Pekingin

George Best vuoden jalkapalloilija

Pariisi, 26. 12. (AFP)

Manchester

Iso tyttö

Nyt

kutsutaan venäläiseksi tyyliksi, mutta se sopii paremmin Geraldine Chaplinille kuin rouva Brezhneville, ja paremmin Lontoon tavarataloihin kuin Punaisen torin GUM:iin.Alkuperä saattaa olla hämärä, mutta linjat ovat selvät: laajat hihat, korkea kaulus ja pitkät vyölliset hameet.Tämä on englantilaisen elegantin naistenlehden mielipide venäläisestä tyylistä, joka jatkuvasti elää noususuhdanteen kautta muotimaailmassa.Mannekiineiksi valitaan mielellään korkeaposkisia Ninochka-tyyppisiä älyllisiä kaunottaria.Sellaisia, jotka osaavat tehdä tusinavaatteestakin mielenkiintoisen, sillä tavalla kuin länsimaat haluavat.Venäläinen tyyli muodissa on parhaimmillaan annos asiallisuutta, hyppysellinen surumielisyyttä ja pisara dramatiikkaa.Se on yllättävän hyvin tähän päivään sopivaa.viikon lopulla satanut kauan odotettu lumipeite pysyi joulunpyhien ajan maassa, vaikka paikka paikoin satoikin vedensekaisia räntäkuuroja.Kuitenkin joulu oli koko maassa tuntuvasti tavanomaista leudompi.Pohjois-Lapin muutamaa pakkasastetta lukuunottamatta kaikkialla lämpötila pysytteli nolla-asteen paikkeilla, ja samanlaista säätä povaa Ilmatieteen laitos edelleenkin.Jouluaattona perinteisen joulurauhan julistuksen esitti maistraatinsihteeri Eero Soikkanen Turun vanhan raatihuoneen parvekkeelta.Tavanmukaista koko Suomeen radioitua tilaisuutta oli paikalla seuraamassa noin 2.500 turkulaista.Sankarihaudoille järjestettiin kunniavartioita useilla paikkakunnilla aattoiltana.Ilta sujui järjestyksen puolesta hyvin, eikä Helsingissäkään nähty poliisien suojissa vieraina joulupukkeja.Lääkkeiden kysyntä sen sijaan oli vilkasta pääkaupungissa, missä kuumetaudit olivat yleisin syy avun hakemiseen apteekeista.Lääkäripäivystyksessä oli myös kiirettä.Rannikkoradio välitti edelleen tapaninpäivänä sähkeitä.Satoja sähkeitä saapui jo ennen joulua merimiehiltä kotimaahan.Apollo-8 -astronautit lensivät torstaina avaruusaluksellaan, ”joka ei olisi voinut toimia paremmin”, takaisin maata kohti päättääkseen matkan, jolla ei ole vertaistaan ihmiskunnan historiassa.Vain tultahehkuva syöksy takaisin maan ilmakehään oli jäljellä Frank Bormanin, James Lovellin ja William Andersin kuusipäiväisestä kuuseikkailusta.Apollo-8 laskeutuu Tyyneen valtamereen perjantaina ja tarkkailuasemat ilmoittivat avaruusaluksen olevan täysin oikeassa suunnassa.Torstaiksi suunniteltu korjaus Apollo-8:n suuntaan voitiin peruuttaa.”Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että maapallo suurenee”, sanoi päällikkölentäjä Borman.Perjantaina klo 11.51 Lovell ja Anders heräävät ja syövät aamiaista.Lopullinen suunnantarkistus on määrä suorittaa klo 15.41, mutta se saattaa olla tarpeeton.Miehistö alkaa varustautua laskeutumista varten klo 16.31.Kapseli putoaa 1 600 kilometriä etelään Havaijista Tyyneen valtamereen klo 17.51.maailma palasi arkipäivään ikimuistoisen joulun jälkeen seurattuaan henkeään pidätellen amerikkalaisten Apollo-astronauttien kuumatkaa omista televisioistaan.Joulun voidaan arvioida sujuneen yleensä rauhallisesti, mutta maailman arkipäivään kuuluvat tapahtumat eivät suinkaan kaikki väistyneet eivätkä parhaatkaan lupaukset joulurauhasta ja -aselevosta pitäneet.Paavi Paavali VI esitti joulupäivänä palavan vetoomuksen ”rauhasta ja sopusoinnusta” ihmisten keskuudessa päättäessään rasittavan joulunviettonsa, joka vei hänet eteläitalialaisesta terästehtaasta Pyhän Pietarin kirkon loistoon.71-vuotias paavi näytti väsyneeltä, kun hän joulupäivän neljän tunnin unen jälkeen esiintyi Pietarin kirkon parvekkeella esittääkseen 200 000 kuulijalle perinteellisen ”urbi et orbi” (kaupungille ja maailmalle) -joulusanomansa.radio ei maininnut torstaina Mao Tse-Tungin syntymäpäivää, mutta ylisti hänen synnyinpaikkaansa ”vallankumouksen pyhänä paikkana”.Kiinan kommunistipuolueen säännöt kieltävät juhlimasta julkisesti kenenkään Kiinan johtajan syntymäpäivää.Kuitenkin Pekingin radio oli torstaina melko lähellä juhlimista ylistämällä Shao Shanin maakuntaa, ”jossa on syntynyt kunnioitettu puhemiehemme Mao, sydäntemme punaisin, punaisin aurinko”.Pekingin radio sanoi Shao Shanin maakunnan olevan ”Vallankumouksen pyhä paikka” ja ”Mao Tse-Tungin oppien suuri punainen koulu, oppien, joita kunnioittavat vallankumoukselliset ihmiset kaikissa viidessä maanosassa”.Unitedin ja Irlannin maajoukkueen beatlestukkainen laitahyökkääjä George Best on valittu Euroopan parhaaksi jalkapalloilijaksi vuonna 1968.Kaikkiaan 25 maan urheilutoimittajat osallistuivat tähän ranskalaisen jalkapallolehden äänestykseen.Viime vuonna sai tämän arvonimen unkarilainen hyökkääjäpelaaja Florian Albert.on lopullisesti näytetty toteen, että miehet pitävät eniten suurikasvuisista tytöistä.Tähän tulokseen ovat tutkimuksissaan päässeet Illinoisin yliopiston psykologit.Suuren tytön on paljon helpompi olla äidillinen kuin pienen.Mies ei koskaan käsitä varttuneensa, vaan muistaa aina äitiään suurena ja turvallisena, ja suuren tytön suuressa sylissä hän on myös turvassa.Suuri tyttö uskaltaa myös sanoa mitkä kotiaskareet uuden roolijaon mukaan kuuluvat miehelle, ja koska hän on iso ja vahva, jaksaa hän kuitenkin tehdä ne itse miehen jättäessä ne tekemättä.HenrikHS