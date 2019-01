Historia

”Hallituksen esitys täysivaltaisuusikärajan alentamisesta 20 vuoteen pyritään antamaan eduskunnalle samanaikaisesti vaalilakiesityksen kanssa”, sanoi oikeusministeri Aarre Simonen.Esityksen mukaan yleinen holhousikäraja ja lukuisat 21 ikävuotta edellyttävät määräykset alenevat yhdellä vuodella.”Olisi hyvä, jos vaali-ikärajan ja holhouksenalaisuuden päättymisikärajan alentaminen voitaisiin käsitellä rinnakkain ja samanaikaisesti, koska ne koskevat saman asian eri puolia.””Uudistus perustuu pohjoismaiseen kehitystyöhön, sillä Pohjoismaiden oikeusministerit ovat sopineet, että täysivaltaisuusikäraja alennetaan kaikissa maissa 20 vuoteen”, Simonen sanoi.kertaa, viimeistä paikkaa myöten täynnä, kulkivat Suomen ensimmäiset maksulliset sähköjunat ensimmäisenä ajopäivänään Helsingistä Kirkkonummelle ja takaisin.Sähköjunaa käytti maanantaina lähes 4000 matkustajaa, eikä ainakaan Helsingin asemapäällikön Heikki Naukkarisen korviin ollut kantautunut muuta kuin myönteisiä lausuntoja.”Junat ovat olleet koko päivän täysiä ja innostus matkustajien keskuudessa suuri. Monet ovat kuulemma päättäneet luopua auton käytöstä. Eniten on matkustajia ollut välillä Helsinki–Kauniainen–Helsinki, mutta mm. myös Huopalahdessa on ollut moninkertainen määrä tulijoita entiseen verrattuna. Junassa on 180 paikkaa, joista yksikään ei maanantaina ollut tyhjänä”, sanoi asemapäällikkö Naukkarinen.kunnallinen puhelinlaitos tarvitsee lähivuosien aikana 52 mmk voidakseen taata kaikille halukkaille puhelimen ja sen kunnollisen toiminnan.Tällä hetkellä suuri osa puheluista yhdistyy väärin vanhentuneiden laitteiden vuoksi ja keskusten toiminta on hidasta.Tarkoituksena on saada kaupungin keskustan puhelinliikenne tietokoneohjatun keskuksen välitettäväksi.Parin vuoden kuluessa siirrytään keskustassa myös numeronvalintalevyjärjestelmästä näppäinjärjestelmään, jolloin puhelimen käyttö tulee huomattavasti nopeammaksi ja varmemmaksi.”Kaupungin kasvaminen ja uusien asutusalueiden synty on johtanut siihen, että ellei uusia keskuslaitteita hankita, joudutaan muutaman vuoden kuluttua säännöstelemään puhelimen saantia”, sanoi teknillinen kaupunginjohtaja Paavo Koponen.villakoira ja jämtlanninkoira ovat pudonneet Suomen kymmenen suosituimman koirarodun listalta.Uusiksi haukkujiksi näiden tilalle ovat nousseet samojedinpystykorva ja beagle.Suosituin koirarotu Suomessa vuonna 1968 oli Suomen Kennel-liiton ilmoituksen mukaan suomenajokoira, joita rekisteröitiin 2882.Toiseksi suosituin oli suomenpystykorva, 2826, mikä merkitsee, että suomalaiset ovat suosineet omia rotujaan.Kolmantena listalla on skotlanninpaimenkoira, 1.404, seuraavina cockerspanieli 1.260, karkeakarvainen kettuterrieri 764, dreeveri 700 ja karjalankarhukoira 601.Kahdeksanneksi ja yhdeksänneksi suosituimmat rodut olivat siis listan uudet tulokkaat samojedinpystykorva (598 rekisteröityä) ja beagle (512).rumpalilla Pasi Pesosella, 18, on vakaana aikomuksena saada siirretyksi rummutuksen maailmanennätys Amerikasta Suomeen ja omiin nimiinsä.Uusi ennätysyritys aloitettiin maanantaina klo 11 Vaasan nuorisotalossa.Kalifornialaisen Corba-nimisen rumpalin nykyinen maailmanennätys on Pesosen kertoman mukaan 106 tuntia 8 minuuttia 45 sekunttia.Jotta Pesonen saavuttaisi uuden ME:n, hänen tulisi keskeytymättä rummuttaa ensi perjantai-iltaan klo 21.09 saakka, jolloin entinen ennätys olisi lyöty 15 sekunnilla.Tähän vaasalainen nuorukainen uskoo pystyvänsä, sillä ennätysyritykseensä hän on valmentautunut ulkoilemalla ja nukkumalla paljon. (LJK)miehitetyn kuunkiertomatkan neljäs jäsen säilyi salaisuutena vielä kuumatkan onnellisen lopun jälkeenkin.Mutta sitten Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus NASA paljasti Apollon neljännen jäsenen ja se oli – kukas muu kuin tenavien Ressu, punaisen paroonin verivihollinen.Tenavien piirtäjä Schulz piirsi NASA:n pyynnöstä vuosi sitten Apollo-ohjelmalle virallisen maskotin, Avaruus-Ressun, ja se on avaruustamineineen mukana kaikessa mitä Apollo-ohjelman puitteissa tapahtuu.Avaruus-Ressua ei nähdä kuitenkaan villapaidoissa, kirjoissa eikä muualla, sillä se on NASA:n yksinoikeudella hankkima maskotti. (UPI)kissanpoika on palannut Pisassa asuvan emäntänsä luo käveltyään 500 kilometrin matkan.Pienen kissan vaellus kesti melkein viisi kuukautta.Rouva Maria Grazia Antonelli kertoi antaneensa kissanpoikasen sukulaisilleen Avellinoon Keski-Italiassa viisi kuukautta sitten, koska kissa kiipesi jatkuvasti hänen vauvansa koriin ja halusi nukkua siellä.Dick pysyi uudessa kodissaan viikon ja katosi yhtäkkiä.Viime viikon lopussa se ilmestyi rouva Antonellin ovelle laihana ja uupuneena, ja painui suoraan vauvan koriin nukkumaan. (Reuter).HS