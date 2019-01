Historia

Hymy hyytyi Karoliinien jälkiä hiihtäneiltä

Östersund, 6.1.1969 (Kalle A. Kuittinen)

Kolmen

SPR ja LP yhteisvoimin liikkeellä

Suomen

Nopeusrajoitus voimassa vielä

Ennen

Nuutit kulkevat yhä Pukkilassa

Nuuttiperinne

Lehdistö

Virallisen

Hongkongilaisen uhreja 3600

Yhdysvalloissa Atlanta , Georgia, 5. 1. (AFP)

Yhdysvalloissa

Varoitus Nurejeville

Pariisi, tammikuussa.

päivän ajan tuulta, tuntureita ja tuiskua uhmanneet karoliinien muistohiihdon osanottajat olivat retkensä päättyessä lauantaina yksimielisiä siitä, että tarvitaan vain hitunen mielikuvitusta tajuamaan, mikä hirvittävä tragedia Jämtlannin tuntureilla näyteltiin 250 vuotta sitten, kun Pohjolan lumi hautasi noin 3000 suomalaisen kenraali Carl Gustaf Armfeltin johtamaa karoliinia, jotka tarpoivat kohti kotimaataan epäonnistuneen Trondheimin valtauksen jälkeen.Karoliinien jälkeläisiä eivät enää uhanneet hiihtävät Emahusenin sissit, kuten 250 vuotta sitten. Ainoastaan Neatunin pikkupojilla oli sissikujeet mielessä, kun he panivat palamaan koiranpommeja Norjaan kokoontuneiden Ruotsin, Suomen ja Norjan armeijoiden sotilaiden joukkoon, joka aloitti vaelluksensa tuntureille Östbyn laakson upottavassa lumessa.Muutaman tunnin kuluttua lähdöstä lumi muuttui pakkautuneiksi tunturikinoksiksi ja myrsky iski karoliinien kuolemanreittiä taivaltaviin.Ruotsissa kirjoitettiin retkikunnan joutuneen lumimyrskyssä hengenvaaraan ja puhuttiin kaaoksesta tuntureilla. Erään suomalaisen sotilasedustajan mielestä myrskyn aikana oli myös paniikkitunnelmaa eikä sitä voine kieltää, sillä varsinkin arktisen myrskyn voimaa kokemattomille näytti oma nahka olevan tärkein. Jotkut hiihtivät kuin sokeat välittämättä hankeen kaatuneista ja palelevista tovereistaan. – –Kaaoksesta puhuminen tuntuu syntyneen niiden mielessä, jotka ensimmäisen päivän jälkeen tulivat joukkoon, mukaan armeijan pelastamina lumitraktoreiden lämpimissä hyteissä tai saapuivat maaston salliessa katsomaan retkeläisiä poronnahoilla vuoratuissa lumikiitäjien reissä.Retken johtaja eversti Sture Forwall kertoi tarkoituksena olleen, että jokainen osanottaja voi tulla tuntureilla toimeen omin neuvoin. Varmuuden vuoksi hän oli kuitenkin varannut radion kantaman päähän lumitraktoreita. Eversti Fonvall pahoitteli, että hän oli joutunut turvautumaan näihin ”salaisiin” lumitraktoreihin, mutta hän ei ollut halunnut riskeerata kenenkään hengellä. – –Retken päättyessä Handölissä varatuomari Christer Boucht, kenraalimajuri Otto Ylirisku ja lakit. yo. Peter Boucht laskivat seppeleen tuntureilta kerättyjen karoliinien joukkohaudalle. ”Suomalaisten karoliinien muistolle maanmiehiltä”, luki seppeleessä.Teksti oli sama kuin varatuomari Bouchtin isän ja muiden suomalaisten tasan 50 vuotta sitten karoliinien hiihdon jälkeen laskemassa seppeleessä.Kun Armfeltin johtamien karoliinien oli