Historia

Teinit kilpailevat fysiikan tiedoissa

HS 7.2.1969

Noin

Sensuurille vaikea vuosi

Vuodesta

Sartre kiinnostunut turkulaisesityksestä

Turku, 6. 2. (N)

Ranskalainen

Koululaisille tupakointilupa Harjavallassa

Pori, 6. 2. (MAR)

Tupakointiluvan

Lääkärit yhtä ’sairaita’ kuin muukin väestö

Lääkärit

32 000 teiniä osallistui perjantaina eri puolilla maata oppikoulun yläluokkalaisille järjestettyyn fysiikan kilpailuun, joka on laatuaan ensimmäinen ja josta on tarkoitus tehdä jokavuotinen.Kilpailun on järjestänyt Matemaattisten aineiden opettajien liitto, jonka pyrkimyksenä on näin tukea oppikoululaisten harrastusta fysiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan.Kilpailu toimii samalla eräänlaisena fysiikan opetuksen yhteisenä kriteerinä. Eräs sen tarkoituksista on erikoislahjakkuuksien tukeminen.Abiturientit ovat pitäneet kilpailua myös hyvänä valmentautumistilaisuutena ylioppilaskirjoituksia varten.Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoista. Kokeeseen oli ilmoittautunut kaikkiaan 194 koulua. Kilpailijoista oli suomenkielisiä 2 900 ja noin 260 ruotsinkielisiä.

Vuodesta 1969 ennustetaan muodostuvan sensuurille peräti hankalan kaikkialla maailmassa. Aallonharja tai aallonpohja, miten kukin käsittää – paljastavasti seksuaalisia suhteita kuvaavissa filmeissä ilmeisesti saavutetaan tämän vuoden aikana, arvellaan mm. Englannin sensorien keskuudessa.Joseph Strick, joka meillä muistetaan James Joycen "Odysseuksesta" ja joka filmillään aiheutti suuren metakan Cannesin filmijuhlilla, mutta ei esimerkiksi meillä minkäänlaisia paheksumisia, valmistelee parhaillaan Pariisissa uutta elokuvaansa Henry Millerin "Kauriin kääntöpiiriä".Siinä hän jälleen lupaa pysyä "sanasta sanaan" kirjailijan tekstissä. Hän on päättänyt saada elokuvansa kaiken, myös toiminnat täsmälleen sellaisina kuin Miller ne on kuvannut."En halua turmella hyviä kirjoja", sanoo Strick. En halua edes ajatella sensuuria ja minusta elokuvantekijäin pitäisi yleensäkin lakata sitä muistamasta, sillä uskon lujasti, että sensorien päivät alkavat pian olla luetut. Yleisö on jo monissa maissa kasvanut irti holhouksesta", arvelee Strick. – –Tämän vuoden aikana maailmaa kiertävistä uutuuksista Strick mainitsee oman Miller-filmatisointinsa ohella sensuurille hankalina tapauksina mm. lesboslaiselokuvan "Sisar Georgen surma" ja "Candyn", jossa kuvataan seksuaalisia ryhmäkanssakäyntejä, jopa "ryhmäraiskauksiakin", väittää jokin tietolähde.

Ranskalainen kirjailija Jean-Paul Sartre jonka näytelmä Likaiset kädet esitetään Turussa toukokuun ensi-iltana, on kiinnostunut täkäläisestä esityksestä, kerrotaan Turun kaupunginteatterista.Sartre on tiedustellut Turun kaupunginteatterin ja Likaisten kasien ohjaajan Ossi Räikän näkemystä tästä näytelmästä.Mainittakoon, että Sartre luovuttaa näytelmänsä esitysoikeuden vain tarkoin harkitsemilleen teattereille.Likaiset kädet sisältää terävää ja kaihtamatonta keskustelua poliittisen vallan käytöstä. Se on kirjoitettu v. 1948 ja kirjailija itse pitää sitä tärkeämpänä näytelmänään. Hän kielsi mm. 1950 Likaisten kasien esittämisen Ranskassa.

Tupakointiluvan koulussa saavat kevään kuluessa Harjavallan yhteistukien kahdeksantoista vuotta täyttäneet oppilaat mikäli kouluhallitus ei asetu vastustamaan koulun johtokunnan ja Harjavallan kauppalanvaltuuston yksimielistä päätöstä.Tehty päätös asettaa Harjavallan yhteislukion ensimmäiseksi maamme päiväoppikouluksi, jossa tupakointi sallitaan vapaasti koulun pihamaalla. Teknillisissä iltaoppikouluissa tupakointi on sallittua jo 16-vuotiaille.Koulun kahdeksantoista vuotta täyttäneistä oppilaista noin 30 prosenttia on tupakoivia.Tupakointiluvan astuttua voimaan koulussa, tuovat oppilaat vanhemmiltaan kouluun kirjallisen luvan, ettei mitään ristiriitaa syntyisi.

Lääkärit eivät ole sen terveempiä tai sairaampia kuin muutkaan, käy alustavasti ilmi lääkärien terveystutkimuksesta, jonka käsittely on vielä kesken.Lääkäripäivien yhteydessä Helsingissä Suomen lääkäriliitto ja kansaneläkelaitos järjestivät lääkäreille joukkotutkimuksen, johon osallistui noin 260 lääkäriä eri puolilta Suomea. Päiville osallistuneista lääkäreistä vain alle 40 prosenttia kävi tutkituttamassa itsensä. Prosentti jäi odotettua alhaisemmaksi. – –Tähän mennessä on autoklinikka tutkinut 26000 ihmistä 24 paikkakunnalla eri puolilla Suomea, kerrotaan kansaneläkelaitoksesta.Tutkimus kohdistuu yleisimpiin kansantauteihimme ja niiden toteamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kohteina ovat sokeritauti, anemiat, sydänviat, keuhkosyöpä ja tuberkuloosi, kilpirauhasen sairaudet ja kihti.