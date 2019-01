Historia

Lennonin ja Onon levyjä takavarikkoon

HS 4.1.1969

Hintamerkintäpakko alkanut väkinäisesti

Dubcekista ”vuoden mies”

Milano, 3. 1. (AP)

Italian

Marja ja Kari ovat suosituimmat nimet

Marja

Ruotsalainen lääkäri varoittaa maidosta

”Mielestäni

Vain pääkirjastolla enemmän lainauksia kuin kirjastoautoilla

Helsingin

Tenavatuokio ykkösverkkoon

”Hei

Kuopiossa teatteria ilman näyttelijöitä

Suur-Kuopion

Maailman huonoimmin pukeutuneet naiset v. 1968 on nimetty

Muotisuunnittelija

30 000 äänilevyä, joiden kansissa oli kuva Beatle-John Lennonista ja hänen japanilaisesta tyttöystävästään Yoko Onosta alastomina, on takavarikoitu Newarkissa New Jerseyssä pornografisena tavarana.Äänilevyt, jotka oli pakattu 199 pahvilaatikkoon, olivat matkalla erääseen valintamyymälään.Newarkin lentokentän virkailijat löysivät levyt, kun pari pahvilaatikkoa putosi maahan ja aukeni lentorahtia purettaessa.Kenttävirkailijat ilmoittivat löydöstä FBI:lle, joka puolestaan tiedotti siitä piirikunnan syyttäjävirastoon.Levyt takavarikoitiin, mutta suurvalamiehistö päättää niiden lopullisesta kohtalosta.Levyjen kansissa olivat Beatle-John ja Yoko alastomina edestä ja takaa, ja alla oli teksti ”kaksi koskematonta”. (Reuter)hintamerkintöjä on alkanut ilmestyä hyvää vauhtia vähittäisliikkeisiin vuoden alusta, jolloin sosiaali- ja terveysministeriön uusi hintamerkintäpäätös tuli voimaan.Mutta alku on väkinäinen: eräiden näyteikkunoiden hintalaput ovat pienen pieniä tai ne ovat nurin päin katsojaan nähden, paljon vaadittuja merkintöjä puuttuu tai vain osa tarvikkeista on merkitty hinnoin.Yhä on epätietoisuutta siitä, mitkä tarvikkeet ovat päätöksen alaisia, mitkä eivät.Tunnollisimmat merkitsevät varmuuden vuoksi kaikki hintansa selvästi näkyviin, sillä viranomaisten tarkkailu toimii jo.Pikakysely kampaamoissa ja partureissa perjantaina osoitti, että useimmat niistä olivat varautuneet näyttämään asiakkaille hinnaston, mutta vain pyydettäessä.Päätös kuitenkin edellyttää, että luettelo maksuista on oltava helposti nähtävänä ilman erityispyyntöä.erään tärkeimmän historian aikakauslehden lukijat ovat valinneet Tshekkoslovakian kommunistipuolueen johtajan Alexander Dubcekin ”vuoden mieheksi”.Storia Illustrata -lehti sanoi Dubcekin ohittaneen selvästi kilpailijansa.He olivat eteläafrikkalainen kirurgi Christiaan Barnard, murhattu amerikkalainen senaattori Robert Kennedy, murhattu Nobel-palkinnon saaja Martin Luther King, paavi Paavali VI ja Ranskan presidentti Charles de Gaulle.Lehti huomautti, että vaali suoritettiin ennen Apollo-8:n kuulentoa, joka olisi saattanut aiheuttaa muutoksia luetteloon.ja Kari ovat suosituimmat 5–14-vuotiaiden suomalaisten poikien ja tyttöjen nimet.Marja on 17.100 tämänikäisen tytön nimi ja samassa ikäluokassa on 22.600 Karia.Kakkoseksi pääsee tyttöjen listalla Pirjo (15.800), kolmoseksi Riitta (14.700) ja neljänneksi suosituin on Tuula (14.100).Toiseksi suosituin pojan nimi on Markku (16.400), kolmanneksi Hannu (14.600) ja neljänneksi Jukka (13.800).on yhtä edesvastuutonta pakottaa lapsensa juomaan maitoa kuin pakottaa heidät