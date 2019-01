Historia

Peyton Placen uusi tuleminen

HS 8.1.1969

Yhdysvaltain

Kansallisooppera juhlii puolta vuosisataansa tilapäistiloissa

Rigoletto

Helsingin keskusta muuttuu Moskovaksi

Helsinki

Päivän ateria

Ruoka

Kekkonen kannusti kyykänpelaajia

Karjalaisten

Koivisto hiihtänyt 80 kilometriä

Rovaniemi, 7. 1. (STT)

Tasavallan

Valaat sairastuivat hongkongilaiseen

Kolme

Huumausaineet kuin noidan luutia

Seattle.

Kun

ehdottomasti suosituimpiin kuuluva, ehkäpä suosituinkin sarja ”Peyton Place” alkaa Mainos-TV:ssä keskiviikkona klo 21.30.Sarja alkaa nyt toistamiseen, sillä keväällä 1965 siitä ennätettiin esittää muutama episodi nimellä ”Pikkukaupungissa tapahtuu”.Mainos-tv esittääkin nyt alkajaisiksi tunnin tiivistelmän alkujaksoista ennen kuin päästään käsiksi ”uuteen” materiaaliin.Uuteen lainausmerkeissä siksi, että sarjan valmistaminen aloitettiin Yhdysvalloissa jo v. 1964, mutta se on ollut niin suosittu, että sen teko jatkuu yhä.”Peyton Place” on alunperin Grace Metaliousin väkivahva kuvaus pikkukaupungista, sen raudanlujista moraalisäännöistä, jotka tietenkin salassa rikotaan, niin vanhempien kuin nuortenkin keskuudessa.Teos on myös melkoisesti seksuaalisuudella kyllästetty, samoin siitä tehty tv-sarja.Jonkinlaisena vitsinä kierteli Amerikoissa aikoinaan kahden rouvan keskustelu: ”Oletko kertonut lapsillesi totuuden haikarasta?” – ”Ei tarvita, annan heidän katsella Peyton Placea”.ja Boris Godunov ovat Kansallisoopperan alkavan kevätkauden uutuusteokset, joita täydennetään poikkeuksellisesti kahden balettiensi-illan avulla.Muilta osilta oopperassa tullaan tarjoamaan joukko entisiä suosikkiteoksia, jotka lyhyemmän tai pitemmän väliajan jälkeen otetaan jälleen ohjelmistoon.Tällaisia ovat Don Giovanni, Hoffmannin kertomukset, Bohème ja Merikannon Juha sekä baletin kantaohjelmistosta Prokofjevin Romeo ja Julia sekä Czerny-Risaagerin Etydit.– –Koska tammikuun 19. päivänä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun nykyinen oopperatalo luovutettiin laitoksen käytettäväksi ja koska tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta talon valmistumisesta, esitetään Rigoletto juhlanäytäntönä 20. 1. lähinnä kutsuvieraille.– –Venäläisen varuskunnan tarpeiksi 90 vuotta sitten rakennettu garnisooni-teatteri on toiminut puoli vuosisataa suomalaisen oopperataiteen ahtaana tyyssijana.Kansallisooppera toivoo suomalaisen oopperataiteen satavuotisjuhliin eli vuoteen 1973 mennessä pääsevänsä asianmukaisiin tiloihin, Töölönlahden rannalle suunniteltuun, professori Aallolta tilattavaan taloonsa.muuttuu eräiltä osin Moskovaksi helmi–maaliskuussa, kun amerikkalainen filmiyhtiö 20th Century Fox aloittaa uuden elokuvansa filmauksen eri puolilla kaupunkia.Alustavien tietojen mukaan elokuvan nimeksi tulee ”Kremlin kirjeet” (The Kremlin letters).Helsingin kiinteistölautakunta on myöntänyt luvan elokuvan kuvaamiseen. Elokuvan ohjaa John Huston. Pääosien esittäjiä ei vielä ole päätetty, eikä myöskään mahdollisista suomalaisista näyttelijöistä vielä ole tietoa.Suomessa parhaillaan oleva neiti Dorothy Marchini, joka