lähdettävä Östbystä paluumatkalle, he ottivat panttivankeja ja tuntureita tuntevan oppaan johtamaan joukot Ruotsiin.Norjalaiset vangit tekivät työtä käskettyä ja johtivat karoliinit suoraan kohti Ruotsia yli vaikeimpien tuntureiden.Karoliineja oli sotaretken alkaessa noin 10000. heistä noin puolet Iso Vihan koettelemasta Suomesta.Sotaisan Kaarlo-kuninkaan joukoissa oli paljon pakolla otettuja, ja monet niskuroivat sotilaat jäivät matkan varrella nojailemaan hirsipuissa tunturituuleen.Luonto kosti Norjan valtausta aikoneille. Tukholman sotamuseoon on talletettu Turun ratsuväen toisen rykmentin pastorin Nicolao Idmanin saarna, jonka hän piti pelastuttuaan tuntureilta.Punaisen Uudenmaan piirijärjestö ja Liikkuva poliisi olivat yhteisvoimin varmistamassa loppiaisen meno- sekä paluuliikenteessä mukana olleiden turvallisuutta.Yli kolmekymmentä yhteistoiminta-autoa oli liikkeellä Uudenmaan alueella maanantaina iltamyöhään asti.Paluuliikenne sujui rauhallisesti eikä yhtään vakavaa onnettomuutta sattunut ”yhteistoiminta-alueella” ainakaan kello 22:een mennessä. Kehätiellä ollut partio kertoi ainoana ensiaputapauksena olleen linja-autosta laskeutuneen ja kaatuessaan kätensä loukanneen rouvan auttamisen.joulua alkanut 90 km/t kattonopeusrajoitus on voimassa vielä koko tiistain. Liikkuvasta poliisista kerrottiin, että sitä on noudatettu melko tunnollisesti.Tähänastisten tietojen mukaan sakkorangaistuksia on ylinopeudesta tullut vain aniharvoille rajoituskauden aikana. ”Joukossa on tietysti aina sellaisia, jotka eivät noudata rajoituksia, mutta yleiskuva on vaikuttanut suhteellisen hyvältä”, kerrottiin liikkuvasta poliisista.jatkuu edelleen Pukkilan Kanteleen kylässä. Talosta taloon kulkevat nuuttipukit tänäkin vuonna tammikuun 7. päivän aamuhämärissä laulaen ja odottaen, että talonväki antaisi jotakin nuuttien nyytteihin. Nuutit toivottavat hyvää taloon, jos heitä kohdellaan hyvin.Saman päivän iltana on nuuttijuhla Kanteleen seuratalossa. Perinteelliseen tapaan kuuluu nuuttijuhlan ohjelmaan näytelmä paikallisen nuorisoseuran esittämänä, ja tänä vuonna se on Anna Sahlstenin kirjoittama ja Aino-Inkeri Notkolan ohjaama ”Nyt on meilläkin missi”.lehden – Officiella Tidningenin viimeksi ilmestynyt numero aloitti lehden 150. vuosikerran. Varsinaiset juhlallisuudet keskittyvät vuoden loppupuolelle.Aleksanteri I:n julistuksella perustettu lehti on maan vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt päivälehti.Aluksi lehden nimenä oli Finlands Allmänna Tidning, ja se ilmestyi yksinomaan ruotsinkielisenä. Myöhemmin se sai rinnalleen myös suomenkielisen painoksen.Vuodesta 1932 lähtien lehti on ilmestynyt nimellä Virallinen lehti – Officiella Tidningen ja kaksikielisenä.Lehti on valtiovarainministeriön alainen ja se painetaan valtion painatuskeskuksessa. Nykyisin se ilmestyy 3 kertaa viikossa ja tarvittaessa useamminkin.Päätoimittajana on A. Swanljung.raivoavan influenssaepidemian aiheuttamiin