Historia

Vuosikymmen castrolaista elämänmuotoa Kuubassa

Vuosikymmen

Koivisto Lappiin hiihtämään

Presidentin

Sarpanevan näyttelyllä oli viidet avajaiset New Yorkissa

Viidet

Q. Elizabeth II nilkutti kotiin

Southampton, 2. 1. (Reuter)

Kolmekymmentä

sitten soivat Havannan uudenvuoden kellot viimeistä kertaa Kuuban diktaattorille Fulgencio Batistalle. Diktaattori pakeni Dominikaanitasavaltaan.Fidel Castron vallankumousarmeijan kärkijoukot marssivat 2. 1. riemusaatossa Havannaan, muutamia päiviä myöhemmin saapui Fidel Castro itse. Vallankumous, joka alkoi kahdentoista miehen voimalla Orienten maakunnan vaikeakulkuisilla Sierra Mastre-vuorilla, oli voittanut, mutta Castro ja Ernesto ”Che” Guevara saattoivat tuskin silloin aavistaa, että taistelun vaikein vaihe oli vasta edessä.Kuuban vallankumousta ei ole kyetty sovittamaan mihinkään tavanomaisen vallankumouksen kaavaan, eikä kuubalainen kaava ole vielä kertaakaan pätenyt missään muussa maassa. – – Kuuban ja kaikkien latinalaisamerikkalaisten maiden suhteet ovat poikki, ja OAS-maat noudattavat täydellistä kauppasaartoa Meksikoa lukuunottamatta.Kuuba on täysin riippuvainen kaupastaan sosialististen maiden kanssa, mutta suhteet myös kahteen kommunistiseen suurvaltaan Kiinaan ja Neuvostoliittoon ovat viileät, vaikka Castro tietääkin, että hänen taloutensa romahtaisi, jos Neuvostoliitto lopettaisi miljoonaan dollariin päivässä nousevan apunsa. – – Kymmenen vuotta Batistan kukistumisen jälkeen on kuubalaisten nälkävyö yhä tiukalla. Suhteiden paraneminen Yhdysvaltain kanssa ei ole näköpiirissä, toiveet latinalaisamerikkalaisesta vallankumouksesta ovat heikot ja Havannan baarit ja pelipaikat ovat kiinni, koska miehiä tarvitaan sokeriruokoviljelyksillä eikä kapakoissa.Castro itse esikuntineen liikkuu ristiin rastiin ympäri maata kannustamassa kuubalaisiaan uusiin ponnistuksiin, ja hänen Floridassa majailevat vastustajansa eivät ole luopuneet uusista hankkeista hänen päänsä menoksi.–Tästä huolimatta tuskin uskaltaa kiistää Castron kansansuosio ei olisi kiistämätön.tehtäviä hoitava pääministeri Mauno Koivisto matkustaa tänään perheensä kanssa talvilomalle Lappiin. Toista kertaa pääministerikautenaan Lappiin hiihtämään lähtevä Koivisto palaa loppiaisen jälkeen Helsinkiin.Koivisto oli viimeksi hiihtolomalla Lapissa pääsiäisenä hieman sen jälkeen kun hänen hallituksensa oli nimitetty.Koivisto hoitaa presidentin tehtäviä sillä aikaa kun tasavallan presidentti on yksityisellä lomamatkalla Senegalissa. Pääministerin tehtäviä hoitaa opetusministeri Johannes Virolainen.peräkkäiset avajaiset ja puolitoistatuhatta kutsuvierasta levittivät New Yorkissa marraskuun puolivälissä sanaa suomalaisen kangasnäyttelyn tulosta kaupunkiin. Aivan suurkaupungin keskustassa olevan Jack Lenor Larsenin suuren näyttelykeskuksen seinät oli vuorattu ja sen muoviset ja metalliset huonekalut päällystetty Timo Sarpanevan Ambiente -kankailla, joita esittelevä näyttely on avoinna New Yorkissa ensi maaliskuun puoliväliin saakka.Samaan aikaan käy kiertävä Ambientenäyttely mm. Washingtonissa, Chicagossa ja San Franciscossa. – –”Näyttelyn saama vastaanotto ylitti kaikki odotukset. Amerikkalaisethan ovat yleensä aika poispilattuja ja vaateliaita, mutta nyt tuntui, että olimme tulleet juuri oikealla hetkellä oikeaan paikkaan.Jo niidenkin viikkojen aikana, jotka itse olin siellä, tehtiin useita myyntisopimuksia ja tilauksia. Suomalaisilla väreillä, mekoilla ja muotoilulla on jo entuudestaan hyvä maine USA:ssa, ja varsinkin sikäläiset taiteilijat tuntevat hyvin suomalaisen muotoilun.Amerikkalaisilla markkinoilla on tilaa vielä vaikka millä mitalla ja ihmiset ovat siellä hyvin vastaanottavaisia kaikelle uudelle.” kertoi taiteilja Sarpaneva.miljoonaa puntaa maksanut loistolaiva Queen Elisabeth II mateli torstaina ilman fanfaareja neitsytmatkaltaan Southamptonin satamaan korjattavaksi.65.000 tonnin alusta haittasi turpiinivika. Lisäksi laivan sisustuksen viimeistelytoimet ovat vielä kesken. Neitsytmatkasta tuli masentava kokemus, ja Cunard linesin toimitusjohtaja on kieltänyt hyväksymästä alusta luovutuspäivänä, joka oli keskiviikkona.Suuret tervetuliaisseremoniat peruutettiin. Torvisoittokunnan sijasta laiturilla odotti 1.400 työmiestä, jotka olivat valmiita ryhtymään välittömästi korjaustöihin aluksella.HS