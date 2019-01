Historia

Vihreä opastinvalo syttyi sähköradalle

HS 25.1.1969

Ensimmäinen

Työelämäjärjestelmä koskee nyt miljoonaa työntekijää

Työeläkejärjestelmän

Suomen OECD-jäsenyys voimaan ensi viikolla

Suomen

Muutkin kuin Sato lyövät vaimoaan

Japanin

Alain Delon pidätettiin

Pariisi, 24. 1. (Reuter)

Ranskalainen

sähköistetty rataosuus Helsinki–Kirkkonummi vihittiin perjantaina käyttöön pääministeri Mauno Koiviston leikatessa sinivalkoisen silkkinauhan ja sytyttäessä sähköradalle vihreän opastimen.Köynnöksin koristettu vihkiäisjuna vei 300-henkisen, arvovaltaisen kutsuvierasjoukon juhlamatkalle Kirkkonummelle ja takaisin. Kauniaisissa, Espoossa ja Kirkkonummella, joissa juna pysähtyi, vietettiin viiden minuutin mittainen juhlahetki.Aikataulunmukaisen liikenteen suomalaiset sähkömoottorijunat aloittavat radalla sunnuntaina, jolloin noin 6.000 ihmiselle tarjotaan ilmainen matka.Monissa puheissa korostettiin raiteilla kulkevan liikenteen kilpailukykyisyyttä ja edullisuutta tulevaisuuden liikenneongelmia ratkaistaessa.Rataosuuden vihkiäisjunan lähetti matkaan paitsi pääministerin sytyttämä opastin myös 1870-luvulta peräisin olevaan virkapukuun sonnustautunut junanlähettäjä Kalervo Mustakallio, jonka vahatut viikset eivät värähtäneetkään virkailmeestä, kun hän antoi Helsingin rautatieaseman vanhan junanlähettäjäkellon lyödä kolme kertaa.Vihkiäismatkan aikana juna kiidätti vieraita 100–120 kilometrin tuntinopeudella. – – Marsalkan hopeatorvet helähtivät, ja pääministeri Mauno Koivisto astui sinivalkoisen nauhan ääreen leikaten sen poikki ja avaten siten virallisesti sähköistetyn rataosan.Hän sytytti myös opastimeen vihreän valon merkiksi siitä, että juna voi lähteä. Juhlavieraat siirtyivät junaan, mutta vastavirtaan heidän joukossaan kiiruhti pääministeri, joka ei ehtinyt mukaan avajaisajelulle.piiriin kuuluvissa töissä työskentelee tällä hetkellä noin miljoona ihmistä, mutta eläkettä on ainakin osan aikaa karttunut 1,7 miljoonalle.Työeläkkeitä maksettiin viime vuonna 140 miljoonaa markkaa 82.000 hengelle, eniten näistä oli työkyvyttömyyseläkkeen saajia. Eläkkeet ovat tällä hetkellä vielä suhteellisen pieniä, sillä kestää 30 vuotta ennen kuin vanhuuseläkkeet ovat täysimääräisiä.liittyminen jäseneksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön OECD:hen on nyt asiallisesti selvä. Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina maamme liittymisen tätä järjestöä koskevaan konventioon. Suomi on OECD:n 22. jäsenvaltio.Jäsenyys tulee voimaan ensi viikolla sen jälkeen, kun liittymiskirjat on talletettu Ranskan ulkoministeriöön. Suomen pysyvä OECD-edustusto Pariisiin perustetaan todennäköisesti helmikuun alussa.pääministeri Eisaku Sato, joka jokin aika sitten myönsi hakanneensa vaimoaan avioliiton alkuajoilla, yllätti tokiolaiset sanomalehtimiehet kysymällä samaa asiaa heiltä.Yllätysgallupin mukaan vastaava käytäntö oli tuttu puolelle paikalla olleista sanomalehtimiehistä. Sato myönsi myös flirttailleensa geishojen kanssa, kun hänen poliittinen uransa kulkulaitosministeriössä oli nousussa ennen toista maailmansotaa. Tämän hän teki siksi, että geishan ylläpitäminen oli tällöin vielä tärkeä vallan merkki.Rouva Saton paljastus aiheutti sensaation eri puolilla maailmaa, mutta japanilaisissa lehdissä asiaan kiinnitettiin laajemmin huomiota vasta kun se oli aiheuttanut hälyn ulkomailla.Rouva Sato ei erityisemmin ollut pahoillaan muistellessaan miehensä tapoja, vaan totesi mm. hakkaamisen olleen todistuksena hänen miehensä auktoriteetista. (UPI)filmitähti Alain Delon on pidätetty poliisin kuulusteltua häntä torstaina hänen ystävänsä ja henkivartijansa Stephan Markovicin viime syyskuussa tapahtuneen murhan tutkimusten yhteydessä.Poliisin ilmoituksen mukaan Delon joutuisi olemaan pidätettynä enintään kaksi vuorokautta. Tämän jälkeen poliisin on joko vapautettava hänet tai tutkintatuomarin nostettava syyte häntä vastaan.Poliisi kuulusteli torstaina Delonia neljännen kerran sen jälkeen, kun Markovic neljä kuukautta sitten löydettiin kuolleena. Markovkin ruumis löydettiin sakkiin käärittynä kaatopaikalta läheltä Versaillesin viime lokakuussa. Hänen arveltiin ensin saaneen surmansa päähän osuneesta iskusta, mutta myöhemmät tutkimukset paljastivat, että hänet oli ammuttu.Poliisi ei ole löytänyt murha-asetta eikä sillä liioin ole tietoa teon vaikuttimista.HS