Historia

Selkeä elämänohje: ”Älä heittäydy lutjakkeeks”

HS 14.1.1969

103-vuotiaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset varustamot eivät liikennöi Tallinnaan

Laivamatkoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seljan kaalikeitto

Kaalikeitto

Itämeri tappaa elämää

Muuttuuko

Elokuvakierros

Edvin

Nixon ja ampumaliitto

Washington, 13. 1. (UPI)

Yhdysvaltain

Sähköjuna Helsingin asemalla

Ensimmäisen

Doris Laine tanssii Bolshoi-teatterissa

Suomen

Tasaiset taistelut avasivat HS-turnauksen

Korttelikiekkoilun

toivakkalaisen Kalle Pynnösen elämänohje on kautta vuosien ollut selvä ja yksinkertainen: ”Kun ei heitä itseään lutjakkeeks”.Työtä hän itse teki joka päivä ihan satavuotiaaksi tulonsa kynnykselle saakka.”Vanha Matilainen” eli Kalle Pynnönen on vasta aivan viime vuosina enimmälti viipynyt omassa kamarissaan milloin ei ole muistellut menneitä talon muun väen kanssa ja yhteiseksi iloksi.Nykyisin, kun näkö on jo mennyt ja kuulo huonontunut, menneet ajat ovat päällimmäisinä Kalle Pynnösen ajatuksissa.Ne ovat niitä aikoja, jolloin hän oli rakentamassa oman kotipitäjänsä Toivakan kirkkoa vuosina 1880–82, perustamassa muiden mukana osuuskauppaa ja osallistumassa muuten kotiseudun kehittämiseen.– –Sauna, hyvä sikaari, omat tutut ihmiset ympärillä, siinä Vanhan Matilaisen elämän sisältö työntäyteisten, rikkaiden vuosien jälkeen. (MV)Helsingistä Tallinnaan ei ole ensi kesän ohjelmissa sen enempää Finnlinesillä kuin Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiölläkään.Molemmat laivayhtiöt pitävät matkoja kustannuksiltaan liian kalliina ja epätaloudellisina.”Tallinnan matkat jäävät ainakin ensi kesänä Finnlinesin osalta tekemättä. Alunperin oli suunniteltu, että keskikesällä tehtäisiin pari kolme matkaa Tallinnaan, mutta näistäkin suunnitelmista on luovuttu”, kertoi Finnlinesin toimitusjohtaja Mauri Piironen.– –”Tallinnan laivamatkojen aloittaminen ei kuulu ainakaan ensi kesän suunnitelmiimme. Matkat ovat epätaloudellisia ja niiden kustannukset ovat liian suuret verrattuina matkojen kysyntään” sanoi johtaja Mikko Mannio Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiöstä.on suhteellisen nopeasti valmistuva ruoka, johon voidaan ruokahalun ja mielikuvituksen mukaan lisätä erilaisia aineksia, esimerkiksi tuoreen tai etikkapunajuuren suikaleita, makkara- tai liha­paloja tai tukevuutta antamaan perunalohkoja.Pari sipulia hienonnetaan ja kaali leikataan ohuen ohuiksi suikaleiksi. Molemmat kiehautetaan padassa vähässä öljyssä.Nesteeksi lisätään vettä ja mausteeksi lihaliemijauhetta tai lihaliemikuutio, tölkillinen tomaattisosetta ja runsaasti paprikajauhetta.Lisäksi keitto maustetaan suolalla ja valkopippurilla. Suolaahan on jo lihaliemikuutiossa, joten suolaa lisätään alussa varovasti.Keiton annetaan kiehua hissukseen 20–30 minuuttia, jonka jälkeen keittoon lisätään lenkkimakkaraa suikaleina tai talousnakkia palasina.Valmiin keiton päälle ripotellaan hienonnettua persiljaa.Itämeri likakaivoksi, kyselevät merentutkijat katsellessaan huolestuneina viime vuosien tutkimuksiaan, karttojaan ja likaantumis­käyriään.Onko muutos huonompaan suuntaan pysyväistä vai tilapäistä ja mikä on ihmisen, mikä luonnon osuus?Ruotsalaiset vertaavat Itämeren nykyongelmia