Historia

Tulevaisuuden keittiö

Pohjantähdellä yli 600.000 katsojaa

HS 11.1.1969

Tähän

Kuivat sukset katkeavat, kosteus vie kimmoisuuden

Moni

Vuokrien sovittelijat etsivät huonetta

Viime

Vetävä esitys

Viimeksi

Hanoin tunnustaminen painostuksen tulosta

Tukholma, l0. 1. (Maija-Liisa Heini)

Ruotsin

mennessä suurin suomalainen elokuva ”Täällä Pohjantähden alla” jatkaa ohjelmistossa edelleen katsojien vilkkaan keskustelun aiheena.Helsingissä ylitetään sunnuntaina toisen kerran maamme elokuvatoiminnan aikana 150.000 katsojan raja siinä vaiheessa, jolloin elokuvaa esitetään edelleen sen ensi-iltateatterissa. Vain ”Tuntematon sotilas” pääsi aikaisemmin samaan tulokseen.Nyt on jo yli 30 % Helsingin vaikutusalueen yli 12-vuotiaista henkilöistä nähnyt Täällä Pohjantähden alla elokuvan. Koko maassa katsojamäärä on runsaasti yli 600.000.Väinö Linna valmistelee parhaillaan Täällä Pohjantähden alla toisen osan elokuvasovituksen käsikirjoitusta. Ensi-ilta on ensi vuoden aikana.kokee ikävän yllätyksen talven ensimmäisellä hiihtoretkellä. Juuri kesäsäilöstä tai kaupasta haetut sukset napsahtavat poikki ilman näkyvää syytä. Syy löytyy – se on suksen kuivuus, sanovat suksitehtailijat.Puusuksi on Suomessa yleisimmin käytetty. Oltuaan kesän keskuslämmitystalon kuivassa kellarissa tai kuumalla peltikattoisella ullakolla sukset ovat rutikuivat.Jos niillä sitten lähdetään pakkasilmalla hiihtelemään, on seurauksena usein suksen katkeaminen. Aivan uudetkin sukset, joita ei ole ”valmennettu” latuja varten räsähtävät helposti rikki.Niin uusien kuin säilöstä haettujen suksien esivalmistelu ennen ladulle vientiä on välttämätöntä. Sukset pitäisi ensin sivellä pohja- tai tervaliisterillä ja sitten paahtaa.Hiihtokauden jälkeen sukset on parasta sitoa pohjat vastakkain. Keskikohdalle suksien väliin on hyvä asettaa 2–5 cm kapula jalkavuuden säilymiseksi.Kaupoissa on nykyisin saatavana todellisia huolettoman hiihtäjän suksia. Niissä on fenolimuovipinta puurungon ympärillä. Ne eivät kaipaa välttämättä voitelua eikä niitä missään tapauksessa saa paahtaa.vuoden lopussa asetettu vuokratoimikunta ei ole vielä kokoontunut kertaakaan, koska sillä ei ole huonetta, missä kokoontua, kertoi hallitussihteeri Pekka Liakka sisäministeriöstä. Valtioneuvosto asetti kolmijäsenisen vuokratoimikunnan käsittelemään huippuvuokrien sovitteluvaatimuksia.Toimikunnan työ kestää lain määräämän ajan eli kuluvan vuoden loppuun saakka. Toimikunta on asetettu jo viime vuoden viimeisenä päivänä, mutta sen toiminnasta ei ole paljonkaan kerrottavaa, koska se ei ole kokoontunut vielä kertaakaan”, kertoi hallitussihteeri Liakka.”Toimikunta ei ole päässyt sovittelemaan vuokralaisten jättämiä vaatimuksia, koska sillä ei ole huonetta, missä kokoontua. Istuntohuonetta on etsitty sekä Helsingin kaupungin että valtioneuvoston tiloista, mutta ainakaan vielä ei sopivaa ole löydetty. Toimikunnan työ on sellaista, ettei siihen riitä pelkkä kokoushuone, vaan tarvitaan myös odotustilat”, sanoi hallitussihteeri Liakka.Helsinkiläisten on jätettävä vuokrien sovitteluvaatimukset kirjallisesti kahtena kappaleena Katariinankatu l:ssä olevaan kaupungin kiinteistöviraston kirjaamoon. Perjantaihin mennessä oli sovitteluvaatimuksia tullut 21 kappaletta ja lukuisia asiaa koskevia kyselysoittoja.Neuvonta ei kuitenkaan kuulu kirjaamon virkailijoille, vaan lähinnä Vuokralaisten keskusliitolle. Sovitteluhakemukset jäävät kirjaamoon siksi kunnes sovitteluelin kokoontuu.kielenkäyttönsä takia sakkoja saaneen Zsa Zsa Gabonin skandaalinkäryinen julkisuus sen kun jatkuu äiti-Gaborin ja muiden hyssyttelyistä huolimatta.Torstai-illan myöhäislähetyksessä Lontoossa temperamenttinen tähti joutui miljoonien tv-katsojien nähden kiivaaseen sanaharkkaan ja koko lähetys sai nolon lopun.Zsa Zsa esiintyi kuuluisuuksia esittelevässä showssa, johon oli kutsuttu myös revyytähti Peter Cook. Zsa Zsalta kysyttiin, miten hän itse kuvailisi itseään. ”Rakastan eläimiä, ja koska olen nainen rakastan myös jalokiviä, vaatteita ja miehiä”, sanoi Zsa Zsa.Mutta kun Peter Cookin vuoro tuli sanoa mielipiteensä, hän heitti Zsa Zsalle päin naamaa: "Te olette turhanpäiväinen, lahjaton ja täysin merkityksetön henkilö. Jos todella olisitte eläinten ystävä, ette olisi tuonut tuota kissaa tv-kameroiden eteen.”Kissaansa silitellyt Zsa Zsa istui tovin typertyneenä, mutta sai lopulta sanotuksi: ”Minua ei ole koskaan ennen näin loukattu. Tavallisesti englantilaiset ovat hyvin kohteliaita”.Toinnuttuaan Zsa Zsa maksoi takaisin. Hän kyseli juontajalta ”Kuka tuo mies on, en ole koskaan kuullut hänestä”, ja Cookille hän huomautti: ”Itse ette voi olla kovinkaan lahjakas, kyvykkäät ihmiset tunnistavat lahjakkuuden toisissakin. Hiuksenne teidän ainakin pitäisi leikata, olette aivan naisen näköinen!” (AP)hallitus päätti perjantaina pitämässään istunnossa solmia diplomaattiset suhteet Pohjois-Vietnamiin. Parin viikon huippusalaisten hallituksen sisäisten keskustelujen kerrotaan loppuvaiheessa edeltäneen päätöstä. Virallisessa tiedotteessa perustellaan päätöksentekoa viittaamalla Pariisin neuvottelujen tulleen vaiheeseen, josta toivottavasti muodostuu ratkaiseva rauhan aikaansamiseksi Vietnamissa".Ruotsi on ensimmäinen Länsi-Euroopan maista, joka on nyt virallisesti tunnustanut Pohjois-Vietnamin.HS