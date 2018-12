Historia

Liikaa elefantteja

HS 28.12.1968

Elefanttien

Jouluksi myytiin lähes 400.000 kinkkua

”Joulupöydissämme

Aborttilakiin ehdotetaan helpotuksia

Opiskelun

Paikkatilauksia jo kuumatkoille

New York, 27. 12. (UPI)

Lentoyhtiö

Suomen devalvointi onnistunut parhaiten

Suomi

määrä Krügerin kansallispuistossa Etelä-Afrikassa on kasvanut niin hälyttävästi, että satoja, kenties tuhatkuntakin norsua joudutaan lopettamaan.Vuoden 1967 syyskuusta elefanttien määrä nousi vuodessa yli tuhannella. Nykyisin niitä on 7700 ja ne hävittävät suhteettomasti alueen kasvillisuutta ja verottavat huolestuttavasti puiston vesivaroja.Elefanttien lisääntymiseen on vaikuttanut paitsi luonnollinen lisääntyminen myös laumojen vaellus alueella muualta. (Reuter)syötiin kinkkuja 5–7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden jouluna” kertoi osastopäällikkö Timo Sipilä Tuottajain Lihakeskuskunnasta.Kinkkuja myytiin jouluksi noin 380.000 eli suunnilleen sama määrä kuin niitä oli markkinoille varattukin. Kalkkunoita ostettiin noin 35.000, mikä sekin on enemmän kuin viime vuonna. – – Joulukinkkuja ei tänä vuonna tarvinnut tuoda ulkomailta, joten siinäkin suhteessa tilanne oli parempi kuin edellisvuosina. Viime vuosien aikana on jouduttu tuomaan joulukinkkuja 600–800 tonnia. Kalkkunoita varattiin markkinoille hieman kysyntää enemmän. Vaikka niiden kulutus nousi, jäi muutama tuhat kalkkunaa myymättä.keskeytyminen tai ammatin ja työpaikan menettäminen voivat olla perusteita abortin myöntämiseksi aborttilakikomitean mietinnön mukaan. Myös aviottomasta lapsesta koituva häpeäntunne saatetaan lakiehdotuksen mukaan hyväksyä raskauden keskeyttämisen syyksi. – – Komitea korostaa esityksessään ehkäisyneuvonnan merkitystä. Se tahtoo ottaa huomioon myös syrjäseutujen naisten ongelmat ehdottamalla näille oikeutta pyytää lausuntoa lääkintöhallitukselta, mikäli matka lausunnonantajalääkärin luo on liian pitkä.Vapaata aborttia ei komitea suosittele, koska se otaksuu sen vähentävän ehkäisymenetelmien käyttöä ja saattavan naisen alttiiksi mahdolliselle painostukselle.Alle 16- tai yli 40-vuotias nainen saa ehdotuksen mukaan kuitenkin suoraan abortin.Pan American World Airways ilmoitti joulupäivänä, että yhteensä 100 nimeä on kertynyt odotuslistalle ensimmäiselle kaupalliselle lennolle maasta kuuhun.Lentoyhtiö, joka ensimmäisenä on avaamassa lentoreittejä Atlantin ja Tyynen valtameren ylitse, toivoo olevansa ensimmäinen myös kuumatkailussa. Pan Am ilmoitti, että Apollo-8:en lento kuun ympäri on herättänyt uudelleen eloon mielenkiinnon kaupallista kuumatkailua kohtaan.Lentoyhtiö sanoi saaneensa lukuisia tiedusteluja tällaisesta lennosta jouluaattona ja joulupäivänä. Jokainen paikkavaraus talletetaan, todettiin yhtiöstä.on toistaiseksi selviytynyt devalvoineista maista parhaiten, kirjoittaa ruotsalainen Veckans Affärer –lehti.Suomen kauppatase on parantunut huomattavasti. Varsinkin uusvienti on kehittynyt. Haittojakin on lehden mukaan: kuluttajahinnat ovat nousseet keskimäärin 10 prosenttia. Tämä saattaa vaikuttaa tuontitavaroiden kallistumiseen epäilee lehti.Verrattuna kolmeen muuhun devalvoineeseen maahan: Englantiin, Tanskaan ja Espanjaan on Suomen talous kehittynyt parhaiten kuluneen vuoden aikana toteaa lehti.Se arvelee kuitenkin olevan vaikeata täsmällisesti sanoa, mikä on devalvoinnin osuus tässä kehityksessä.HS