Historia

Veroilmoitusten käsittely alkaa

HS 1.2.1969

Vain

Kansalaisluottamus on tänään kaikilla

Maamme

Taipale armeijaan vielä tänä vuonna

Armeijan

Teija jälleen suosituin

Teija

Moskova syyttää tshekkejä terrorista

Moskova / Praha 31. 1. (AP)

Neuvostoliittolainen

Maaherra saa saunoa alastomana

Tukholma, 31.1. (UPI)

Ruotsin

pieni osa helsinkiläisistä saa maksaa sakkoa veroilmoituksensa myöhästymisestä.Perjantaina viimeisenä veroilmoitusten jättöpäivänä odotettiin miltei kaikkiaan 65.000 myöhäisen jättävän ilmoituksensa, mutta tarkat laskelmat saadaan tilanteesta vasta lauantaina.Veroilmoitusten käsittely on nyt alkamassa.Viime vuonna jätti veroilmoituksensa teon viimeiseen päivään 77.000 helsinkiläistä.Verojohtaja Erkki Sirviön mukaan Helsingissä oli tänä vuonna lykkäyspyyntöjä odotettua vähemmän, vaikka verovirkailijat olivat odottaneet influenssaepidemiankin vaikuttavan lykkäyspyyntöjen lisääntymiseen.rangaistusjärjestelmästä poistuu lauantaina kansalaisluottamuksen menetys.Koko käsitettä ei enää tämän jälkeen tunneta, sillä kaikki kansalaisluottamuksen menettäneet saavat sen takaisin.Oikeusministeriössä luonnehditaan tapausta kriminaalipoliittisesti tärkeäksi uudistukseksi.Rangaistuksensa kärsineet ovat nyt tässä suhteessa tasa-arvoisia muiden kansalaisten kanssa.Vielä perjantaina jouduttiin oikeudessa määräämään syytetyille kansalaisluottamuksensa menetys – asiallisesti vain yhdeksi päiväksi.Tämän lisärangaistuksen mahdollisuus poistuu samalla sadoista pykälistä, samoin kelvottomuus maan palvelukseen ja kelpaamattomuus ajamaan toisen asiaa oikeuden tai muun julkisen viranomaisen edessä.saappaat kutsuvat vielä tänä vuonna lääket. lis. Ilkka Taipaletta.Puolustusministeriö on hylännyt hänen valituksensa asevelvollisten tutkijatoimikunnan tammikuun alussa tekemästä päätöksestä, jolla Taipaleen anomus aseettomasta palveluksesta evättiin.”Kun saan palvelukseen astumismääräyksen, lähetän sen takaisin”, kommentoi Taipale puolustusministeriön päätöstä.Puolustusministeriö ei ole katsonut voivansa muuttaa tutkijatoimikunnan päätöstä, koska mitään syytä siihen ei ole esitetty.Taipale vetosi valituksessaan samaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakaumukseen, jonka hän esitti jo tutkijalautakunnalle.– –”Se, että minä menen asepalvelukseen, on kyllä armeijamme valveuni,” Taipale sanoo.”Välillämme on sovittamaton ristiriita. Yhden osapuolen pakotteista en toimi. On mahdotonta kuvitella, mitenkä minun päälleni aiotaan saada armeijan vaatteet, kuinka minut saadaan tottelemaan ja toimimaan.”Sopanen on jälleen Suomen suosituin tv-kuuluttaja ja Hannes Häyrinen suosituin tv-esiintyjä.Tv-lehti Katso järjesti jo seitsemättä kertaa äänestyksen, johon osallistui tänä vuonna yli 30 000 katsojaa.Telvis-patsaat saivat Teija Sopanen 6 105 äänellä ja Hannes Häyrinen 3 326 äänellä.Kuuluttajien luokassa ”ikuinen kakkonen” Tuula Ignatius, joka viime vuonna teki poikkeuksen ja sijoittui ensimmäiseksi, on jälleen perinteellisellä kakkossijallaan äänimäärällä 5 910.Leena Rousek äänestettiin kolmanneksi.Hannes Häyrisestä jäi 500 äänen päähän Vesa-Matti Loiri. Spede tuli hyväksi kolmoseksi.Teija Sopanen sai näin ollen Telviksen kuudetta kertaa, Hannes Häyriselle nyt tullut voitto on toinen peräkkäinen.sanomalehti Sovjetskaja Rossija väitti perjantaina, että ”agitaattorit” ovat Tshekkoslovakiassa käyttäneet terrorikeinoja pakottaakseen ihmiset itsemurhiin ja pyrkineet tällä tavoin saamaan levottomuutta aikaan.Neuvostoliiton kommunistipuolueen keskuskomitean lehti toisti Moskovan virallisen väitteen, jonka mukaan polttoitsemurhan tehnyt Jan Palach oli painostuksen ja väärinkäsitysten uhri.Sama koskee lehden mukaan 17-vuotiaan Blanka Nachazelovan kaasulla tehtyä itsemurhaa.Samaan aikaan Prahassa ilmoitettiin, että Tshekkoslovakian hallitus aikoo Neuvostoliiton painostuksesta siirtää useita – eräiden tietojen mukaan jopa 120 – lehtimiestä syrjään saadakseen lehdistön ja radion ja television tiukemmin valvontaansa.oikeusasiamies päätti perjantaina, että ei ole säädytöntä, jos maaherra antaa lehdistön valokuvata itseään saunassa.Päätös johtui siitä, että muuan kiirunalainen oli valittanut, että Norrbottenin läänin maaherra Ragnar Lassinantti on ”käyttäytynyt säädyttömästi” antaessaan valokuvata itsensä saunassa ainoana vaatteenaan ranteessa oleva kello.Kuva esiintyi paikallisen sanomalehden palstoilla.Oikeusasiamies Ulf Lundvik ilmoitti perjantaina, että hän ei näe mitään syytä ryhtyä tutkimaan asiaa.HS