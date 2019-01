Historia

Tampereen kehätiestä paljon apua

Tampere, 20.1.1969 (PS)

Liikenneyhteydet

Nixonin puhe muistutti amerikkalaisia JFK:sta

Washington, 20. 1. (Reuter)

Richard

Lisäapua Biafraan

Kööpenhamina. 20. 1. (RB)

Noin

Viime tingassa

Muuan

Pispalan kannaksen läpi Tampereella ovat parantuneet huomattavasti. Pohjoinen kehätie on ollut käytössä muutaman päivän ajan.Poliisimestari Eero Melartin pitää Näsijärven rantaan rakennetun tien avaamista yhtä suurena parannuksena Tampereen liikenneoloissa kuin Kuljun moottoritien valmistumista.Käyttöön otetusta kehätien osuudesta on nyt rakennettu toinen kaksikaistainen ajorata. Rannanpuoleisen ajoradan työt jatkuvat edelleen tänä vuonna.”Kehätien jatkaminen Mustastalahdesta eteenpäin on kiinni Tammerkosken yli rakennettavasta sillasta. Laskelmien mukaan sillan kustannukset ovat noin neljä miljoonaa markkaa”, kertoi kaupungininsinööri Kauko Lehtonen. Pengerrystyöt ovat tälläkin osuudella käynnissä.Viime vuonna sattui Pispalan valtatiellä kaikkiaan 107 liikenneonnettomuutta. Tämä silloin ainoa väylä kannaksen läpi oli vaarallisin katuosuus Tampereella.Nixon vannoi maanantaina Yhdysvaltojen 37. presidenttinä virkavalansa ja lupasi heti omistautua pyrkimyksille rauhan aikaansaamiseksi maailmaan ja keskinäisten riitaisuuksien saattamiseksi sopuisaan päätökseen kotimaassa.Nixon, josta tuli Yhdysvaltojen toinen republikaaninen presidentti 40 vuoteen, otti vastaan valtionpäämiehen valtuudet ja tehtävät demokraattiselta presidentiltä Lyndon B. Johnsonilta.Hänen virkaanastujaispuheensa, jonka hän piti koruttomassa tilaisuudessa kongressirakennuksen portailla, muistutti amerikkalaisia edesmenneen presidentin John F. Kennedyn ensimmäisestä puheesta presidenttinä kahdeksan vuotta sitten hänen voitettuaan Nixonin presidentinvaaleissa.Uuden presidentin ensimmäinen vetoomus oli osoitettu suoraan sosialistimaille, joita hän kehotti liittymään Yhdysvaltojen kanssa ”rauhanomaiseen kilpailuun, ei alueiden valtaamisessa tai valtapiirin laajentamisessa vaan ihmiselämän rikastuttamisessa.”Nixon kehotti maailmaa uusiin diplomaattisiin ponnisteluihin ja kansoja pyrkimään yhdessä keventämään aseiden taakkaa, lujittamaan rauhan perustuksia ja nostaman köyhät ja nälkäiset kurjuudesta.Presidentin valaansa Nixon lisäsi juhlallisen lupauksen, jossa vannoi ”omistavansa voimansa, tarmonsa ja viisautensa kansakuntien välisen rauhan asialle”.Samoilla portailla presidentti Kennedy kehotti vuonna 1961 sosialistimaailmaa ”ryhtymään uudelleen rauhan etsintään”.kaksi miljoonaa ihmistä, useimmat heistä naisia ja lapsia, kuolee Biafrassa ennen maaliskuuta, toteaa Tanskan ulkoministeri Poul Hartling pyytäessään kansankäräjiltä kahden miljoonaan kruunun lisämäärärahaa Biafran hädän levittämiseen.Hartling mainitsi edelleen, että nälkäkuolema vaati loka- ja marraskuussa noin 500 000 uhria. Yksinomaan joulukuussa oli nälkään kuolleita 500 000.Norja on myöntänyt lähes 1,5 miljoonaa kruunua Biafran auttamiseksi sekä lähettänyt kuivattua kalaa. Ruotsin hallitus on osallistunut Biafra-apuun neljällä miljoonalla kruunulla. Hartling huomautti, että sekä Ruotsi että Norja lisäävät avustuksiaan. Kahden miljoonan avustusmääräraha jaettaisiin tasan Tanskan Punaisen Ristin ja kirkon avustusjärjestöjen kesken.riolainen pariskunta huomasi vasta alttarilla, että avioliiton solmimisesta ei tullut mitään.Papin kysyessä tärkeän kysymyksensä molemmat vastasivat kielteisesti.Häälahjat, jotka heille oli annettu ennen vihkiäisiä, he päättivät myydä huutokaupalla. Lehtitietojen mukaan korkein tarjous tehtiin morsiamen puvusta. (UPI)HS