Veroilmoitusten jättö aiheuttaa ruuhkaa sairausvakuutus­toimistoissa

HS 22.1.2019

Sairausvakuutustoimis­toissa

Oikeus hylkäsi Halkolan kanteen Donneria vastaan

Lähes

Itsepalvelurahastus Lauttasaareen

Itsepalvelurahastus

43 Väri-tv-lupaa Suomessa

Vuoden

Paperinliittimien kova kohtalo

Detroitissa

Sairausvakuutustoimistoissa on veroilmoitusten laatimisaikaan ruuhkaa. Vähennyksiin tarvittavat kuitit saavat ihmiset jonottamaan toimistoissa pitkiäkin aikoja.Monikaan ei tiedä, että verotoimistot vastaanottavat vähennykseen oikeuttavia tositteita vielä veroilmoitusten jättämisen jälkeenkin aina marraskuun loppuun asti."Tammikuu on selvästi ruuhka-aikaa joka vuonna. Pahimmat päivät ovat vielä kuitenkin edessä. Ruuhkat ovat yhteydessä veroilmoitusten laatimisajankohtaan, sillä ihmisillä on se käsitys, että tositteiden on oltava veroilmoituksen mukana.

Lähes vuoden jatkuneen oikeudenkäynnin ensimmäinen näytös näyttelijä Kristiina Halkolan ja ohjaaja Jörn Donnerin välillä päättyi tiistaina, kun Helsingin raastuvanoikeus hylkäsi Haikolan esittämän kanteen korvausvaatimuksilleen. Kiista koski "Mustaa valkoisella" elokuvan erästä päähenkilöiden rakkauskohtausta, joka kuvattiin vastoin naispääosaa esittäneen Haikolan tahtoa sijaisnäyttelijättären avulla.Oikeus katsoi, ettei toimenpide rikkonut filmin taiteellista kokonaisuutta tai olennaisesti muuttanut Halkolan osan yleistä luonnetta ja tulkintaa. Päätöksen mukaan kohtaus ei myöskään loukkaa Halkolan taiteilijapersoonallisuutta varsinkin, kun välittömästi ensi-illan jälkeen tiedotettiin yleisölle ja lisättiin elokuvan alkuun ilmoitus, ettei Kristiina Halkola esiinny kyseisessä rakkauskohtauksessa.Asianosaiset ilmoittivat heti tyytymättömyyttä päätökseen, joten kiista selvitellään seuraavana asteena hovioikeudessa.

Itsepalvelurahastus aloitetaan Lauttasaaren busseissa torstaina vakinaisesti vajaan kolmen kuukauden kokeilun jälkeen. Lauttasaari on ensimmäinen yhtenäinen liikennealue, jossa käytetään itsepalvelurahastusta.Helsingin kaupungin liikennelaitos sai kokeilukaudesta hyvät kokemukset, ja itsepalvelurahastus on tarkoitus aloittaa myös muilla esikaupunkialueilla. Uusi rahastusmuoto aiotaan toteuttaa lähinnä niillä liikennealueilla, joilla on kuljettajarahastus ja runsaasti matkustajia.

Vuoden alusta voimaan tulleita väri-tv-lupia on posti- ja lennätinlaitoksen ilmoituksen mukaan lunastettu Suomessa tähän mennessä 43 kappaletta. Tv-vastaanottimien hankinnan odotetaan vilkastuvan huomattavasti tammikuun puolivälistä kuun loppuun, jolloin Tukholmassa pidetään jääkiekkoilun MM-kilpailut. Alustavien tietojen mukaan Suomeen televisioidaan värilähetyksinä 20–21 ottelua.Kuvan tason odotetaan olevan huomattavasti parempi kuin Mexicosta saatujen, monien satelliitti-maa-asema ym. -yhteyksien kautta välitettyjen kuvien.Eurooppalainen väri-tv-vastaanotintilasto osoittaa, ettei väri-tv-vastaanottimien lukumäärä ole noussut missään maassa vielä yli yhden prosentin koko vastaanotinkannasta.

Detroitissa suoritettiin äskettäin tutkimus, jolla pyrittiin saamaan selville 100.000 käyttöön jaetun paperiklemmarin kohtalo.Tutkimuksen mukaan 14.163 katkottiin tai väänneltiin käyttökelvottomaksi puhelinkeskustelujen aikana, 17.200 klemmaria toimi rikkoutuneiden housunkannattimien pidikkeenä, 5.434 klemmaria palveli hammastikkuna, 5.308 klemmaria käytettiin kynsien puhdistamiseen, piippuja puhdistettiin 3,196 klemmarilla ja korttipelien panoksiksi tuhlattiin 19.143 klemmaria. Tuhansia klemmareita tippui lattialle, josta ne siivottiin pois.