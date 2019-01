Historia

ihmisen pelätään saaneen surmansa tiistaiaamuna, kun SAS:n suihkumatkustajakone sukelsi epäonnistuneen laskeutumisyrityksen jälkeen mereen Los Angelesin edustalla Yhdysvaltain länsirannikolla.Koneessa oli 36 matkustajaa ja yhdeksän miehistöön kuuluvaa. Suurin osa koneessa olleista pelastui ”kuin ihmeen kautta” valtavan DC-8-koneen tehtyä mahalaskun myrskyiseen mereen tuulisessa ja sateisessa säässä noin 13 km:n päässä Los Angelesin lentokentältä.Neljän ihmisen tiedetään kuitenkin saaneen surmansa onnettomuudessa ja toiveet 11 kadoksissa olevan löytämisestä haihtuivat tiistain kuluessa.Näiden yhdeksän matkustajan ja kahden lentoemännän pelätään jääneen loukkuun koneen katkenneeseen takaosaan, joka vaipui heti laskun jälkeen noin 70 metrin syvyiseen veteen. Siivet pitivät etuosaa pinnalla vielä tiistai-iltana.Kone oli tulossa Pohjoisnavan yli Kööpenhaminasta, ja se oli kierrellyt Los Angelesin kansainvälisen lentokentän ympärillä puolitoista tuntia odotellessaan laskeutumisvuoroaan.Yhtäkkiä ohjaaja ilmoitti, että laskutelineen alassaamisessa on vaikeuksia. Pian tämän jälkeen kone katosi tutkan kuvaputkesta, kertoivat lennonvalvontavirkailijat.vetoomustuomioistuin määräsi tiistaina atomivakooja Morton Sobellin vapautettavaksi vankeudesta.Vankeinhoitovirastosta sanottiin aiemmin että Sobell voidaan vapauttaa hyvästä käytöksestä lasketun vähennyksen johdosta jos vetoomustuomioistuin laskee hänen hyväkseen tutkintovankeudessa vietetyn ajan. – –Sobell on jättänyt tusinan verran armahdusanomuksia vuodesta 1951 jolloin hänet tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen yhdessä Julius ja Ethel Bosenbergin kanssa atomisalaisuuksien luovuttamisesta Neuvostoliitolle.mestaroi tänä vuonna Suomen Eurovision laulukilpailuun ehdolla olevaa kuutta sävelmää: Marion Rung, Laila Kinnunen ja Viktor Klimenko ovat kaikki jo edustaneet maatamme Eurovision joka vuosi jännityksellä odotetussa laulukilpailussa.Katri-Helena on ollut mukana aikaisemmin Suomen karsinnoissa – mutta ei ole vielä käynyt varsinaisessa kilvassa.Uusia tulokkaita ovat ainoastaan Markku Aro sekä Jarkko ja Laura, hekin show-maailman vakioesiintyjiä.Kuusi sävelmää, seitsemän solistia – ja äänestäjänä on jälleen koko Suomen kansa. Ja mikäli vanhat tavat yhä pätevät, riittää puheenaihetta jälleen pitkäksi eteenpäin. – –Kuusi jo aikaisemmin karsittua sävelmää on jaettu seuraavasti: 1) ”Vaari sirkuksessa”, solisti Viktor Klimenko, 2) ”Potkis”, laulajana Laila Kinnunen, 3) ”Tuntematon sydämeni”, esiintyjänä Marion Rung, 4) ”Sanoin”, Markku Aron sävelmä, 5) ”Maailman pihamaat” esittää Katri-Helena, 6) ”Kuin silloin ennen” laulavat Jarkko ja Laura.Dostojevskin ja Kuznetskin kadun kulmassa sijaitsevan viisikerroksisen talon asukkaat muuttivat hiljattain uusiin huoneistoihin, jotka kaupunginneuvosto on heille myöntänyt.Vanhassa talossa aloitettiin laajat korjaus- ja entistämistyöt.Talon seinällä on ollut kuuluisan venäläisen kirjailijan Feodor Dostojevskin kohokuva ja siinä teksti: ”Dostojevski eli täällä kuolemaansa asti vuonna 1881 ja tässä talossa hän kirjoitti romaanin Karamazovin veljekset.”Entistämistöiden loputtua rakennuksen toisessa kerroksessa avataan Dostojevskin muistomuseo. – –Dostojevskin jälkeläisistä on enää elossa hänen pojanpoikansa Andrei Dostojevski, joka on viettänyt melkein koko elämänsä Leningradissa.Huolimatta korkeasta iästään hän ottaa innokkaasti osaa museon sisustamiseen.ei enää ole muotioikku, se on tullut jäädäkseen.Kun ensimmäiset housupuvut ilmestyivät New Yorkin kaduille Courrègesin vallankumouksen jälkeen keväällä 1965 sanottiin erittäin asiantuntevissakin piireissä, että tuo nyt on sentään liian hassua, se ei koskaan tule lyömään itseään läpi.Vanha viisaus ”ei koskaan pitäisi sanoa ei koskaan” pätee hyvin vielä nytkin.Tosin Courrègesin lisäksi tarvittiin vielä Ungaro ja ennen kaikkea Saint-Laurent ennenkuin housuasun lopullinen läpimurto tuli, mutta nyt neljä vuotta myöhemmin se sitten onkin tapahtunut tosiasia.HS