jännityskirjan lukemiseen.Kansainvälinen merentutkimusneuvosto on asettanut äskettäin työryhmän asiaa selvittelemään, ja sen ensimmäinen kokous on ensi kuussa Tanskassa.Itämeren rantamaissa ollaan vasta ottamassa merentutkimuksessa yhteistyön ensiaskeleita.Tutkimustyö on hajanaista jopa kussakin maassa erikseen, joten eri maiden yhteistyökin on pulmallista.Itämeren rannikot likaantuvat, sen aavan meren syvänteet ovat yhä hapettomampia, kalat kuolevat.Itämeri alkaa olla vaarallinen elämäntappaja.Laineen ohjaamaa toista Linna-filmatisointia ”Pohjantähteä” on tähän mennessä esitetty 34 paikkakunnalla neljän kuukauden (17) viikon ajan ja sen on nähnyt yli 600.000 henkilöä (yli 12-vuo­tiaista).Helsingissä elokuvan katsojamäärä ylitti sunnuntaina 150.000 rajan.Tuottajayhtiö järjesti tapauksen kunniaksi Bio Bristolissa pienen juhlatilaisuuden: kaikille iltanäytöksen katsojille ojennettiin teatterin ovella neilikka ja ennen näytöksen alkua Fennadan toimitusjohtaja Mauno Mäkelä esitteli yleisölle varta vasten tapauksen johdosta Helsinkiin kutsutun kirjailija Väinö Linnan.Ennakkolaskelmien mukaan katsojamäärä Helsingin vaikutusalueella, missä yli 12-vuotiaita on vähän yli puoli miljoonaa, tulee nopeasti nousemaan tämänhetkisestä 30 prosentista 40:een prosenttiin eli noin 200.000 henkilöön.Katsojamäärän ennätys on Suomessa toistaiseksi Edvin Laineen niinikään ohjaamalla edellisellä Linnan romaanin filmatisoinnilla, nimittäin ”Tuntemattomalla sotilaalla”.Sen on tähän mennessä – yhteensä 13 vuoden aikana – nähnyt Suomessa yli 3 miljoonaa katsojaa, lisäksi sitä on huomattavissa määrin esitetty myös ulkomailla.ampujainliitto (National Rifle Association) huomautti maanantaina ylpeillen, että Yhdysvaltain tuleva presidentti Richard Nixon kuuluu paljon kohua herättäneeseen yhdistykseen elinikäisenä jäsenenä.NRA sanoi, että Nixon on kuudes Yhdysvaltain presidentti, joka yhdistyksen jäsenenä ottaa haltuunsa Yhdysvaltain korkeimman viran ja maailman tärkeimmän paikan.Ennen häntä NRA:n jäseninä olivat John F. Kennedy, Dwight Eisenhower, William Howard Taft ja Ulysses Grant.Presidentti Johnsonin hallitus taisteli voimallisesti NRA:ta vastaan aseiden myyntiä ja aseenkantolupia koskevissa kysymyksissä.kerran saapui sähköjuna Helsingin rautatie­asemalle maanantaiaamuna kello 9.30.Junassa koulutetaan henkilökuntaa, ja samalla kokeillaan myös laitteistoa. Säännölliseen liikenteeseen sähköjunat tulevat Kirkkonummen ja Helsingin rataosalle 26. tätä kuuta.Kansallisoopperan baletin ensitanssijatar Doris Laine esiintyy Moskovan Bolshoi-teatterin Joutsenlammessa keskiviikkona.Parhaillaan rouva Laine jatkaa Moskovassa opiskeluaan, joka alkoi jo syyskaudella. Vierailukutsu Bolshoihin esitettiin hänelle jo silloin.toinen vuosi lähti maanantaina käyntiin kuuden kiihkeän ja jännittävän ottelun voimalla.Leimaa-antavana piirteenä näille ensimmäisen kierroksen otteluille oli tasaväkisyys; kahdessa ottelussa voittaja pääsi jatkoon maalin erolla, kolmessa ottelussa saatiin kahden maalin ero syntymään.Vain viime vuoden mestaruutta puolustava Haaga pääsi suurvoittoon kukistettuaan Konalan 5–0.Ensimmäisenä päivänä selvittivät tiensä jatkoon seuraavat kaupunginosat: Lauttasaari, Maunula, Haaga, Pitäjänmäki, Kallio ja Puotila.HS