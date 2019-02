Historia

Uusi karkotus Madridissa

Madrid, 3.2.1969 (AP)

Jo seitsemästoista

Kolme uutta kotia SOS-lapsikylään

Espoon

Ruotsin radio ei vielä yritä miestä NL:oon

Moskova, 3. 2. (STT)

Miten torjua vihreät lesket

Eräs

Työskentely on innokkaampaa suurissa toimistosaleissa

Suuri

karkoitus on tapahtunut Espanjassa sen jälkeen, kun kenraali Franco julisti kymmenen päivää sitten maan poikkeustilaan.Karkoituksen kohde on Madridin yliopiston lakitieteen professori Raul Morodo.Professori Morodo on Francon hallituksen pysyvän vastustajan Enrique Tierno Galvanin läheinen ystävä. Mitään virallista listaa karkoitetuista ei ole julkaistu, ja poliisia lähellä olevien piirien mukaan on todennäköistä, että 17:n karkoitetun lisäksi on olemassa useita ”epävirallisia” karkoitustapauksia.Laajalahdessa sijaitsee Suomen ainoa SOS-lapsikylä, josta 32 lasta on saanut itselleen kodin. Lapsikylässä on nyt viisi kotia, mutta parhaillaan suunnitellaan kolmen uuden kodin ja ns. yhteistalon rakentamista.Sen jälkeen SOS-lapsikylä on valmis ja kykenee tarjoamaan kodin 72 lapselle. Seuraava kohde on uusi lapsikylä, joka kohoaa aikanaan jonnekin muualle maahan.Neuvostoliiton ulkoministeriö kiisti maanantaina, että Ruotsin radion avustaja Björn Ahlander olisi koskaan saanut Moskovan-kirjeenvaihtajan valtuuksia. Ahlanderin maahanpääsyn eväämistä ministeriö luonnehti Neuvostoliiton ”sisäiseksi asiaksi”.Tämä oli Neuvostoliiton ensimmäinen virallinen lausunto asiasta sen jälkeen kun Ahlanderilta evättiin viime viikolla maahanpääsylupa juuri ennen kuin hänen oli määrä matkustaa Moskovaan. Ruotsin radion pääjohtaja Olof Hydbeck mainitsi maanantaina radiohaastattelussa, ettei radio aio toistaiseksi täyttää uudelleen Moskovan-kirjeenvaihtajan paikkaa.Hän ei osannut sanoa, kuinka kauan kestää ennen kuin paikka saadaan täytetyksi, mutta arveli sen vievän "jonkin aikaa".englantilainen meijeri on järjestänyt maitomiehilleen kurssin, jolla näitä opetetaan torjumaan rakkaudenkipeiden perheenemäntien viettelykset.Kurssilla opetetaan flirttailun välttämistä, ja osa opetuksesta tähtää erityisesti ystävyyssuhteiden säilyttämiseen asiallisella tavalla. ”Tiedämme perheenemäntien flirttailevan maitomiesten kanssa ja opetamme erityistä taktiikkaa ja diplomatiaa tällaisia tilanteita varten”, sanoi kurssin ohjaaja George Nixon.Pohjois-Staffordshiressä sijaitseva meijeri antaa uusille maitomiehilleen seuraavat ohjeet: ole ystävällinen, mutta älä tuttavallinen. Kuuntele, mutta älä puutu asioihin. Jätä maito, mutta älä mene ihmisten koteihin. (Reuter)länsisaksalainen tavarataloyhtymä aikoo sijoittaa konttorihenkilökuntansa johtajia ja ostajia ja koko hallintoa myöten, yhteensä 1200 henkilöä, vain kahdeksan tai yhdeksän salin alalle. – –Tavarataloyhtymän tapauksessa sisustuksen on saanut huolekseen giesseniläinen toimistohuonekalujen valmistaja.Ehtoina suurtilatoimiston onnistumiselle on riittävä valaistus, ilmastointi, äänten eristys, kokolattiamatot, ”oikeat” huonekalut sekä erilliset tauko- ja neuvottelutilat.Psykologiselta kannalta on tärkeää missä ”järjestyksessä” saleissa istutaan eli kenen paikka on missäkin osassa 600 neliömetrin suuruista salia. On otettava mm. huomioon ketkä mielellään istuvat vastakkain tai lähekkäin. – –Hyvin suunnitellussa suurtilakonttorissa ei tosin tarvita johtajan ”valvovaa silmää”. Onnistuneissa kokeissa on havaittu, että suuret, yhtenäiset toimistot ovat hyvä keino kaikkea juonittelua ja juoruja vastaan. Mukava toimistokuhertelu tosin kärsii läsnäolijoiden paljoudesta. Mutta sitä innokkaampaa on työskentely ja sitä vilkkaampaa toiminta.HS