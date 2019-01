Historia

”Iloisia kuin pojat”

HS 9.1.1969

Ingmar

Kiitorata loppui kesken Rovaniemellä

Rovaniemi, 8.12. (HP)

Finnairin

Tv-uutisia lapsille

Tanskan

Tupakkamainonta pois BBC:n lehdistä

Lontoo (UPI)

Englannin

Luu käteen joulun jälkeen

Halpaa

Suomen jalkapalloilijat Euroopan kehnoimpia

Pariisi, 8.1. (AFP)

Suomen

”Groucho on julma”

Tunnetun

Bergmanin ja Fellinin aikaisemmin näillä palstoille kerrottu yhteistyösuunnitelma on äsken saanut virallisen vahvistuksen Roomassa, missä molemmat ohjaajat ja heidän amerikkalainen tuottajansa Martin Poli selostivat suunnitelmaa lehdistölle, nauttivat yhdessä päivällistä ja tutustuivat toisiinsa henkilökohtaisesti.Molemmat ohjaajakuuluisuudet ovat tähän asti lähinnä etäältä ihailleet toistensa töitä ja tavanneet vain kerran pikaisella lounaalla kesällä, jolloin alustavasti sovittiin yhteistyöstä.”Olemme suunnitelmasta iloisia kuin pojat pelistä”, sanoi Fellini. Hänellä on tosin vielä kesken oman ”Satyriconinsa” leikkaaminen, mutta hän arvelee pääsevänsä aloittamaan tätä uutta vielä tämän vuoden puolella.Samoin Bergman, joka vielä viimeistelee ”Passioniaan” ja sen jälkeen on luvannut tehdä eräitä tv-filmejä ennenkuin aloittaa ”Lemmendueton” filmaamisen syksyllä.Convair Metropolitan vuorokone vaurioitui jouduttuaan tekemään niin sanotun pitkän laskun Rovaniemen lentokentällä keskiviikkoaamuna.Kone meni kiitoradan auraamattomalle jatkeelle ja pysähtyi noin 50 metrin päähän lumihankeen.Koneen 24 matkustajaa sekä miehistö säilyivät vahingoitta ja vain kone kärsi vaurioita, mm. molemmat potkurit irtosivat.Onnettomuuden syitä selvittämään on asetettu tutkijalautakunta.televisio ryhtyy ensimmäisenä maailmassa lähettämään tv-uutisia lapsille.Keskiviikkona he saavat nähdä uutiskatsauksen, johon on sisällytetty lähi-itää, Pohjoismaiden pääministereiden lähestyvää kokousta sekä paikallisten ammattiliittojen palkkaneuvotteluja, kaikki toimitettu varta vasten lapsille.Tanskan tv:n edustaja on lausunut, että yhtiö toivoo voivansa saada n. 10–14-vuotiaat kiinnostuneiksi tästä viikottaisesta uutislähetyksestä.yleisradio BBC ilmoitti äskettäin, että ensi kesäkuusta lähtien savukemainokset sen lehdissä ovat kiellettyjä.Radio- ja televisiomainonta on kiellettyä BBC:ssä mutta sen ohjelmalehdet ovat olleet täynnä savukemainoksia.Eräs BBC:n edustaja ilmoitti, että savukemainosten menettäminen merkitsee 3,5 miljoonan markan mainostulojen menettämistä vuodessa.ja hauskaa huvia on hyvin maustettujen ja mehevien siankylkiluiden kaluaminen. Lisukkeeksi tarjotaan kevyttä salaattia. Perunat kypsyvät kätevästi uunissa liharuoan kanssa samalla uunivuoalla.Iltapalaksi riittänee tukevan päivällisen jälkeen paahtoleipä ja grapen puolikkaat, jotka grapepalojen lisäksi täytetään herkkusieniviipaleilla.Osa herkkusienistä säästetään sunnuntaiksi, jolloin tarjotaan poikamiehen tapaan valmistettua kiinalaista lihapataa ja riisiä.jalkapallomaajoukkue on arvostettu yhdessä Luxemburgin yhdistelmän kanssa Euroopan huonoimmaksi jalkapallomaajoukkueeksi vuoden 1968 saavutusten perusteella.Suomalaisia paremmiksi arvosti ranskalainen jalkapallolehti France Football muun muassa Sveitsin ja Kyproksen.Parhaimmaksi jalkapallomaaksi viime kaudelta lehti nimesi Länsi-Saksan, joka poistui maaottelusta viisi kertaa voittajana. Viisi ottelua päättyi tasan ja vain yhdessä kamppailussa länsisaksalaiset joutuivat tunnustamaan vastustajansa paremmikseen.Toiselle sijalle tuli Tshekkoslovakia (neljä voittoa ja yksi tasapeli) ja kolmannen jakoivat keskenään Englanti, Italia, Neuvostoliitto ja Jugoslavia.Pariisilaisen jalkapallolehden edustaja kertoi maanantaina, että valintaan ei vaikuttanut ainoastaan joukkueen voittojen lukumäärä, vaan myös pelin taso, joukkueiden vastustajat sekä pelipaikka.koomikon Groucho Marxin vaimo hakee avioeroa miehestään.38-vuotias Edna Eden Marx syyttää miestään äärimmäisestä julmuudesta. Hän sanoo, että Grouchon luonne on täysin arvaamaton. ”Hän on uhannut jopa tappaa minut ja on tehnyt minut alituiseen naurunalaiseksi vieraiden tai palveluskunnan nähden.”Nyt 73-vuotias Groucho Marx meni Ednan kanssa naimisiin 1954. Heillä ei ole lapsia.Edna Marx vaatii noin 22.000 markan elatusapua kuukaudessa. Hänellä itsellään on noin kolmen miljoonan dollarin suuruinen omaisuus.HS