Historia

Frank ja Nancy Sinatra Show

HS 17.1.1969

Frank

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtaus avaruudessa

Moskova, 16. 1. (UPI)

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansanedustajan tehtävää kaavaillaan päätoimiseksi

Kansanedustajain

Doris Laineella menestystä Bolshoissa

Moskova, 16. 1. (TASS)

Suomen

Elokuvakierros

”30-vuotisen

Outoja matoja appelsiineissa

Forssa, 16. 1. (JM)

Forssassa

Sinatra, muinoin ”Ääneksi” kutsuttu, on kiistattomasti amerikkalaisen show-elämän hallitsijoita.Hän on laulanut lukemattomia menestyskappaleita, hän on näytellyt muutamia mieleenpainuvia elokuvarooleja – ja hänestä kirjoitetaan myös elämäntavan ja vaihtuvien avioliittojen tähden.Isä-Frankilla on tytär Nancy, joka on myös kuuluisuus.Karkeahkolla, sensuellilla äänellään hän lauloi parisen vuotta sitten saappaista, jotka on tehty kävelemistä varten.Sen jälkeen hänen uransa on vain noussut – saappaat seuraavat yhä uskollisesti jonkinlaisina symboleina mukana.Paljon Nancyn kuuluisuudesta lienee kuitenkin Lee Hazelwoodin ansiota, pariskunnan viimeisimpiä maailmanmenestyksiä oli mainio ”Jackson”, ”Mä lähden stadiin”.Nancy on lisäksi kuvauksellinen olento, kansikuvatytön ainesta.Kun yhdistetään Frank ja Nancy Sinatran kyvyt, saadaankin kokoon näyttävä show.Tällaisen esittää Mainos-TV perjantaina klo 21.30.ensimmäinen miehitetty avaruusasema kiersi maapalloa muutaman tunnin torstaina, kun Neuvostoliiton kaksi miehitettyä avaruusalusta telakoitiin yhteen ja osa Sojuz-5:n miehistöstä siirtyi Sojuz-4:een.Neljän ja puolen tunnin yhteisen lennon jälkeen alukset erosivat toisistaan jatkaen eri radoilla.Avaruusasiantuntijat Moskovassa arvelivat alusten irroittamisen merkinneen kokeen tärkeimmän vaiheen täyttymistä.Ainakin toisen Sojuz-aluksista uskottiin palaavan Maahan perjantaina.Uusia telakointikokeita pidettiin kuitenkin mahdollisina, koska Neuvostoliitto on tässä oleellisen tärkeässä operaatiossa saanut vähemmän kokemusta kuin Yhdysvaltain avaruustutkijat.Sojuz-5:n kosmonautit Jevgeni Hrunov ja Aleksei Jelisejev ”kävelivät” tunnin ajan avaruudessa ja liittyivät sitten Vladimir Shatalevin seuraan Sojuz-4:ssä.Sojuz-5:n kapteeni Boris Volynov jäi ohjaamaan alustaan yksin.Moskovassa ei paljastettu kuitenkaan mitään suunnitelmia kosmonauttien lento-ohjelmasta.työn ja palkkauksen järjestäminen uudelleen on tutkittavana valtiovarainministeriössä.Eräänä vaihtoehtona on väläytetty palkan nostamista niin suureksi, että se antaisi edustajalle mahdollisuuden antautua päätoimisesti edustajantehtävän hoitamiseen.Tämä järjestelmä sisältäisi sen, että jos kansanedustajalla on muuta palkkausta, alenisi hänen edustajanpaikkansa erityisen vähennysjärjestelmän mukaan riippuen siitä, paljonko varsinainen työnantaja hänelle maksaa.Laajaksi paisunutta ongelmavyyhteä purkava valtiovarainministeriön palkkaosaston päällikkö ylijohtaja Martti Mäenpää toteaa kuitenkin, että tällaisessa järjestelmässä saattaa olla teknisiä vaikeuksia, koska kysymyksessä on koko työnantajakunta ja kaikenlaiset palvelussuhteet.kansallisoopperan primaballerina Doris Laine tanssi menestyksekkäästi keskiviikkona Bolshoi-teatterin Joutsenlammessa.Baletti esitettiin Kremlin kongressipalatsissa, johon mahtuu 6000 katselijaa.Doris Laineen partnerina oli nuori Vladimir Romanenko.Doris Laineen harjoitellessa Moskovan koreografisessa koulussa vuonna 1958 Romanenko vasta aloitteli balettikoulutustaan.Doris Laine vieraili Moskovassa vuonna 1961. Silloinkin hän tanssi Joutsenlammessa.Näytöksessä oli läsnä useita tunnettuja neuvostobaletin tuntijoita, mm. balettimestari Rostislav Zaharov, joka ohjasi vuonna 1956 Helsingissä Boris Asafjevin Bahtshisarain Suihkulähteen.Marian osan tanssi tällöin Doris Laine.elokuvaurani aikana en ole koskaan ennen nähnyt esikoisroolissaan ketään yhtä täydellistä, mukaansatempaavaa, viehättävää, yhtä herkkää ja niin ehdottoman valloittava kuin on Barbra Streisand ”Funny girlinä”.Näin kirjoitti Lontoon lehtien yhdistyneissä kiitoskuoroissa torstaina Rob Ottaway Daily Sketchissä.Vain Ingrid Bergmanin hän muistelee yltäneen suunnilleen samaan ehdottomuuteen.Arvostelijat näyttävät kilpailevan superlatiiveista Barbra Streisandin kohdalla – ja he ovat sentään nähneet tämän ilmiömäisen tähden aikaisemminkin samassa roolissa, näyttämöllä.Useimmat väittävät hänen elokuvansa olevan vieläkin parempi, loistokkaampi.William Wylerin ohjaaman Ziegfeld-tytön tarinan ”Funny girlin” juhlava Euroopan ensi-ilta oli Lontoossa keskiviikkona.Premiäärin kunniavieraina oli prinsessa Margaret puolisoineen.Myös Barbra ja hänen kaunis vastanäyttelijänsä Omar Sharif olivat läsnä.on tavattu myynnistä appelsiineja, joissa on matoja.Hedelmistä on lähetetty näytteet Tikkurilaan tuhoeläinten tutkimuslaitokselle.Appelsiinien kuorissa on ruskeita läiskiä ja kuorittaessa niiden alta on paljastunut neulanpistomaisia reikiä.Hedelmälihassa on ollut noin sentin pituisia tummia matoja.Kauppa- ja teollisuusministeriön elintarviketoimistoon ei ole aikaisemmin ilmoitettu vastaavista tapauksista.Hyönteisten uskotaan olevan peräisin alkuperämaasta, mutta ne ovat saattaneet kuoriutua vasta matkalla tai perillä Suomessa.HS