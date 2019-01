Historia

Pakkanen ei pelota innokkaita uimareita

HS 27.1.1969

Parikymmenasteisessa

Espanja hiljenee – mellakka Lontoossa

Madrid/Lontoo, 26.1. (Reuter)

Espanjan

Helsinkiläiskoulussa kokeillaan sanallista koulutodistusta

Koulun

Liitto suosittaa uutta aukioloaikaa bensiiniasemille

Bensiiniasemien

pakkasessa jään ja lumen keskellä huuruileva avanto ei ole mitenkään houkutteleva näky palelevalle sunnuntaikävelijälle, mutta toisenlaisena kokevat tämän avoimen veden talvesta talveen ahkerasti kuntoaan hoitavat talviuimarit, jotka vakuuttavat avannon olevan kertakaikkisena terveyden lähteenä.Varsinkin sunnuntaipäivisin nähdään Helsingin Hietarannassa uijia pitkin päivää, ja siellä viihtyvien Talviuimarikerhon jäsenten määrä on tällä hetkellä jo nelisensataa.Uijien joukko nousee kertamaksun maksavat huomioon ottaen noin kuuteen sataan.hallituksen julistaman kolmen kuukauden poikkeustilan vaikutukset alkoivat sunnuntaina näkyä.Sensuuri on vaimentanut julkisen arvostelun, poliisi on pidättänyt lukuisia ihmisiä ja toiveet vapaamielisemmästä suuntauksesta ovat heikentyneet.Eräiden oppositiolähteiden mukaan Madridissa oli pidätetty 300 ylioppilasta. Poliisit sulkivat lauantaina Madridin ”Unescon ystävien kerhon”, jonka on väitetty olleen vasemmistolaisten oppositioryhmien kokoontumispaikka.Lontoossa noin 50 espanjalaista opiskelijaa heitti mutaa ja kananmunia maansa suurlähetystöä kohti. He huusivat ”Gestapo!” englantilaisille poliiseille, jotka estivät heitä ryntäämästä rakennukseen. Neljä opiskelijaa pidätettiin. – –Madridissa opiskelijat järjestivät eräässä kirkossa muistotilaisuuden eräälle toverilleen, joka teki itsemurhan poliisin pidätyksen jälkeen. Muistotilaisuutta vartioivat poliisit kirkon ovella.Lakitieteen opiskelija Enrique Ruano teki itsemurhan sen jälkeen kun hänet oli pidätetty syytettynä kommunistitoiminnasta.Itsemurha aiheutti opiskelijamellakoita ja Espanjan poikkeustila julistettiin perjantaina nimenomaan opiskelijalevottomuuksien vuoksi.Ruano hyppäsi seitsemännestä kerroksesta poliisin suorittaessa kotietsintää hänen luonaan.antama todistus oppilaan menestymisestä opinnoissa on yleensä jännittävä asia, mutta hyvin monille se voi olla suorastaan kohtalokasta.Oppilaan vaikeudet koulussa ja kotona näkyvät meillä, etenkin keväisin nuorten pakona kotoa. Kotoaan karkaavista koululaisista näkee todistusten antamisen aikoihin uutisia usein lehdissä. – –Eri maissa on erilaisia käytäntöjä. Numeroarvostelu on monen mielestä liian ehdoton ja jyrkkä, mutta sanallinenkin selostus koulumenestyksestä ja sen perusteella saatu kuva oppilaan tulevaisuuden mahdollisuuksista saattaa olla herkimmässä kehitysvaiheessaan olevalle nuorelle liikaa, jos sekä koulu että koti ahdistavat hänet kehän nurkkaan.Esittelemme tällä sivulla Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa kokeiltavaa todistusten laatimismenettelyä.Tässä koulussa annetaan ensiluokkalaisille yleisluontoinen, sanallinen todistus menestymisestä opinnoissa, mutta koulu on valmistautunut toteuttamaan tämän arvostelujärjestelmän asteittain koulun kolmella alimmalla luokalla.Muutakin normaalista käytännöstä poikkeavaa tässä koulussa on: ehtojen antamista ja luokalle jättämistä yritetään välttää antamalla koulun toimesta ja kouluvuoden aikana tukiopetusta sitä tarvitseville.aukioloaikoihin tulee supistuksia.Bensiinikauppiaiden liitto suosittaa asemien sulkemista maanantaista lähtien viimeistään klo 19 arkisin ja sunnuntaisin klo 18. Samoin liitto esittää yöpalvelusta luopumista ainakin toistaiseksi.Eräiltä yhtiöiltä saamiemme tietojen mukaan mitään määrättyjä kelloaikoja ei kuitenkaan noudateta, vaikka supistuksiin onkin pakko ryhtyä, vaan aukioloajat ratkaistaan paikkakuntakohtaisesti tai päivystyksen ja porrastuksen avulla.Aukioloaikojen lyhennys merkitsee lähes 5.000 työntekijän joutumista työttömiksi helmikuun puolenvälin tienoilla.Bensiinikauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Allan Lukkarinen kertoi, että liiton paikallisosastojen kannan mukaan huoltamoiden aukioloaika on arkisin 11 ja sunnuntaisin kahdeksan tuntia.HS