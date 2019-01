Historia

Hongkongilainen nousussa Euroopassa

Geneve, 17.1.1969 (UPI)

Hongkongilaisinfluenssan

Tshekkiylioppilaan polttouhri vastalause miehitykselle

Praha, 17.1. (AP)

Muuan

Seurakunnat eivät vaadi ”Biafraa” pois kirkon seinästä

Helsingin

Lyhyet lomat fysiologisesti virkistävämpiä kuin ylipitkät

Tämän

Irwin Goodman Suomen edustajana Midem-festivaaleilla

Kansainväliset

tapaukset ovat vähenemässä Yhdysvalloissa mutta lisääntymässä Euroopassa, ilmoitti YK:n alainen Maailman terveysjärjestö (WHO) perjantaina.Tauti, joka sai alkunsa Kiinasta ja levisi Hongkongiin viime vuoden heinäkuussa, on iskenyt 38 osavaltioon Yhdysvalloissa.Se on raivonnut Yhdysvalloissa useita viikkoja, mutta osoittaa nyt lieviä heikkenemisen oireita. Euroopassa taas tapaukset ovat lisääntyneet.Joulukuun 27. päivänä päättyneellä viikolla Euroopassa tautiin kuoli 21 ihmistä. Tammikuun 4. päivänä päättyneellä viikolla kuolleita oli 35.Tautitapauksia on todettu Englannissa, Irlannissa, Ruotsissa, Islannissa ja Neuvostoliitossa.tshekkoslovakialainen ylioppilas valeli itsensä bensiinillä ja sytytti polttoaineen tuleen Prahassa torstai-iltana vastalauseena Neuvostoliiton toteuttamalle miehitykselle ja maan hallituksen viime aikojen politiikalle.Kautta koko Prahan liikkui ylioppilaiden keskuudessa tietoja, että uusia itsensä uhraamisia oli suunnitteilla.21-vuotias Jan Palach, Kaarlen yliopiston historian ja kansantalouden opiskelija sai pahoja palohaavoja, ja hänen kerrottiin olevan hyvin kriittisessä tilassa. 85 prosenttia hänen ihostaan oli palanut.Palach sytytti itsensä tuleen keskellä Vaclav-aukiota. Vahvistamattomat tiedot väittävät, että useammat ylioppilaat olisivat halukkaita uhraamaan itsensä.Palachin kirjoittamaksi ilmoitetussa jäähyväiskirjeessä sanotaan, että seuraava itseuhri tapahtuisi kymmenen päivän kuluessa, ja niitä jatkettaisiin kunnes neuvostoliittolaiset lähtevät maasta.evankelisluterilaiset seurakunnat eivät vaadi Biafra-maalauksen poistamista Temppeliaukion kirkon seinästä, päätti seurakuntien kirkkohallintokunta perjantaisessa kokouksessaan.Sensijaan seurakunnat vaativat muiden tontille tehtyjen Biafra-maalausten poistamista.Seurakunnat eivät enää yhdy myöskään maalausten johdosta tehtyihin rangaistusvaatimuksiin.Yleinen syyttäjä on aikaisemmin vaatinut rangaistusta eräälle ylioppilaspastorille ja muutamille ylioppilaille ja tällöin seurakunnat vielä yhtyivät rangaistusvaatimuksiin samoin kuin Helsingin kaupunki.talven kokemusten perusteella tri Helve pitää ajatusta kolmesta lukukaudesta mainiona. Se auttaisi lapsia ja opettajia jakamaan voimansa, ja erinomainen asia olisivat lukukausien väliset lyhyet lomat, jotka mukavasti katkaisisivat työvuoden.Lyhyet lomat työn välissä ovat fysiologisestikin virkistävämpiä kuin ylipitkät lomat yhtäjaksoisen, kuukausia kestäneen uurastuksen jälkeen, etenkin kun syys- ja kevätloma sattuisivat ajankohtiin, joina sairastuneisuus infektiotauteihin kouluissa yleensä on suuri.Mutta syyslomasta, joka kouluhallitukselle tehdyn esityksen mukaan pidettäisiin 1. 11.–9. 11., tri Helve esittää eräitä epäilyksiä.Silloin on usein sään puolesta vuoden ikävin ajankohta, jota vielä lyhenevä päivä harmaannuttaa.Mitä lapset tekisivät silloin? Erikseen on kysyttävä, mitä ansioäitien lapset tekisivät silloin. Olisivatko lapset yksin kotona aivan omissa oloissaan vai kadulla?Midem-laulufestivaalit alkavat maanantaina Cannesissa.Kysymyksessä on laulujuhla, jossa edustajina ovat eri Euroopan maiden viime vuoden menestyneimmät iskelmälaulajat.Suomen edustajana Cannesissa on Irwin Goodman, joka on matkustanut Cannesiin autolla laulujensa sanoittajan Veikko Salmen kanssa.Hän esittää pääjuhlassa tiistaina kappaleen Ryysyranta suomeksi.HS