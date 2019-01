Historia

HS 24.1.1969

suomalaisiin ravintoloihin saataneen jo kevätkauden kuluessa.Raha-automaattiyhdistys, joka sai asetuksella v. 1964 yksinoikeuden rulettitoiminnan harjoittamiseen, suunnittelee eräiden tietojen mukaan kaikkiaan 15 pelipöydän muodostamista.”Kaikki on vasta aivan kokeilua, sillä neuvottelut ovat kesken mm. hotelli- ja ravintolaneuvoston kanssa. Jos suunnitelmat sujuvat kuitenkin hyvin, toivon, että alkuun päästään Helsingissä jossakin ravintolassa jo maaliskuussa,” kertoi johtaja V. Lampela Raha-automaattiyhdistyksestä.Paitsi Helsingissä ruletit alkavat pyöriä mm. Hangossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä.Pelin panoksena hän kertoi olevan 50 penniä, jonka voisi, saada takaisin 30-kertaisenakin., virallisesti mielenvikaiseksi ilmoitettu henkilö ampui keskiviikkona useita laukauksia kohti neuvostoliittolaisia kosmonautteja ja johtajia kuljettanutta autokaravaania, ilmoitettiin torstaina Moskovassa.Uutistoimisto Tassin mukaan laukaukset ammuttiin kohti autoa, jossa ajoivat aiemmin avaruudessa lentäneet kosmonautit Beregovoi, Nikolajeva-Tereshkova, Nikolajev ja Leonov.Auton kuljettaja ja saattueeseen kuulunut moottoripyöräpoliisi haavoittuivat. Ampuja pidätettiin heti tapahtumapaikalla.Ensimmäisten tietojen ja arvelujen mukaan puoluejohtaja Leonid Brezhnev olisi ollut välittömästi kosmonauttien auton takana. Viralliset lähteet eivät kuitenkaan vahvistaneet tätä tietoa.Myöhemmin esitettiin arveluja, että Brezhneviä ja presidentti Nikolai Podgornya kuljettanut auto olisi poikennut kulkueesta ja ajanut toista kautta Kremliin.ensimmäinen teollinen ydinräjäytys saattaa toteutua vuoden kuluessa, kertoi Australian kehitysministeri David Fairbairn torstaina.Tarkoituksena on räjäyttää syväsatama Australian luoteisrannikolle.Fairbairn sanoi, että Yhdysvaltain atomienergiakomission on määrä toimituttaa ydinräjähteen lähellä Port Hedlandin laajoja rautamalmiesiintymiä.Cape Keraudren sijaitsee noin 1.500 kilometriä Länsi-Australian Perthistä pohjoiseen.tapa aikaansaada näyttävä kolari on lähteä seikkailemaan autoineen Toijalaan: kauppala on täynnä rautateiden tasoristeyksiä, joissa selviää vain joko onnella tai paikkakuntalaisten neuvoilla.Kauppalan keskustassa on kolme liikenneansaa, joissa väärin arvaaja palkitaan puuristillä.Sadistisin liikennejärjestely on Palkinpäässä, missä katu ylittää aluksi pääradan molemmat raiteet ja sitten samaan hengenvetoon Toijalasta Turkuun vievän kiskotuksen.Tässä Vanhalan tasoristeyksessä outo ajaja uskoo ”mustan käden” varoitukseen, mutta ei osaa varautua ”lisäraiteisiin”.Toiseen suuntaan risteystä ylitettäessä on kahdet pakollista pysähtymistä osoittavat liikennemerkit, toiseen vain yksi. Valo-opastimia ei ole eikä kuulemma tule.”Pahin tilanne on silloin, kun joku 18-metrinen rekka-auto alkaa ylittää risteyksiä. Pysähtyminen ratojen väliin on tarkkaa puuhaa, kysymys on senteistä. Hidas liikkeellelähtö vie taas aikaa, junat tulevat perin nopeasti paikalle”, vahvistetaan kauhistelua poliisilaitokselta.poliisia tunkeutui Macoratassa Italiassa jalkapallotuomarin pukuhuoneeseen kiihkeän ottelun jälkeen. Muutaman minuutin kuluttua poliisit tulivat ulos, mutta vain harvat huomasivat, että heitä oli yhdeksän.Tämä oli onneksi poliisiksi naamioituneelle pelituomari Aldo Canovalle, sillä jalkapallo-ottelun katselijat olivat sitä mieltä, että vierailevan joukkueen 1–0 voitto oli hänen syytään.HS