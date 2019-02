Historia

Monessa mukana: Alain Delon

HS 6.2.1969

Alain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afrikkalaiset ovat kaikkialla yhtä

”Musta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakasteiden käyttö yleistyy

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paul McCartneyn avioitumisesta huhu

Lontoossa

Beatles-metelistä paljon valituksia

Beatlesien

Lahkoruoskijoille ankarat tuomiot

Zürich, 5. 2. (Reuter)

Kuusi

Rakennustaiteen kukkanen

Arkkitehtuurin

Pupuäidit ja -tytöt

Kysyn:

Delon on jälleen esillä tiiviisti.Pariisissa lehdet jatkuvasti aprikoivat hänen osuudestaan kuolemantapaukseen (ja rikosjuttuun), jonka johdosta häntä äskettäin on pitkään kuulusteltukin.Heti sen jälkeen Delon nähtiin yhdessä entisen morsiamensa Romy Schneiderin kanssa heidän yhteisen uuden elokuvansa ensi-illassa ja nyt kerrotaan hänen jo ryhtyneen uuden filmin tekoon.Meillä hänet parastaikaa nähdään Cardiffin ”Tytön ja moottoripyörän” salaperäisen kylmänä ja puoleensavetävänä sankarina ja piakkoin tulee ohjelmistoon Melvillen kuuluisa Samurai-Ajojahti, missä Alain Delon esittää hänelle peräti hyvin istuvaa palkkamurhaajan roolia.valta merkitsee mustien oikeutta päättää itse omista asioistaan, laatia itse omat määritelmänsä. Meidän on löydettävä oma olemuksemme, tajuttava, että olemme inhimillisiä olentoja.”Tähän voidaan kiteyttää SNCC-järjestön entisen johtajan, ”mustan vallan” apostoliksi ristityn Stokely Carmichaelin poliittinen filosofia, joka ei rakennu marxilaisen luokkataisteluopin, vaan rotujen vastakohtaisuuksien varaan.Helsingissä pikakäynnillä ollut Carmichael aikoo siirtyä Afrikkaan, mutta tämä ei hänen mielestään merkitse hänen Yhdysvalloissa käymänsä kansalaisoikeustaistelun päättymistä.”Afrikkalaiset ovat yhtä, asuivatpa he Yhdysvalloissa tai Afrikassa”, Carmichael julistaa.27-vuotias Stokely esitti mielipiteitään harjoitustauolla Pasilan televisiostudiossa.Hänen matkansa Suomeen ei ole poliittinen; hän seuraa vaimoaan, eteläafrikkalaissyntyistä Miriam Makebaa, joka trioineen ja enkelikuoroineen saapui Suomeen televisio-ohjelman nauhoitusta varten.perheenemännät alkavat vähitellen tottua pakasteisiin, sillä seitsemän viime vuoden aikana on niiden käyttö kolminkertaistunut.Kulutus henkeä kohden vuonna 1968 oli 2,7 kiloa, mikä on 300 g enemmän kuin edellisenä vuonna.Kulutus on kuitenkin vähäistä Ruotsiin verrattuna, jossa pakasteita syödään 12 kiloa henkeä kohden.Yhdysvalloissa kulutetaan pakasteita noin 30 kiloa henkeä kohden vuodessa.”Valmiiden pakasteruokien kohdalla oli myynti viime vuoden aikana voimakasta, sillä niitä ostettiin 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna”, kerrottiin Pakasteyhdistys ry:n pakasteviikon alkajaisiksi järjestämässä tilaisuudessa.ilmestyvä popmusiikkilehti Disc ilmoitti keskiviikkona, että Beatles-yhtyeen jäsen Paul McCartney aikoo mennä naimisiin 27-vuotiaan newyorkilaisen Linda Eastmanin kanssa helmikuun 16. päivän tienoilla.Linda Eastman on ottanut avioeron aikaisemmasta miehestään ja hänellä on kuusivuotias tytär.McCartney, Beatlesien viimeinen poikamies, täyttää 27 vuotta kesäkuussa.Linda on newyorkilaisen lakimiehen tytär. Hänen veljensä John on äskettäin nimitetty Beatlesien lainopilliseksi neuvonantajaksi.Disc-lehti totesi kuitenkin, että Beatlesien edustaja on kieltäytynyt kommentoimasta uutista ja että Paul McCartneyn avioliittohankkeista on aina liikkunut runsaasti huhuja. (UPI)levyttäessä voimallista musiikkia Apple-yhtiönsä levytystiloissa naapuritalon toimiston johtohenkilöiden hermot pettivät.Toimiston johtaja kutsui paikalle poliisin ja jyrisi: ”Lopettakaa tuo kirottu meteli tällä minuutilla.”Poliisi meni tapaamaan beatle-poikia, jotka olivat juuri lopettaneet levytyksen.Erään Beatlesien edustajan mukaan poliisi oli ollut erittäin kohtelias ja ystävällinen, eikä ollut kieltänyt heitä soittamasta.”Meidän oli lähetettävä joku paikalle, sillä Apple-yhtiön lähistöltä on viime viikkoina tullut useita valituksia liian kovasta melusta,” sanoi poliisin edustaja. (UPI)fanaattisen uskonlahkon jäsentä tuomittiin tiistaina vankeusrangaistuksiin osallisuudesta 17-vuotiaan Bernadette Haslerin surmaamiseen.Tuomitut väittivät tytön olevan paholaisen riivaama.Lahkolaisten johtajat saivat kumpikin kymmenen vuoden tuomion.Yhdessä muiden kanssa he iskivät tyttöä ruoskalla ainakin sata kertaa sillä seurauksella, että Bernadette menehtyi iskuista saamiinsa vammoihin.Entinen roomalaiskatolinen pappi, 64-vuotias Josef Stocker ja Magdalena Kohler, hänen 54-vuotias vanhapiikaseuralaisensa saivat molemmat kymmenen vuoden tuomion lahkon ”pyhinä vanhempina”.Emilio Bettio, 39-vuotias vihanneskauppias, joka kertoi oikeudelle iskeneensä tyttöä ”isän, pojan ja pyhän hengen nimessä, amen”, sai neljä vuotta vankeutta.Kolme muuta, veljekset Hans, Heinrich ja Paul Marmettler saivat kukin kolmen ja puolen vuoden tuomion.Veljekset kertoivat oikeudelle luopuneensa suhteista naisiin lahkon johtajien ”pyhien määräysten” vuoksi.asiantuntijapaneeli matkusti ristiin rastiin Englannissa yrittäen löytää rakennusta, jolle he olisivat voineet antaa vuoden palkinnon.Vasta Pohjois-Englannissa sijaitsevassa Northumberlandin kreivikunnassa he löysivät etsimänsä, rakennustaiteen täydellisen kukan.Kysymyksessä oleva rakennus sijaitsi Northumberlandin kansallispuistossa lähellä vanhaa roomalaisten rakentamaa muuria.Rakennus oli tehty paikkakunnan kivestä ja sen puuosat oli koristeltu kauniilla puuleikkauksilla.Rakennus oli puiston yleinen käymälä. (UPI).Saako valtion kuormapakettiautot ottaa näitä piukkapöksynaisia koppiinsa?Tapasin usein käydessäni eräässä kirkonkylässä tällaisen tapauksen, ja nainen on ollut jopa luottamusta nauttiva perheen äiti.Ihmettelen, miksi tämä ei ole kiellettyä.Meikäläinen maksaa matkansa, ja sitten tällainen pupuäiti tai -tyttö saa ilmaisen matkan.Tasapuolisuutta maksuissa myös, ettei tappiota tulisi.ElämänkoululainenHS