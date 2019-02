Historia

Kulosaaren Casino pukeutui pirtukauteen

HS 3.2.1969

Kulosaaren

Ulkoilusunnuntai veti pilkkimiehetkin jäälle

Kevättalven

Peliteltat suosiossa Lappeenrannan torilla

Lappeenranta, 2. 2. (EK)

Kesäisin

Lumi eristi kylän kolmeksi päiväksi

Oulu, 2. 2. (EM)

Kovat

Maukas soppa Turussa

Maukas

Pop rauhoitti tappajavalaan

Pickeringin

Korkki korvassa

Adrian

Casino on pukeutunut pirtukauteen.Carola-show on saanut ympärilleen romanttisen 1920-luvun kehykset pirtuteemukeineen, pillisavukkeineen ja suomalaisten urheilu-urotöistä kertovine lehtileikkeineen.Tuntuu kuin intiimi, merenläheinen ravintola olisi löytänyt oikean luonteensa, joka keskiolutkaudella hymyilyttää ja viihdyttää.– –Carola-show rakentui voimakkaasti lauluesitysten varaan. Jutustelu oli vain laulunumeroita toisiinsa sitovaa, eikä siihen sisältynyt loppuunkulunutta vitsivarastoa.Carolan voimakas persoonallisuus takasi ohjelman onnistumisen. Kansainvälistä huipputasoa olivat Carolan esittämät Milord ja Sonny.Ranskalaiset laulelmat tuntuvat yhä selvemmin olevan Carolan vahvinta aluetta.tuntua oli jo sunnuntain säässä. Auringonpaiste sai ihmiset ulos tavallista runsaammin joukoin. Ulkoilualueilla Helsingin lähistöllä oli vilkasta koko päivän.Myös sunnuntaipilkkijät olivat huomanneet päivän olevan sopiva avannon reunalla kalasteluun ja samalla auringon ottamiseen.Saaren kainalossa suojassa mereltä käyvältä viimalta aurinko lämmitti varsin mukavasti ja illalla tuntui auringon ja raittiin ilman vaikutus kuumotuksena poskilla.Keväinen sää oli houkutellut pilkille myös Väinö Vileniuksen ja Auvo Toivosen Lauttasaaren kainaloon.”Ensimmäistä kertaa olemme tänä talvena pilkkiä kokeilemassa. Ei ole uskaltanut aiemmin jäälle tulla, on ollut joko liian kova pakkanen tai hyisevä tuuli. Kyllä täällä nyt sopii istuskella ja nauttia säästä. Eikä saalis meille mikään pääasia ole.”niin vilkas eteläkarjalainen elämänmeno Lappeenrannan torilla on laantunut lähes olemattomiin ankarien pakkasten hätyytettyä sitkeimmätkin perunakauppiaat pois torikuvasta.Tori torkkuu talvella, mutta täysin eloton se ei ole silloinkaan.Parin kahvikioskin lisäksi on toria tänä talvena elävöittäneet neljä rulettitelttaa, joissa parinkymmenen pennin kertapanoksilla tavoitellaan erilaisia pikkuvoittoja.Tämä ”ruletinpeluu” – lähinnä kuitenkin on kysymys eräänlaisesta onnenpyörästä – tuntuu kiinnostavan lappeenrantalaisia melko tavalla, ja uskollisimmat pelaajat jaksavat tuntikaupalla olla pelissä mukana.Pakkanenkaan ei pahemmin pääse pelaajia ja varsin rempseäasuisia ruletinpyörittäjiä ahdistelemaan, sillä teltoissa olevat nestekaasukäyttöiset lämmityslaitteet antavat tarvittavan lämmön.lumimyrskyt sulkivat Alatornion Laivajärven kylän lähes neljäksi päiväksi lumimottiin, eikä hevosillakaan voitu yrittää pois kylästä. Vasta sunnuntaiaamuna saatiin tie kylään auki.Taloista jäivät maidot meijeriin viemättä ainakin kolmen päivän aikana. Pakollinen eristyminen ei aiheuttanut kyläläisille muita suuria ongelmia. Sairaskuljetuksia ei motin aikana tarvittu ja sähkö sekä puhelinliikenne toimivat normaalisti.Kylään johtavan tien auraaminen alkoi lauantai-iltana ja tie kylään saatiin avatuksi sunnuntaiaamuna kello viisi.Kauhakuormaajan oli avattava tietä aurausautoille. Ennätysmäiset lumivuoret reunustavat teitä, ja risteyksissä huono näkyvyys vaatii autoilijoilta suurta varovaisuutta.Viime päivien lumimyrskyt Tornion ja Rovaniemen ympäristössä ovat olleet kovimpia miesmuistiin.ja helposti sulava soppa pääryytinä Pirkko Mannola tarjoiltiin Turun ruotsalaisessa teatterissa perjantai-iltana.Englantilaisen Terence Frisbyn – näyttelijän, ohjaajan ja kirjailijan – kokoonkeittämä ”En flicka i soppan” (Tyttö sopassa) osoittautui ennakkomaineensa veroiseksi varsin hupaisaksi nykyajan komediaksi, josta riittää iloa niin vanhoille kuin nuorillekin.Tämä Suomen kantaesitys on täysosuma turkulaiselle teatterille, joka on kulumassa olevan näytäntökautensa saanut kamppailla taloudellisissa vaikeuksissa.Monta näytäntöä on kuulemma jo ennakolta myyty loppuun eivätkä iloista iltaa odottavat katsojat varmaan tule pettymään.eläintarhan tappajavalas Cuddles ei kestänyt altaansa yksinäisyyttä, vaan kiljahteli joka yö sydäntä särkevästi.Eläintarhan hoitajat kokeilivat kaikkia mahdollisia keinoja Cuddlesin rauhoittamiseksi, mutta vasta pop-musiikki toi parannuksen asiaan.Cuddles on ainoa Euroopan eläintarhoissa olevista tappajavalaista, joten seuraa sille oli mahdotonta löytää.Eräänä yönä hoitajat antoivat pop-musiikin soida valaan altaan lähistöllä olevissa kovaäänisissä ja – Cuddles rauhoittui täysin. (UPI)Bennet on saanut selville miksi hän ei kuule oikein hyvin oikeanpuoleisella korvallaan.Korvassa on ollut korkki viimeisten 20 vuoden aikana.Lääkäri korkkasi Adrianin tiistaina Bridgewaterissa Englannissa, missä tämä asuu, ja vaiva katosi välittömästi.”Korkki oli noin puolen sentin mittainen ja sylinterin muotoinen kuten savukkeen filtteri”, kertoi 23-vuotias Adrian.”Kun lääkäri sanoi, että minulla oli korkki korvassa, luulin hänen laskevan leikkiä kustannuksellani. Mutta sitten huomasin parantuneeni.”HS