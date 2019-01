Historia

Uusi yleisöennätys syntyi Jäähallissa

HS 13.1.1969

Uusi

Raju mielenosoitus Lontoon keskustassa

Lontoo, 12.1. (Reuter)

Pulloja

Kaksi konetta Kuubaan

Miami, 12.1. (AP)

Kaksi

Esimerkki muille Skandinavian maille

Moskova, 12. 1. (STT)

Ruotsin

Rautalanka korvasi urut Huopalahden kirkossa

Nuoriso

Suomen ennätys syntyi sunnuntaina Helsingin Jäähallissa. 11.300 katsojaa eli enemmän kuin koskaan Suomen kiekkoilun historiassa kansoitti peliareenan, kun mestaruussarjan kärkijoukkueet Helsingin IFK ja Tampereen Ilves kohtasivat toisensa.Ottelu oli täydellinen yleisökamppailu. Siinä oli vauhtia, väriä ja paljon maaleja.Katsojien tyytyväisyys oli rajaton, kun kotijoukkue HIFK selvisi jännitysottelusta voittajana 8–5., kiviä ja kolikoita heittelevät mielenosoittajat hyökkäsivät sunnuntaina Lontoossa Rhodesia-taloa ja sen läheisyydessä sijaitsevaa Etelä-Afrikan suurlähetystöä vastaan.Käytännöllisesti katsoen kaikki mahdolliset ikkunat Etelä-Afrikan lähetystössä särkyivät hyökkäyksessä, joka oli kiivain rakennusta vastaan suunnatuista hyökkäyksistä sitten vuoden 1960 Sharpevillen laukausten.Ratsupoliiseilla vahvistetut poliisivoimat estivät kuitenkin mielenosoittajia pääsemästä rakennuksiin.Mellakat alkoivat sen jälkeen, kun noin 2500 värillistä siirtolaista oli järjestänyt ”marssin ihmisarvon puolesta” esittääkseen vastalauseensa elinolosuhteitaan ja syrjintää vastaan Englannissa.Heidän joukkoonsa liittyi suunnilleen saman verran rotuerottelun vastaisen kampanjan osanottajia, jotka olivat ilmoittaneet aikovansa valloittaa Rhodesia-talon. Kun he pääsivät talon luokse, poliisi oli eristänyt sen.Mielenosoittajat yrittivät hyökkäysaalloittain turhaan rikkoa poliisien rintamaa vaatien Rhodesian pääministerin Ian Smithin hirttämistä.Sekä poliiseja että mielenosoittajia loukkaantui taistelussa.lentokonetta, yksi yhdysvaltalainen ja yksi perulainen, kaapattiin lauantaina Kuubaan.Tämän vuoden aikana on jo viisi lentokonetta kaapattu Havannaan, ja lisäksi Euroopassa on yksi matkustajakone kaapattu Kreikasta Egyptiin.Viime vuonna Kuubaan kaapattujen koneiden lukumäärä oli yhteensä 30.Sunnuntaina varhain laskeutui United Airlinesin Boeing- 727-kone Havannan lentokentälle vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun perulaisen lentoyhtiön Convair 990 oli laskeutunut sinne.päätös tunnustaa Pohjois-Vietnam sai sunnuntaina osakseen suurta huomiota Neuvostoliiton lehdissä.Puoluelehti Pravda julkaisi sen viidellä palstalla ulkomaansivulla, ja se oli liittänyt siihen selostuksia Tukholmasta, Helsingistä, Hanoista ja Washingtonista.Pravda otsikoi kirjoituksensa ”realistinen askel” ja tähdentää, että muutkin pohjoismaat on nyt saatava noudattamaan Ruotsin esimerkkiä. – –Uutistoimisto Tassin Tukholman, kirjeenvaihtaja kirjoittaa, että ”päätös Pohjois-Vietnamin diplomaattisesta tunnustamisesta vastaa täysin Ruotsin kansan syvien rivien mielipidettä, kansan, joka tukee vietnamilaisten oikeutettua taistelua Yhdysvaltain aggressioita vastaan”.”Samalla Ruotsin hallituksen päätös merkitsee myös niiden voittojen tunnustamista, jotka Vietnamin kansa on saavuttanut tässä taistelussa”, jatkaa Tassin kirjeenvaihtaja Pravdan julkaisemassa artikkelissa.Useat neuvostolehdet selostivat myös Yhdysvaltain reaktiota tunnistamiseen.Pravda ja Sovjetskaja Rossija kirjoittavat Washingtonissa vallitsevasta ”levottomuudesta”, ja keskuskomitean maatalouslehti toistaa Aftonbladetia, jonka se sanoo kertoneen, että juuri Tukholmaan palannut Yhdysvaltain suurlähettiläs oli ”järkyttynyt” päätöksestä.pyrkii aktivoimaan kirkkoa. Suomen ensimmäiseen pop-jumalanpalvelukseen osallistut Huopalahden kirkossa nelisenkymmentä 10–15-vuotiasta nuorta.Hartaustilaisuudessa korvattiin urkujen sointi rytmikkäällä rautalankamusiikilla. Koko jumalanpalvelus kiteytettiin kuuteen peräkkäin laulettuun hengelliseen ”iskelmään”.Kuulijat pitivät uudesta hartausmuodosta, se vetosi nuoriin. – –”Tämä on nuorten tyyliin”, sanoo jumalanpalveluiden toteuttaja kolmikko Rafael Lindholm, Matti Saxelin ja Heikki Hiekkala.HS