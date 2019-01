Historia

Sumu ja onnettomuudet ajajien kiusana

Monaco, 19.1.1969

Loistavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palach kuoli – ylioppilaat rauhattomia

Praha, 19.1. (UPI)

21-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bore IX kallistui merellä

Turku, 19.1. (Ma)

Kolmentoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennon pelkää rahojen loppuvan

Beatle-John Lennon

Koululainen kuluttajana

Lapset

säät eri puolilla Eurooppaa ovat saatelleet kahdeksasta pisteestä lähteneitä Monte Carlo-rallin osanottajia maasta toiseen matkalla kohti Monacoa.Poikkeuksena on ollut ainoastaan Etelä-Ranska, jossa sumu ja sade on aiheuttanut kokemattomimmille ajajille vaikeuksia.Kaikki huippumiehet – koko suomalainen ajajakaarti mukaanluettuna – jatkaa aikataulunmukaisesti kilpailua. Tähän mennessä on joutunut keskeyttämään 16 ajajaa. – –Sunnuntai-iltana olikin ajajien joukko supistunut jo 169:ään.Jugoslavian kohtalokas paikka oli jälleen Sarajevo, missä jugoslaavi Goran Strokin Porsche syöksyi tieltä ohjauksen rikkoontumisen vuoksi. Myös Kreikan Antonis Tzen oli kolarissa samoilla tienoilla. Kumpikaan ei päässyt jatkamaan matkaansa.Frankfurtin lähtijöistä joutui puolestaan onnettomuuden uhriksi saksalainen Karl von Kothen. Monacon ajajajoukosta joutui Richard Cavassuto jo aikaisessa vaiheessa lopettamaan ajettuaan Alpinensa puuhun.ylioppilas Jan Palach, joka neljä päivää sitten sytytti itsensä tuleen Vaclavske namestilla vastalauseena Tshekkoslovakian johdon myönnytyspolitiikalle, kuoli vammoihinsa sunnuntaina.Ylioppilaat järjestivät lakkoja ja pitivät mielenosoituskokouksia Palachin itsemurhan aiheuttaman tyytymättömyyden kasvaessa päivän kuluessa maassa.Yli 1.000 henkilöä kokoontui Prahan yliopiston luentosaleihin sunnuntaina kuuntelemaan puheita, joissa vastustettiin Neuvostoliiton miehitystä ja poliittisia rajoituksia.hengen miehistö ja kapteeni joutuivat jättämään pahoin kallistuneen rahtialus Bore IX:n sunnuntai-iltana lähellä Ruotsin rannikkoa noin 10 meripenikulmaa Svenska Björnistä etelään.Laiva sai kallistuman noin klo 20, ja tunnin päästä se jouduttiin hylkäämään.Ilmeisesti jäätymisen vuoksi pelastusveneitä ei saatu lasketuksi, ja laivan jättäneet joutuivat turvautumaan yhteen pelastuslauttaan. Merellä puhalsi kahdeksan boforin tuuli kohti Ruotsin rannikkoa.Alus oli matkalla 1600 tonnin selluloosalastissa Kemistä Englantiin.on kertonut eräässä poplehdessä, että The Beatles-yhtyeen yhtiö ”Apple” on vaikeuksissa. ”Jos Apple kuluttaa rahaa nykyiseen tahtiin, olemme auki puolen vuoden kuluttua”, lehti kertoo Lennonin sanoneen.Apple-yhtymän taholta on kuitenkin kiirehditty kumoamaan Lennonin lausunto, ja todettu että yhtiön johdossa tehdään lähiaikoina muutoksia.”Emme ole puoliksikaan niin varoissamme kuin ihmiset luulevat ja Apple oli haihattelua alusta alkaen. Ei sen tarvitsisi paljon tuottaa, mutta ei se saisi kuluttaa rahaa tätä vauhtia. Apple on uudistettava ja monen ihmisen on lähdettävä”, Lennon on sanonut.Apple-yhtiölle ostettiin vuosi sitten Savile Roadin varrelta huoneisto, joka maksoi yli 5 miljoonaa markkaa, ja sen palveluksessa on 30–40 henkeä.ja nuoret ovat nykyään jo huomattavan ostovoimainen kuluttajaryhmä.Vaatteet ovat luonnollisesti nuorten suosiossa etusijalla, mutta erään meillä hiljattain valmistuneen tutkimuksen mukaan koululaiset suorittavat myös varsin suuren määrän kotien ruokatavarahankinnoista.75 % kyselyyn vastanneista nuorista kertoi ostavansa ruokatavaraa kotiin kerran viikossa tai sitä useammin ja noin 30 % ilmoitti valitsevansa ruoka-aineet täysin itsenäisesti.HS