keuhkosairauksiin on kuollut 3594 ihmisiä 122 kaupungissa joulukuun 7. lähtien, ilmoittivat terveysviranomaiset Atlantassa.Koko maata koskevia tilastotietoja ei ole vielä satu, mutta viranomaiset uskovat keuhkosairauksiin kuolleiden määrän olevan kaksi kertaa normaalia suurempi tänä vuonna.Tähän mennessä on ns. hongkongilainen influenssa levinnyt 47:ään yhdysvaltojen 50 osavaltiosta.Seitsemän vuotta sitten Kirov toi Leningradista Pariisiin erään nuoren tanssijan, joka sai Pariisin oopperan yleisön aivan raivoamaan ihastuksesta. Tuntematon nuori jumala oli yhdessä illassa valloittanut koko Pariisin. Hän oli Rudolf Nurejev.Nyt Nurejev on uudelleen saapunut Pariisin oopperaan. Ja nyt on vastaanotto ollut hieman toinen.Hän esiintyi joulukuun alussa Roland Petitin uudessa baletissa Extase (musiikkina Skrjabinin eroottissävyinen Poeme de 1'amour) sekä tanssi samana iltana omana sovituksenaan Pähkinänsärkijän pas de deux'n, partnerinaan oopperan ihka nuori tanssijatar Noëlla Pontois. En ollut täällä vielä silloin kun tätä ohjelmaa esitettiin. Mutta harvoin olen lukenut niin ristiriitaisia arvosteluja.Nurejev on seitsemän vuoden aikana tottunut saamaan länsimaissa pelkkiä ylistyksiä. Niitä tuli nytkin.Figaro-lehden arvovaltainen tanssiarvostelija Claude Baignieres kirjoitti, että italialaista Paolo Bortoluzzia lukuunottamatta (jokatanssii Maurice Bejartin luona ja on kerrassaan yliveto) ei kukaan muu aikamme tanssija kuin Nurejev osaa ylläpitää sellaista varmuutta ja tyyliä niin vaarallisen vaikeissa teknillisissä taidonnäytteissä kuin Pähkinänsärkijän kuulu pas de deux.Mutta sitten puuttui Le Figaro Litteraires´in samoin arvovaltainen Olivier Merlin asiaan. Samoin kuin eräiden muiden viikkolehtien arvostelijat.Nurejev on ennen aikojaan väsynyt, sanoivat he. Mitä tekniikkaan tulee, hän edelleen pystyy suorittamaan aivan valloittavia sisääntuloja, ikään kuin hän olisi täyteen ladattu dynamiitilla.Mutta heti kun hän tekee hyppyjä, pyörähdyksiä tai jalkojen yhteenlyöntejä ilmassa, ne vaikuttavat pinnistetyiltä. Olivier Merlin istui ihan sydän kylmänä katsomossa, kun Nurejev hikoili kuin pesusieni ja kasvot vallan vääristyivät ponnisteluista.Ja Olivier Meriin jatkaa: ”Miten Nurejev voisikaan säilyttää kuntonsa, kun hän tanssii seitsemän kertaa viikossa eikä seuraa atleetin ankaria elämäntapoja. Ja kuka uskaltaisi sanoa hänelle hänen kuntonsa madaltumisesta, koska hän ei siedä ketään opettajaa eikä halua treenata muuta kuin yksin?”Kun viimeksi näin Rudolf Nurejevin tanssivan – viime elokuussa Barcelonassa – hän oli mielestäni ensiluokkaisessa kunnossa. Ja kuitenkin Royal Ballet, missä hän silloin vieraili Margot Fonteynin kanssa, oli juuri silloin parin kolmen kuukauden rasittavan kiertueen loppusuoralla. Hänen Albertinsa Gisellessa oli loistelias suoritus, toisen näytöksen hienot epätoivon hypyt tragiikassaan järkyttäviä.Hänen tanssinsa oli aidosti ja puhtaasti klassillista. Ja hänen Merirosvonsa (Korsar) antoi hyppybravuran loistoa. Hän saattoi aivan ihmeesti kehittää tanssinsa ja olemuksensa itämaisittain tenhoavaa magnetismia.Mutta Nurejev on tiettävästi nykyisin sangen epätasainen tanssija. Hän saattaa joskus olla suurenmoinen, joskus luvattoman heikko – jos häntä verrataan hänen parhaisiin saavutuksiinsa. Hän oli varmastikin Pariisissa ollut väsynyt. Siksi ehkä ei yleisömenestyskään oopperassa eräiden tietämän mukaan ollut niin myrskyisä kuin olisi odottanut. Melua pitivät kuulemma vain snobit ja hipit – ne jotka katsomossa huutavat ”Rudia” niin että naapureiden korvat menevät lukkoon.Parin viikon kuluttua Nurejev palaa takaisin Pariisin oopperaan. Silloin hän tanssii Gisollen Albertin kaksi kertaa. Ensimmäisenä iltana Yvette Chauviren kanssa, joka on ranskalaisen baletin grande dame ja prima ballerina assoluta.Toisena iltana Noella Pontois'n kanssa, joka on viime vuoden aikana päässyt yhtäkkiä suurenmoisesti esiin, vaikka hän ei vielä ole saanut oopperabaletin korkeinta titteliä: danseuse etoile eli tähtitanssijatar.Näiden kahden nähtävästi Nurejevin itsensä valitseman Gisellen ikäero on suunnilleen 30 vuotta, mutta he ovat näyttämöllä yhtä nuoria, raikkaita, viehätysvoimaista.Kuten kaikkialla muualla maailmassa, Nurejev täyttää helposti Pariisissakin valtavan ja korotetuin hinnoin myydyn oopperakatsomon viimeisiä neljännen parven kuolleita sivupaikkoja myöten.Pariisin lehdet ovat kiiruhtaneet tiedonhaluisille lukijoilleen ilmoittamaan tämän maailmantähden palkkiot, jotka ovat Maria Callasin luokkaa (tai ehkä jo ylikin): Nurejevin palkkiot pyörivät näiden tietämien mukaan siinä kolmentuhannen ja viidentuhannen dollarin hujakoilla illassa. Mutta Pariisin oopperassa hän sentään tyytyy 2000 dollariin, mikä merkitsee 10,000 nykyfrangia.Ranskalainen yleisö on tietysti ihan oikeassa katsoessaan, että kun saa tanssistaan yhden vanhan miljoonan frangin suuruisen iltapaikan, niin pitäisi silloin myös antaa parastaan.Tämä aikamme suurin tähtitanssija lieneekin baletin alalla erikoistapaus, kun ajattelee että hän jo omistaa täydet salkulliset pörssiosakkeita, talon Lontoossa, loistohuvilan Monte Carlossa sekä kai vielä muutakin hyvää auringon alla.Häntä ei enää sanota miljonääriksi vaan miljardööriksi, ja se on jo pitkälle potkittu (hypitty, pyöritty) seitsemän vuoden aikana.Nykyisin 30-vuotias Rudolf Nurejev on tehnyt pitkän matkan siperialaisen kylän pienestä mökkipahasesta länsimaiden houkutteleviin loistoympäristöihin.Tuntuu siltä kuin lännen makea elämä olisi jonkin verran eksyttänyt pois Rudin hänen poikavuosiensa neuvostoliittolaisen klassillisen koulun ankaruudesta. Kansainvälisen tähden rooli näkyy yhä enemmän ja enemmän olevan hänen makunsa mukaista.Kotona Leningradissa, Kirovin balettikoulussa, hänen vanha hyvä opettajansa Pushkin yhä edelleen suree lempioppilaansa lähtöä dekadenttiin läntiseen maailmaan. Ehkä voimme siinä asiassa Pushkinia ymmärtää?Raoul af Hällström