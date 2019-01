Historia

Junassa voi kokoontua plyyshinojatuoleihin

HS 16.1.1969

Tanssivan

Helsinki ei saa poikkeuslupaa keskuspuistoon

Sisäasiainministeriö

Opettajat suostuvat viiden päivän työviikkoon määräehdoin

Suomen

Olut vähentänyt maidon myyntiä vain kahviloissa

Keskioluen

Maailmanuutuus näkymättömissä

Jukka Miettinen

Brysselin

kongressin ja uivan kongressin rinnalle on tullut junakongressi. Rautatiehallitus toteuttaa uutta demokratiaa luovuttamalla virka-salonki-vaunujaan myös tavallisen kansan käyttöön kohtuullisesta korvauksesta.Vaunut ovat vanhoja ”salonkivaunuja”, joissa on kymmenen makuupaikkaa, pieni keittiö ja seurustelusalonki. Vaunujen majoitustilat ovat tavanomaisia pieniä makuukoppeja, joissa on kerrossängyt. Yhdessä makuuhuoneessa on lisäksi kirjoituspöytä, nojatuoli ja tavallista enemmän tilaa.Salongissa on radio, kohdevalaisimet, kaksi topattua plyyshinojatuolia, korkeaselkäinen sohva, pöytä ja pikkutuoleja.Istumapaikkoja on noin 12 hengelle, mutta lisätuoleja voi saada matkalle mukaan. Vaunun mukana seuraa makuuvainupalvelija, joka hoitaa lämmityksen, siivouksen ja tarvittaessa myös valmiin ruuan lämmityksen tai kahvinkeiton.Hauskuus ei maksa paljon tavallista ensimmäisen luokan matkustusta enempää: Edestakaisesta matkasta peritään meno-paluu-lippujen hinta ensimmäisessä luokassa kymmeneltä hengeltä, vaikka matkustajia olisikin vähemmän kuin kymmenen. Lisäksi maksetaan makuupaikkojen hinta, 150 markkaa (10 ensimmäisen luokan makuupaikkaa, 15 markkaa kappale) yöltä. – –Muita virkavaunuja kuin rautatiehallituksen käytössä olevia ei ole luovutettu yleisön käyttöön – ministeriöt ja presidentti saavat pitää omansa koskemattomina.ei tule myöntämään Helsingin kaupungille poikkeuslupaa sairaanhoitajakoulun rakentamiseksi Laakson alueelle keskuspuistoon.Kaupungin viranomaiset ovat saaneet asiasta epävirallisen tiedon. Hakemuksen hylkääminen perustuu mm. siihen, että oppilaitosta koskevaan suunnitelmaan liittyy myös muita rakennushankkeita.opettajain liitto, joka edustaa kansakoululaitoksen opettajistoa, ilmoittaa, ettei liitto vastusta koulujen siirtymistä viisipäiväiseen työviikkoon, mutta millä hinnalla tahansa siihen ei saa mennä.Opettajien kannalta katsottuna muutos vaikuttaa ratkaisevasti palkkaukseen. Pitkä kesäloma on jatkuvasti ollut opettajien paikkausta alentava tekijä.Jos tilanne muuttuu on palkkausta tästäkin syystä tarkistettava, toteaa liiton puheenjohtaja Aimo Tammivuori.vuodenvaihteessa tapahtunut vapautuminen näyttää vaikuttaneen maidon myyntiä vähentävästi ainoastaan kahviloissa.Kauppaliikkeissä ei ole todettu maidon menekin vuoden ensimmäisinä viikkoina vähentyneen oluen kustannuksella.– – ”Myymälä on saanut runsaasti uusia olutasiakkaita vuodenvaihteen jälkeen, mutta maidon myynti ei ole oluen vuoksi laskenut. Maitoa menee päivittäin yhtä paljon kuin ennenkin”, vahvisti Helsingin Talouskaupan Ulvilantien myymälästä Doris Lindberg.”Kahvilamme asiakkaista suuri osa valitsee nyt ruokajuomakseen oluen. Voidaan ehkä sanoa, että seitsemän kymmenestä asiakkaasta nauttii meillä ruokansa oluen kera”, sanoi hovimestari Terttu Hurri Fazerin Mikonkadun kahvilasta.Hovimestari Hurri kertoi myös, että maidon myynti kahvilassa on tuntuvasti vähentynyt. Erityisesti miesasiakkaat suosivat olutta.autonäyttelyn suurin salaisuus on englantilainen Ford Capri, joka on jo ehtinyt saada lempinimen ”eurooppalainen mustangi”.Tuhansissa katsojissa on herättänyt ärtymystä Fordin hokkuspokkustemput, joilla pyritään lisäämään tämän maailmanuutuuden mielenkiintoisuutta. Auto on nimittäin kätketty jättiläismäiseen kartonki- ja hopeapaperirakennelmaan.Capri paljastetaan tehtaan edustajien antamien tietojen mukaan kuitenkin vasta näyttelyn loppupäivinä, joten kymmenettuhannet vierailijat eivät ehdi nähdä sitä.Muita näyttelyn uutuuksia ovat kuukausi sitten esitellyt Audi 100, Mercedes Benz Coupe 250 ja BMW 2800 CS. – –Japanilaiset tehtaat ovat myös mukana. Ensimmäistä kertaa Euroopassa esitellään Datsunin mallit 2000, 2300 ja 1600-farmari.Toyota on tuonut näytteille mallin Mark II ja Honda kohutun uutuutensa 1300.Skoda juhlii 75-vuotispäiväänsä tuhlailevasti: joka 10. ostaja, joka tekee ostosopimuksen näyttelyä aikana, saa autonsa ilmaiseksi.HS