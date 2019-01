Historia

Hongkongilaisepidemia estää sairaalavierailut

HS 23.1.1969

Helsingin

Beatle-pojat pysyvät yhdessä

Huhut

Richard Nixonin hallitus vannoi virkavalansa

Washington, 22. 1. (Reuter)

Presidentti

Saksojen tunnustus ei vielä mahdollista

”Toistaiseksi

Kaksi uutta ihmissoihtua, järkytystä

Praha, 22. 1. (Reuter)

Tieto

Kosmonauteille Moskovassa riemuitseva vastaanotto

Moskova, 22. 1. (AP)

Neuvostoliiton

Twiggyn uudet sukkahousut

Voitteko

Eläinrakas emäntä pitää kissojen pensionaattia

Somerolaisten

yliopistollisen keskussairaalan klinikoilla on ryhdytty vierasaikojen väliaikaiseen rajoittamiseen nuhakuumeviruksen kulkeuduttua osastoille.Koska potilaiden vastustuskyky on erittäin heikko, on ollut pakko ryhtyä tähän toimenpiteeseen alkamassa olevan epidemian rajoittamiseksi, kerrottiin sairaalasta.Vierailukielto on voimassa torstaista alkaen toistaiseksi.Helsingin kaupungin sairaaloissa ei vastaaviin rajoituksiin vielä ole tarvinnut ryhtyä.Oireita viruksen leviämisestä tai tarttumisesta potilaisiin ei vielä ole havaittu, ilmoitettiin sairaaloista.Beatles-yhtyeen hajoamisesta taloudellisissa vaikeuksissa olevan Apple-yhtiönsä takia ovat pelkkää roskaa, vakuutti ”beatle-poikien” lehdistösihteeri Derek Taylor.Lehdet saivat vauhtia huhumyllyynsä John Lennonin äskettäin antamasta lausunnosta, jossa hän sanoi Applen tuottavan tappiota niin, että se on konkurssissa puolen vuoden sisällä, mikäli suuntaus jatkuu.Muutamaa päivää myöhemmin myös Paul McCartney vakuutti eräässä haastattelussa, että heidän ”hyväntekeväisyysyhtiönsä” oli todella vaikeuksissa.Tämän jälkeen Englannin lehdet alkoivat syytää kertomuksia The Beatles-yhtyeen hajoamisesta.Taylor vakuutti, että väitteet George Harrisonin ja John Lennonin välisestä katkeruudesta ovat beatlemanian pureman lehdistön tuote.”George ja John puhuvat toisilleen silloin tällöin suoria sanoja musiikkisovituksista, mutta muuten he ovat mitä parhaat ystävykset”, Taylor sanoi.Hän vakuutti, että Apple ei ole niin huonossa kunnossa kuin lehdistössä on annettu ymmärtää.”Olemme juuri tehneet kaksi tosi hittiä, Mary Hopkinin Oi niitä aikoja ja Lennonin Hey Jude, mutta ihmiset tuntuvat unohtavan tämän. Yhtiö, joka perustettiin kenen tahansa yrittäjän ponnahduslaudaksi, tarvitsee paikkausta, mutta ei se ole lähelläkään vararikkoa”, Taylor sanoi. (UPI)Richard Nixon kutsui 12-jäsenisen hallituksensa ensimmäiseen istuntoon keskiviikkona heti sen jälkeen, kun ministerit yhtä lukuun ottamatta olivat vannoneet virkavalansa.Ministerit vannoivat valansa korkeimman oikeuden tuomarin Earl Warrenin saneleman kaavan mukaan ja ensimmäisenä oli vuorossa ulkoministeri William Roges.Tilaisuus alkoi Valkoisessa talossa klo 8 paikallista aikaa.Ryhmästä puuttui vain Alaskan kuvernööri Walter Hickel, jonka nimitys sisäministeriksi on aiheuttanut kiistaa senaatissa.ei ole edellytyksiä kahden Saksan diplomaattiseen tunnustamiseen, mutta tässäkin asiassa tapahtuu varmasti edistystä”, sanoi keskustapuolueen