Historia

Myös bingo arpajaislakiin

HS 8.2.1969

Hallitus

Kreikan kansa epäkypsä vapauksiin

Ateena, 7.2. (UPI)

Kreikan

Sophia ja Poitier suosituimmat

Hollywoodin

Nuorisoryhmät AA-liikkeen uusi toiminnanmuoto

”Nuorisoryhmät

Pop-postia

Ei

Tänhetkinen

Mulla

esittää arpajaislakia muutettavaksi bingo-pelin viimeaikaisen leviämisen vuoksi.Esityksen perusteluissa sanotaan, että eräitä peliautomaatteja on alettu käyttää tavaravoittoja antavina automaatteina niin, että sitä on pidettävä arpajaislain säännösten tosiasiallisena kiertämisenä.Maksua vastaan laitetta käyttävä pelaaja, joka onnistuu saamaan tietyn tuloksen, saa voittoina savukkeita, kahvia, suklaata tai muuta käypää rahanarvoista tavaraa.Tällaisia laitteita on maassamme käytössä jo useita satoja, sanotaan esityksen perusteluissa.Arpajaislain mukaan peliautomaattien ja muiden pelilaitteiden pitäminen maksua vastaan yleisön käytettävänä siten, että pelaaja voi saada voittoina rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevin pelimerkkejä, on sallittu ainoastaan varojen hankkimiseksi laissa lueteltuihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.kansan mielenlaadussa on vielä heikkouksia niin paljon, ettei lehdistön vapautta ja poliittisia oikeuksia voida myöntää, kertoi pääministeri Giorgios Papadopoulos torstaina länsieurooppalaiselle taloustoimittajavaltuuskunnalle.Pääministeri Papadopoulos sanoi, että jos Kreikassa pidettäisiin vaalit, kansa äänestäisi nykyisen hallituksen puolesta.”Kuitenkin olisi olemassa vaara paluusta tilanteeseen, joka vallitsi ennen vuoden 1967 huhtikuuta (sotilaskaappausta), koska Kreikan kansan mentaliteetissa on vielä olemassa heikkouksia”, pääministeri selitti.Papadopoulos piti selvänä, ettei ”yksikään kreikkalainen toivo paluuta vanhaan tilanteeseen”. Kun lehtimiehet kysyivät häneltä, koska lehdistön vapaus ja poliittiset puolueet taas tulisivat luvallisiksi, hän sanoi olevan ”tällä hetkellä mahdotonta arvioida tekijöitä, jotka voisivat sallia tämän”.ulkomaisten sanomalehtimiesten liitto on vastikään pitämässään vuotuisessa istunnossa äänestänyt maailman suosituimmiksi elokuvanäyttelijöiksi (ja tähdiksi) italialaisen Sophia Lorenin ja amerikkalaisten oman neekerinäyttelijän Sidney Poitierin.Molemmat saavat suosituimmuutensa merkiksi perinteellisen kultaisen maapallon.Äänestykseen osallistui kaikkiaan 38 maata, kertoo Reuterin uutistoimisto. Liiton puheenjohtajan Bertil Ungerin muistaman mukaan osallistujien lukumäärä oli nyt suurempi kuin koskaan ennen. – –Sophia Loren on meillä parastaikaa ajankohtainen sekä jatkuvasti seuratun esikoisensa syntymän ja uusien filmisuunnitelmiensa vuoksi että myös tämän viikon italialaisen komediauutuuden (Eilen, tänään, huomenna) kolminkertaisena ja jo moneen kertaan palkittuna tähtenä: Napolin Adelinana, Milanon Annana ja Rooman Marana.ovat AA-liikkeen nouseva toiminnanmuoto Suomessa. Ryhmiä on nykyään seitsemän, kolme niistä Helsingissä. Lisäksi on Lahdessa, Tampereella, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa oma ryhmä”, kertoi Suomen AA-liikkeen sihteeri.”Kehitys näyttää kulkevan yhä nuorempia ikäluokkia kohti. Nuorin jäsen on tiettävästi 14-vuotias. Nuorisoryhmät ovat yhteistoiminnassa muiden AA-ryhmien kanssa”, hän sanoi.AA on maailmanlaajuinen toipuneiden alkoholistien toveriseura, jonka jäsenet auttavat toinen toistaan raittiuden säilyttämisessä ja ovat valmiit jakamaan kokemuksensa myös muiden kanssa.”meikäpojalla” oo varaa ostaa kaikenmaailman pop-lehtii, vaikka kyllä rahaa on kuteisiin, mutta tuntuu niin ontolle panna 1,20 markkaa sellaseen, joka pian on polttouunissa.Mut ku Hesari tulee hemmaan, niin olis halpaa saada pop-postia noin vaan. Ois kiva, ku ois joku aina kirjottanu rehellisiä mielipiteitä sekä koti- että ulkomaisista pop-tähdistä. Kannatatteko?Mitäs luulette Markku Aron menestyksestä?Iloista jatkoa teille kaikille toivottaaZagiLista on ihan kaheli. Markku Aron ”Käyn uudelleen eiliseen” on nyt toisena, se on ylivoimaisesti paras, niin miksi se sitten alennettiin tokaks?Tapani Kansan ”Rinnakkain” ja Päivi Paunun ”Oi niitä aikoja” on jo vanhoja ja sais tippua. Ne alkaa jo kyllästyttää.DollyTykkääks teistä kukaan Kinkseistä?on muutamia niitten vanhoja LP:tä, joten kun niiltä ilmestyi uusi LP ”The Kinks are the Village green preservation society”, niin ajattelin että voishan sen ostaa.Enkä mä tuu koskaan katumaan sen ostoa. Siinä on joka raita fantastinen, jokaisen vois julkaista singlenä ja siitä tulis Hitti!!DaisyHS