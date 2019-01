Historia

Helsingin huoltamot kiinni torstaihin saakka kello 19

HS 29.1.1969

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naiselta odotetaan sekä tehokasta työpanosta että kotipullan leipomista

Ansiotyössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lontoosta tullut uusi aborttimatkojen kohde

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neiti Aika suosituin

Helsingin

Vuokratalosäätiö syntyy

Ryhmä

torstaihin asti sulkevat dealerit huoltoasemansa Helsingissä viimeistään klo 19. Väliaikaisiksi tarkoitettuja sulkemisaikoja koskeva kysymys oli ainoa, mistä Helsingin bensiinikauppiaiden yhdistys pääsi yksimielisyyteen kokouksessa.– –Öljy-yhtiöiden omistamat 7–8 huoltamoa eivät noudata dealereiden huoltamoiden sulkemisaikoja. Yksi näistä asemista on auki jopa läpi yön.– –Asemiaan entiseen tapaan auki pitävästä E-öljystä osastopäällikkö M. Kamari huomautti henkilökohtaisena kantanaan olevan, että bensiinikauppiaiden liiton olisi pikemminkin lähdettävä alentamaan kustannuksia koulutuksella ja sen tehostamisella eikä, niin kuin nyt on tapahtunut, aukioloaikojen supistamisella.Bensiinikauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Allan Lukkarinen sanoi aukioloaikojen supistamisen onnistuneen paljon paremmin kuin hän oli odottanut. Hän totesi toimenpiteessä olevan myös demonstraation leimaa.”Meidän vaatimuksiimme ei suostuttu. Haluamme osoittaa, että mekin voimme tehdä jotain”, sanoi Lukkarinen.Hän huomautti myös, että samaan tilanteeseen on muissa pohjoismaissa jouduttu jo aikaisemmin.käyvä suomalainen perheellinen nainen elää jatkuvassa ristiriitatilanteessa. Menemällä päivittäin ansiotyöhön hän käyttäytyy tavalla, jota ei pidä hyväksyttävänä.Suomalainen nainen katsoo, että äidin paikka on kotona, huolimatta siitä, että Suomi on naisen työhön osallistuvuutta kuvaavissa kansainvälisissä tilastoissa kärkisijoilla.Yli 80-prosenttisesti äidit ja äitien kertoman mukaan myös heidän aviomiehensä suhtautuvat joko suurin varauksin tai täysin kielteisesti pienten lasten äidin ansiotyöhön, toteaa valtiot. maist. Riitta Auvinen tutkimuksessaan ”Ansioäiti ja kotiäiti”.sosiaaliset järjestöt ovat huolestuneita siitä, että maan vapaamielinen aborttilainsäädäntö saattaa joutua vaikeuksiin useiden lääkärien painostuksesta.Lontoosta on tullut vapaiden aborttien pääkaupunki.Ulkomaista valuuttaa saapuu maahan runsaasti amerikkalaisten, kanadalaisten, saksalaisten ja ranskalaisten saapuessa maahan keskeyttämään raskaudentilansa varsin väljän aborttilain puitteissa. – –Viime toukokuusta lähtien Englannissa on abortti ollut laillinen, jos kaksi lääkäriä on tullut siihen tulokseen, että lapsen saaminen vaikuttaa kielteisesti äidin fyysiseen tai henkiseen tilaan, jos lapsen uskotaan syntyvän epämuodostuneena tai jos lapsen syntymä vaarantaa perheellä jo olevien lasten henkistä tai fyysistä tilaa.puhelinyhdistyksellä on 25 lyhytnumeroa, joista annetaan yleisölle nauhurien avulla erilaista palvelua. Kaikkiaan näihin numeroihin soitettiin 16 miljoonaa kertaa nousun ollessa 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta lukien.Neiti Aika sai puheluja eniten. 7,8 miljoonaa, ja levyuutuuksia soitatettiin noin 3,9 miljoonaa kertaa. Voimakkainta suhteellista nousua osoittivat puhelinuutiset, jotka kaikki kolme – suomen, ruotsin- ja englanninkieliset – lisäsivät kuuntelumääräänsä 17 prosentilla.osuustoiminnallisia ja ammatillisia yhteisöjä on vuoden päivät neuvotellut vuokrataloja rakennuttavan säätiön muodostamisesta. Perustamisasiakirjan allekirjoitus ja säätiön johtoelimien asettaminen tapahtuu tänään.Hankkeessa ovat mukana Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, Osuustukkukauppa, Elanto, Kansa-yhtiöt, Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen Haka-yhtymät sekä Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto jäsenliittoineen.Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto, Kirjaliitto, Liikeliitto sekä Paperiliitto. – – Vuoden päivät kestäneissä perustamisvalmisteluissa on tähdätty siihen, että asuntotuotanto voitaisiin aloittaa jo tänä keväänä jaettavien ja vuoden 1970 budjettiin perustuvien asuntohallituksen työllisyysvarausten nojalla.HS