puoluesihteeri Pekka Silvola keskiviikkona professori L. A. Puntilan Bonnissa esittämien ajatusten johdosta.Puntila sanoi Suomea ja Euroopan turvallisuuskysymystä käsitelleessä esitelmässään mm, että Suomen sosiaalidemokraattinen puolue on lähestynyt yhä enemmän kahden Saksan valtion tunnustamista kohti.kahdesta uudesta polttoitsemurhan yrityksestä järkytti Tshekkoslovakiaa keskiviikkona, ja kriisimieliala uhkasi vallata maan opiskelijoiden ja poliittisten johtajien sovintoneuvottelujen ilmeisesti epäonnistuessa.Kahden uuden itsemurhayrityksen motiivina näytti kuitenkin Tshekkoslovakian uutistoimiston Cetekan ja Prahan radion ilmoituksen perusteella olleen henkilökohtaiset syyt pikemmin kuin poliittiset.Kaikkiaan neljä ihmistä on vajaan viikon aikana sytyttänyt itsensä tuleen.uusimmat avaruussankarit, Sojuz-4 ja Sojuz-5 avaruusalusten kosmonautit Vladimir Shatalov, Boris Volynov, Jevgeni Hrunov ja Aleksei Jelisejev saapuivat keskiviikkona Moskovaan.Kosmonautit saivat talvisessa Moskovassa lämpimän vastaanoton sekä katuyleisön että Kremlin johtajien taholta.Huolimatta kirpeästä 24 asteen pakkasesta heidän kunniakseen järjestettiin lentokentälle perinteellinen vastaanottoseremonia sekä katuparaati.Brezhnev ilmoitti, että kaikki neljä kosmonauttia olivat saaneet Neuvostoliiton sankarin arvon, Leninin kunniamerkin, kultaisen tähden mitalin ja arvonimen ”Neuvostoliiton ohjaaja-kosmonautti”.kuvitella tikunohutta Twiggyä sukkahousuissa?Sellainen näky esiteltiin kuitenkin äskettäin lontoolaisessa Ritz-hotellissa, jossa mainittu neitonen kahden yhtä lautamaisen ystävättärensä kanssa esitteli Twiggy-firmansa uutuutta, värillisiä sukkahousuja.Näitä sukkahousuja viedään kuuleman mukaan 40 maahan, sekä itään että länteen ja kaupoissa ne tulevat olemaan maaliskuusta alkaen.Twiggy itse kertoi paikalla olleelle lehdistölle saaneensa idean sen jälkeen, kun oli turhaan joutunut itselleen hakemaan Lontoosta värikkäitä sukkahousuja, joita oli nähnyt Amerikassa.Niinpä liikemiesvaistoja omaava Twiggy teki sopimuksen muutaman sukkahousutehtaan kanssa omista väreistä ja alkoi hoitaa markkinointia omalla tehokkaalla tavallaan.ei tarvitse käydä rottasotaa, eikä Someron keskustassa ole hiiriäkään.Keskellä kylää on nimittäin kissojen täysihoitola, jonka hoidokit pitävät huolen hiirien hävittämisestä – mikäli täydellä vatsallaan jaksavat juosta hiirien perässä.Leskirouva Klaara Björk on kaksikerroksisessa puutalossaan pitänyt jo vuosikymmenet pensionaattia niin omille kuin kulkukissoillekin.”Eläimet ovat kiitollisia seuralaisia ja paljon parempia kuin ihmiset”, perustelee täysihoitolan emäntä kissarakkauttaan.Kissatalon ympäristössä risteilee kapeita kissantassupolkuja hangessa.Osa poluista johtaa navettaan, osa talon kellarin ikkunalle, mistä kissoilla on vapaa kulkutie talon keittiöön kala- ja makkarakuppien äärelle.Talon toisessa päässä korkeilla portailla istuu perin lannistetun näköinen luimukorvainen koira, joka tuskin uskaltaa kulkijalle haukahtaa. Talon valtiaat, kymmenet mammuttimaiset kissat ovat ottaneet koiralta luulot pois.HS