Historia

Tieliikenteen koulutus etsii yhä muotojaan

HS 30.1.1969

Tieliikenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voita yleiseen alennusmyyntiin

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pankkipiirit valmistautuvat shekittömään yhteiskuntaan

”Selvimmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kon-Tiki -matkaaja aikoo Atlantille papyrus-veneessä

Norjalainen

Ennätysvuodesta 1965 jäätiin yli puolella

Viime

on jätetty koulutuksen osalta lapsipuolen asemaan kuljetusliikenteessä. Kaikkien muiden kuljetusmuotojen kohdalla yhteiskunta osallistuu kouluttamiseen ja se on järjestetty huomattavasti perusteellisemmin kuin autopuolella.Ammattimaiseen liikenteeseen kuljettajaksi pyrkivä voi päästä kuukauden kuluttua autokouluun menosta satojen tuhansien markkojen arvoisella kalustolla ajamaan mikäli mahdollista vielä kalliimpia kuormia. Eikä hänelle ole annettu minuuttiakaan oppia perävaunun ajossa, polttonesteitä koskevasta lainsäädännöstä jne.Peruskoulutusta ei anneta tällä hetkellä missään ainakaan kunnolla.Ammattikasvatushallitus onkin pyrkinyt ajamaan eteenpäin ajatusta peruskoulutuksen saamiseksi ammattikouluihin. Ensi syksynä saadaan mahdollisesti koekoulutusta pariin kouluun.Jatko- ja erikoiskoulutuspuolella ovat sen sijaan olleet asialla sekä autoalan järjestöt että Ammattienedistämislaitos jne.astui keskiviikkona eteenpäin voin alennusmyynnin järjestämisessä päättämällä iltakoulussaan valita eri vaihtoehdoista yleisen alennusmyynnin linjan.Voin yleinen alennusmyynti järjestetään kevään kuluessa, todennäköisesti ennen huhtikuun loppua, jolloin voivarastot alkavat kasvaa.Voita myydään silloin alennettuun hintaan sekä kuluttajille että elintarviketeollisuudelle.tietokoneen vaikutukset ovat tulleet näkyviin liike-elämässä ja tekniikassa.Pankkien tietojenkäsittely on nykyisin pääosin automatisoitu tietokoneiden avulla.Yhdysvalloissa on shekkitilien käyttö laajentunut siinä määrin, ettei tilien selvitystä olisi enää edes mahdollistakaan hoitaa ilman koneita.Pankkipiireissä valmistaudutaan jo vakavasti shekittömään yhteiskuntaan, jossa shekkien ja jopa suurelta osalta setelirahan käyttö korvataan tietokoneiden ja tietojen kaukosiirtolaitteiden avulla hoidetuin tilisiirroin”, sanoi tietojenkäsittelyopin professori Martti Tienari pitäessään Helsingin yliopistossa virkaanastujaisesitelmän keskiviikkona.Esitelmän aiheena oli ”Automaattisen tietojenkäsittelyn näkymiä”.tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl ilmoitti Oslossa lähtevänsä Atlantin ylitysmatkalle papyruksesta valmistetulla veneellä toukokuussa.Heyerdahl tuli maailmankuuluksi tehdessään Kon-Tiki -lautallaan purjehdusmatkan Tyynen valtameren yli.Heyerdahl kertoi oslolaiselle Aftenposten-lehdelle antamassaan haastattelussa, että matkaan osallistuu kuusi muuta miestä.Vene rakennetaan muinaisen Egyptin faaraoiden käyttämien papyrusveneiden mallien mukaisesti.Matka alkaa Marokosta toukokuun lopussa. Miehistö noudattaa reittiä, jota pitkin heidän pitäisi saapua Etelä-Amerikkaan ”jonnekin Amazonin ja Länsi-Intian saarten välimaille”, kuten Heyerdahl Nizzassa antamassaan haastattelussa lausui.Veneen rakentajana on Chadista, Keski-Afrikasta kotoisin oleva neekeriasiantuntija, joka myös osallistuu matkalle. Lisäksi seuraavat mukana venäläinen lääkäri, Bermudasta kotoisin oleva neekeri, yksi amerikkalainen, italialainen ja ranskalainen.– –Papyrus-veneen nimeksi tulee Ra (aurinko). Sen rakennustöitä johtaa Björn Landström, muinaisegyptiläisten veneiden asiantuntija.Heyerdahlin mukaan tällainen papyrus-vene pysyy pinnalla ainakin vuoden ajan.vuonna rekisteröitiin 17.386 henkilöautoa vähemmän kuin edellisenä vuonna.Uusia autoja rekisteröitiin yhteensä 58.706 kappaletta ja vuonna 1967 86.548.Autoalan ennätysvuosi oli 1965, jolloin rekisteröitiin 103.000 uutta henkilöautoa. Viime vuoden luku oli alle puolet siitä, 48.088. – –Merkkikohtaisessa rekisteröintitilastossa ajoi Ford Volkswagenin ohi oltuaan pitkän aikaa toisella sijalla rekisteröintitilastossa.VW:n rekisteröintiluvut ovat pudonneet vuoden 1966 luvuista yli puolella. Ford ja General Motors ovat ainoat merkit tässä luettelossa, jotka ovat lisänneet myyntiään viime vuonna.HS