Historia

Hissien hinnat nousseet uudelleen yläkerroksiin

HS 10.1.1969

Kerrostalojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sieniä viljellään navetassa

Vanhaan

Helsingin verokalenteri myöhässä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zsa-Zsalle sakkoja kielenkäytöstä

Lontoolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoasiainvaliokunta saa Nordek-selonteon

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

hissiurakoiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa. Noin kaksi vuotta sitten tapahtunut hintakäänne laskusta nousuun näyttää jyrkentyneen viime vuoden aikana. Erään arvion mukaan hintojen nousu olisi 30 prosentin luokkaa viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Ennen nousukautta hissien hinnat liikkuivat päinvastaiseen suuntaan: ylemmistä kerroksista alaspäin.Vuosien 1966–67 vaihteessa oli kerrostaloissa yleisesti käytetyn pienimmän hissityypin urakkatarjous keskimäärin 550 markkaa pysähdystasoa ja henkilöä kohti. Seuraavassa vuodenvaihteessa vastaava keskimääräinen tarjoushinta oli 670 markkaa.Viime kevätkesällä pienistä kolmen henkilön hisseistä jouduttiin vastaanottamaan jo 750 markan hintatarjouksia. Tiedot perustuvat useita maan kahden markkinoita hallitsevan hissitehtaan Kone Oy:n ja Valmet Oy:n urakkatarjouksien keskiarvoja sisältävään yhteenvetoon. – –Viime aikoina on kolmen henkilön hissin rinnalla alettu käyttää yhä yleisemmin neljän hengen hissiä. – – Vähäistä teknillisiä kysymyksiä koskevaa yhteistyötä lukuunottamatta Kone Oy:n ja Valmet Oy:n kesken ei hissialalla olo yhteistoimintaa hintakartellista puhumattakaan, kerrotaan yhtiöistä.navettaan on Joutsenon Opisto kasvattanut parissa vuodessa maamme tällä hetkellä suurimman herkkusieniviljelmän. Keskimäärin viljelmästä saadaan kymmenkunta kiloa herkkusientä päivässä.Opistolle on kertynyt kahdessa vuodessa runsaasti kokemuksia. Maassamme nykyisin vielä varsin tuntematon ala on osoittautunut vaikeaksi mm. sen tähden, että sienien viljelytekniikka poikkeaa täydellisesti tavanomaisesta puutarhaviljelystä.verokalenteri ilmestyy tänä vuonna viikon luvatusta aikataulustaan myöhästyneenä eli vasta ensi torstaina. Teos painetaan Turussa, ja myöhästymisen syyksi Helsingin verotoimiston verovirkailijoiden yhdistys ilmoittaa ”painoteknilliset seikat, joihin magneettinauhalla ja tietokoneella on osuutta.”Kalenteri julkaistaan 8.500 kappaleen painoksena. Yksityisten verovelvollisten äyrimäärän rajaa on uudessa verokalenterissä nostettu tuhannella entisestään, ja se on nyt 17.000. Nimiä kalenterissa on noin 45.000. Teoksen hinta on 10 mk.oikeusistuin on antanut sadan markan sakon näyttelijätär Zsa-Zsa Gaborille, koska hän käytti tullissa kieltä, ”jota ei olisi odottanut hienolta naiselta”.Lisäksi näyttelijätär sai n. 400 markan sakon yrityksestä tuoda koiran Englantiin ilman lupaa. Tämän lisäksi hänet määrättiin maksamaan n. 190 mk oikeudenkäyntikuluista.Välikohtaukset sattuivat Lontoon lentokentällä marraskuun 8. päivänä viime vuonna unkarilaissyntyisen vaaleaverikön saapuessa Chicagosta. (UPI)ulkoasiainvaliokunta on kutsuttu koolle ensi tiistaiksi. Valiokunnalle annetaan tällöin selostus pohjoismaiden taloudellista yhteistyötä koskevasta ns. Nordek-suunnitelmasta. Päätöksen valiokunnan koolle kutsumisesta teki valtioneuvosto torstaisessa istunnossaan.Nordek-suunnitelma oli keskiviikkona esillä Helsingissä neljän Pohjoismaan yhteistyöministerien kokouksessa. Ministerikomitea päätti esittää virkamiesvaliokunnan asiasta laatiman selonteon neljän pohjoismaan pääministereille. Se päätettiin antaa tiedoksi myös Islannin pääministerille. Pohjoismaiden neuvoston puhemiehistölle selonteko luovutetaan tämän kuun 15. päivänä. Samanaikaisesti se saatetaan myös julkisuuteen.HS