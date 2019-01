Historia

HS 31.1.1969

jäänmurtajaa, Voima ja Sampo ponnistelivat torstaina iltapäivän Helsingin edustalla avustaakseen moottoritankkialus Monsunin meritietä Helsinkiin. Harmajan väylää ei ole käytetty pariin viikkoon, ja joitakin päiviä sitten vallinnut 8–9 boforin tuuli puristi jäitä vasten rannikkoa, jolloin uoma meni umpeen. Suuria aluksia avustetaan meritietä vain merenkulkuhallituksen liikennepäällikön luvalla.Tällaisia avustuksia on lähiaikoina odotettavissa muutamia muitakin. Ne sitovat kaksi jäänmurtajaa kerrallaan. Muut avustukset viivästyvät tämän takia jonkin verran, kertoi liikennepäällikkö Viljo Aalto merenkulkuhallituksesta.hyvin tunnetun Norrbottenin läänin maaherran Ragnar Lassinantin ennestäänkin laaja kansansuosio epäilemättä kasvaa Pohjanlahden molemmin puolin erään kiirunalaisen ilmiannettua maaherran oikeusasiamiehelle sopimattomasta käyttäytymisestä.Ragnar Lassinantti on näet antanut kuvata itsensä alastomana saunassa. Maaherra ei ole poseerannut Aatamin puvussa saunan lauteilla ainoastaan lehdissä ja norrbottenilaisessa kuvateoksessa, vaan jopa Ruotsin televisiossa. Meidän ”Jatkoaikaamme” vastaavassa ”Timmen” -ohjelmassa oli kaikella kansalla tilaisuus nähdä hilpeä maaherra vihtomassa saunassaan ilman rihman kiertämää yllään.Ilmiannon tehnyt kiirunalainen on päätellyt maaherran sopimattoman käyttäytymisen johtuvan siitä, että ”hän on kotoisin Tornionjokilaaksosta, missä kansa on vähän löyhätapaista”.Hyvien juttujen kertojana runsaasti mainetta niittänyt maaherra ei ole jäänyt vastausta vaille myöskään tässä saunajupakassa, mikä parhaillaan luultavasti kasvattaa muutamaa harmaata karvaa juttua tutkivan oikeusasiamiehen tukkaan.Ruotsin lehdissä maaherra näet torjuu väitteen, että tornionjokilaaksolaiset olisivat löyhätapaisia ”Saunominen on siveyden jumalattaren suojeluksessa, ja minun lapsuudessani ei edes kaikkein ankarimmilla lestadiolaisilla ollut mitään sitäkään vastaan, että saunassa olivat molemmat sukupuolet yhtä aikaa alastomina kylpemässä. Myöhemmin on valitettavasti moraalikäsitteiden höltyminen tehnyt lopun tästä hyvästä tavasta”, sanoo maaherra ihmetellen, minkä kannan oikeusasiamies aikoo ottaa.kukaan pätevättä syyttä kolkuttako toisen portille, ovelle tai ikkunalle, soittako portti- tai ovikelloa tai muutoin häiritkö talon asukkaita”, sanoo Helsingin kaupungin yleinen järjestyssääntö.Käytännössä tätä määräystä ei noudateta, vaan kolkuttajia riittää päivästä toiseen. Kutsumattomat vieraat keräävät rahaa, kauppaavat taidetta, harjoja, kampoja, kirjoja. Tuikituntematon saarnamies haluaa käännyttää asukkaan uuteen uskoon.Yhä useammin ”ovelle kolkutetaan” puhelimitse. Henkivakuutusmies tarjoaa palveluksiaan, tarmoa hehkuva myyjä kauppaa käänteentekevää tuotetta, kysytään perheen lempilimonadia tai kylpyhuoneessa olevan saippuan merkkiä. Puhelin soi, olivatpa kotona häät tai hautajaiset. Kodin rauha rikotaan piittaamattomasti. – – ”Kotirauhaa rikotaan paljon, ja häiritsemisen estäminen on vaikeaa”, myöntää lainoppinut apulaispoliisimestari Viljo Lehkonen. ”Porraskäytävän kaupustelun kieltävä kyltti on sinänsä merkityksetön. Tapauksia pitää arvostella yleisen järjestyssäännön mukaan.” – – Säälittävimpiä kerjääjiä ovat lapset, joiden edessä on valkea lyödä ovea kiinni, vaikka muuten suhtautuisi kuinka karskisti tunkeilijoihin.”Vanhempien pitäisi harkita, ennen kuin antavat lapselle luvan ryhtyä kerjääjäksi. Poliisin sormituntuman mukaan lapsi usein pakotetaan suorastaan kerjäämäänkin rahaa, ja syynä voi olla aikuisen kova ryypyn tarve. Tällaisia lapsia on vaikea auttaa.”Cary Grant on torjunut jyrkästi kaikki huhut, että hän jättäisi näyttelemisen. Erään lehden julkaisemassa ”haastattelussa” kerrottiin Grantin jättäytyvän eläkkeelle, koska hän omien sanojensa mukaan ”on liian vanha rakastellakseen filmissä jotakin Mia Farrowin ikäistä tyttöä.””En ole tiennytkään lopettavani – ennenkuin näin sen lehdestä”, sanoi Grant. He näyttävät päättäneen puolestani asian, jota ei ole itse pystynyt ratkaisemaan.Mitähän minun nyt pitäisi tehdä? Grant myönsi sentään, että vanhenevan miehen roolivalikoima tietysti vähenee. ”Ei näyttelijä voi loputtomiin esittää nuorta menevää miestä, mutta en haluaisikaan”.”Mutta eihän viime elokuvissani ole yritettykään salata, että todella olen jo yli 30-vuotias, vai onko?”, naureskeli 65-vuotias hurmuri Cary Grant. (Reuter)HS