tupakoimaan”, lausuu tohtori Per Uddén ruotsinmaalaisessa Femina-lehdessä julkaistussa artikkelissa, jossa käsiteltiin maidon vaarallisuutta ja kehoitettiin verottamaan sitä kuten muitakin nautintoaineita.”On totta, että maito sisältää joukon hyödyllisiä aineita”, sanoo tohtori Uddén, mutta jatkaa, että maito sisältää myös runsaasti rasvaa ja kalkkia, jota emme tarvitse, vaan jota meidän pikemminkin pitäisi tarkoin varoa.Kuorittukaan maito ei kirjoituksessa saa hyväksymistä, sillä vaikka sen rasvapitoisuus on alennettu, on siinä silti elimistölle vaarallinen kalkki jäljellä.”Olisi parempi”, sanotaan kirjoituksessa, ”että antaisimme maidon niille, jotka sitä paremmin tarvitsevat, nimittäin kehitysmaitten lapsille.”kaupunginkirjastosta viime vuonna lainattujen teosten määrässä tapahtui kirjaston toista sataa vuotta pitkän historian aikana tähän asti jyrkin nousu.Vuonna 1967 lainattiin kirjastosta lähes puoli miljoonaa teosta vähemmän. Ennätykseen vaikuttivat osaltaan toisen kirjastoauton vilkas käyttö sekä Vuosaaren uuden sivukirjaston toiminta.Eniten oli lainauksia pääkirjastosta, noin 720.000 ja toisella sijalla oli kirjastoauto-osasto noin 410.000 lainauksella. Seuraavina olivat Kallion, Töölön, Lauttasaaren ja Haagan sivukirjastot.vain kaikki tenavat” -tervehdys on kuulunut TV 2:ssa torstaina tasan vuoden.Lasten (ja varmasti isien) suursuosikki Arja-täti on kuluneen vuoden aikana vetänyt noin 140 tenavatuokiota. Vuoden alusta lähtien ohjelma nähdään ykkösverkossa sunnuntai-iltapäivisin sekä maanantaisin ja tiistaisin klo 17.30.Tenavatuokio on kansainvälisesti tunnettua, lähinnä 3–6-vuotiaille suunniteltua lastenohjelmaa. Sen alkuperämaa on Yhdysvallat, jossa sitä esitettiin ensi kerran v. 1953.Nykyään sitä lähetetään muun muassa Kanadassa, Australiassa, Meksikossa, Brasiliassa, Englannissa, Irlannissa, Japanissa jne, kaikkiaan 17 maassa Suomi mukaan luettuna.alueliitosjuhlallisuuksien sekaannukset eivät päättyneet vielä tuntia liian aikaisin alkaneen ilotulitusjuhlan epäonnistumiseen, eikä ammattikouluna vietetyn pääjuhlan epäjärjestykseen.Perjantaina oli juhlallisuuksien ohjelmassa avoimien ovien päivä Kuopion yhteisteatterissa. Teatterilaisilla on kuitenkin perjantai ainut vapaapäivä ja koko talo oli tyhjänä. Harjoituksia seuraamaan tullut yleisö sai poistua pettyneenä. Asiasta oli kyllä teatterin taholta ilmoitettu ajoissa juhlien järjestäjille. (RV)Mr. Blackwell nimitti äskettäin vanhan tapansa mukaan viime vuoden 10 huonoimmin pukeutunutta naista.Elizabeth Taylor pääsi listalle kolmannen kerran ja samalla hän siirtyi huonoimmin pukeutuneiden naisten huippukerhoon, jossa ennen häntä oli vain Zsa Zsa Gabor.Listalle pääsivät mm. Julie Andrews, Carol Burnett, Lennon Sisters, Key Ballard, Vanessa Redgrave, Doris Day, Raquel Welch, Mama Cass, Brigitte Bardot ja Jane Fonda.Vuoden aikana kehittyi Blackwellin mukaan Barbra Streisand eniten vaatteidensa valinnassa.Tässä muutamia M. Blackwellin ilkeistä kommenteista:Raquel Welch: hänellä saattaa olla taivaallinen vartalo, mutta hänen vaatteensa näyttävät kuussa suunnitelluilta.Brigitte Bardot: Tarvitsee arkkitehdin suunnittelijan sijaan.Jane Fonda: Oikea aikuiseksi kasvanut Barbie-nukke. (UPI)HS