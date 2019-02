Historia

Rumuus valttia mallimarkkinoilla

HS 5.2.1969

Oletteko

Carmichael ei aio palata takaisin Yhdysvaltoihin

”Älkää

Sukupuoli määrää palkan teatterissa

Naisnäyttelijäin

Turvetta viedään Suomesta Japaniin

Turku, 4.2. (AT)

Yli

todella, aut­tamat­to­masti ruma?Ei hätää mitään, vaikka olisittekin. Rumuus on nyt valttia.Englannissa on avattu ensimmäinen rumien valokuvamallien toimisto, joka välittää sekä nais- että miesmalleja.”Ilmoitimme lehdissä etsivämme 70 markan tuntipalkkaa vastaan rumia malleja ja vastauksia tuli valtavasti”, kertoi uuden toimiston johtaja. ”Suurin osa tarjokkaista ei kuitenkaan ollut tarpeeksi rumia, sopimuksia teimme sadan mallin kanssa.””Toimistoilla on ollut jo pitkään pula malleista, jotka eivät olisi tavanomaisella tavalla kauniita, hammastahnahymyisiä – sellaisiin yleisö on kyllästynyt. Tarvitsemme tavallisen ihmisen näköisiä tyyppejä.”Karsinnoissa oli tiettyjä vaikeuksia. Toimisto kertoi lähettäneensä hylätyille kohteliaan kirjeen: ”Valitamme, mutta ette ole tarpeeksi ruma”.Monet hylätyistä olivat pettyneitä ja lähettivät jopa vastalauseensa. Mutta valitut olivat tyytyväisiä – he ovat sitä mieltä, että rumuus itse asiassa on samaa kuin mielenkiintoinen ulkonäkö.kertoko minulle, miten kylmää täällä on. Olen menossa Afrikkaan.”Tällä repliikillä aloitti ”mustan vallan” tunnetuin edustaja Stokely Carmichael lyhyen Suomen-vierailunsa. Yhdysvaltoihin palaaminen ei kuulu hänen suunnitelmiinsa.Yhdysvaltain vaikutuksiltaan ehkä merkittävimmän värillisten kansalaisoikeusjärjestön SNCC:n (ylioppilaiden ei-väkivaltainen yhteistoimintakomitea) entinen puheenjohtaja saapui tiistai-iltana Tukholmasta Helsinkiin lyhyelle käynnille vaimonsa, maailmankuulun eteläafrikkalaisen laulajattaren Miriam Makeban kanssa.Makeba tekee Helsingissä keskiviikon kuluessa televisio-ohjelman aiheesta ”mitä on olla esiintyvä afrikkalainen taiteilija”.Parin viikon kuluessa 27-vuotias Stokely ja 36-vuotias Miriam lähtevät Guineaan, jonne he aikovat asettua pysyvästi.Stokely Carmichael on jo yli vuoden ajan karttanut tiukasti julkisuutta sillä perusteella, että – kuten hän itse on sanonut – ”en halua mistään hinnasta, että minua käytetään kiilana mustien ja mustien, välillä”.keskipalkka on Suomessa 15,7 % alempi kuin miesten.Kahdeksassa suurimmassa teatterissa on ero miesten hyväksi peräti 16,3 %. Vain kolmessa 31 teatterista ero on keskimäärin l–12 % naisten hyväksi.Erityisesti palkka-asteikon yläpäässä ero on räikeä. Maan parhaat naisnäyttelijät ovat huimasti jäljessä parhaista miesnäyttelijöistä.Naispuoliset teatteritaiteilijat ovat kuitenkin miehisiä työtovereitaan prosentuaalisesti korkeammalla tasolla opillisen sivistyksensä ja ammattikoulutuksensa puolesta.400 hehtaarin suuruinen Kotisuo Mellilän Huovintiellä on tuonut tuloja paikkakunnalle ainakin 80 vuotta.Suurimman osan tästä ajasta on suosta nostettu turvetta kuivikkeeksi ja polttoaineeksi, viimeisenä vajaana kymmenenä vuotena turve on jalostettu kasvuturpeeksi ja ryhdytty markkinoimaan aina Japania myöten.Finnhumus Oy, jonka ainoa kasvuturvetehdas ja suurin tuotantolaitos sijaitsee Huovintiellä, käy ulkomaankauppaa myös useiden Euroopan maiden kanssa.Yhtiön päätuote on jyrsinturve, joka menee kokonaan kotimaahan, Huovintien kasvuturvepuristeista taas valtaosa ulkomaille.Parhaillaan on menossa Saksaan suuri tilaus: yhteensä 200.000 kappaletta kuuden litran vetoista kasvuturvepakettia puristettuna pieniin nelikulmaisiin levyihin.HS