on järjestelemässä kuvauspaikkoja, kertoi, että hän on yrittänyt tavoittaa Eija Pokkista, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole onnistunut.”Näin neiti Pokkisen eräässä savukemainoksessa, joka parhaillaan pyörii USA:ssa televisiossa, ja haluaisin tavoittaa hänet. Aion viipyä Suomessa kolmisen kuukautta, siihen asti, kunnes elokuva on valmis”, kertoi neiti Marchini.valmistuu nopeasti ryynimakkaroista, verimakkaroista tai paltusta, joita ostetaan sen verran kuin arvellaan perheen syövän.Perunoiden kypsyessä kuumennetaan makkarat tai palttu paistinpannulla vähässä rasvassa. Paltun joukkoon voidaan lisätä tilkkanen maitoa kosteutta antamaan.Eturuoan kanssa sopivat hyvin tarjottaviksi puolukat ja suolakurkkulohkot.Jälkiruoaksi tarjotaan valmiiksi maustettua jugurttia tai jugurtti maustetaan itse omena- ja appelsiinikuutioilla, appelsiinimehulla, jollain hillolla tai pakastemarjoilla.Mausteeksi ripotellaan tarvittaessa hiukan sokeria ja pinnalle ripautetaan piparkakkumuruja tai pähkinärouhetta.vaalima kyykkäpeli on saanut tunnustuksen presidentti Kekkoselta, joka juuri ennen Senegalin lomamatkaansa ilmoitti lahjoittavansa hopeapokaalin kiertopalkinnoksi kyykkäkilpailuihin.Karjalan Sivistysseurasta kerrotaan presidentin olleen vuosikausia kiinnostunut kyykkäpelistä ja seurailleen tarkasti Seurasaaren kyykkäveljien kilpoja.Hän on kerran itsekin osallistunut kilpailuun, mutta joutui silloin hävinneeseen joukkueeseen.presidentin tehtäviä hoitava pääministeri Mauno Koivisto tutustui tiistaina Vanttauskosken voimalaitostyömaahan parhaillaan viettämänsä yksityisluonteisen hiihtoloman aikana.Pääministeri Koivisto viettää hiihtolomaa Pirttikoskella Rovaniemen maalaiskunnassa.Pääministerin ohjelmaan on kuulunut päivittäisiä hiihtomatkoja maastossa, ja tiistai-iltaan mennessä on hiihtokilometrejä kerääntynyt jo lähes kahdeksankymmentä.valasta sairastui perjantaina hongkongilaiseen influenssaan sandiegolaisessa näköala-akvaariossa Kaliforniassa.Valaille oli annettava antibioottipillereitä makrilleihin kätkettyinä.Eläinlääkäri David Kenney kertoi, että valaat – Shamu, Kilroy ja Ramu – tunsivat heikotusta.Valaista, jotka imettäväisinä voivat sairastua samaan tautiin kuin ihmiset, otettiin verinäytteet, jotka osoittivat influenssa-viruksen olemassaolon.Kenney sanoi, että Ramu oli kaikkein sairain ja että se sai 375 pillerin annoksen joka kuudes tunti. (UPI)nykyajan hippie ”lähtee matkalle” eli ottaa huumausainetta, hän mahdollisesti matkustaa samalla luudalla, jota noidat keskiajalla käyttivät pelottaviin kuumatkoihinsa.Columbian yliopiston antropologian professori Michael Harner sanoi äskettäin, että keskiajan noidat ilmeisesti uskoivat luutamatkansa olevan todellisuutta.Sama käsitys asiasta oli kylänvanhimmilla, jotka poltattivat noidista paholaisen pois suurella roviolla.Harnerin mukaan sekä noitien että nykyajan kukkaislasten ”kulkuvälineet” ovat samaa sukua – kummatkin käyttävät huumausainetta matkalippunaan.Noidilla ei ollut LSD:tä eikä mitään synteettisiä huumausaineita, mutta vanhojen käsikirjoitusten mukaan heillä oli ”noitasalvaa”, jonka vaikutus oli vähintään LSD-huumauksen veroinen.HS