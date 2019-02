Historia

Pakkanen voitti Käpylän kauden avajaisraveissa

HS 10.2.1969

Melkein

Israelilta lisäaikaa rekisterikiistassa

Jerusalem, 9. 2. (AP)

Israel

Suomi jättää muille tien auki EEC:hen

Suomen

Kylänlukusilla nelivuotiaana

Maaseudun

Joutsenon puhelimet pian kaukovalintaan

Joutseno, 9. 2.

Kaakkois-Suomessakin

kuusi sataa helsinkiläistä ja muualta maasta saapunutta sieti sunnuntaina urhoollisesti viiden tunnin ajan purevaa pakkasta ja laamapaidankin alle tunkeutuvaa tuulta nähdäkseen ja kokeakseen Käpylän Kultakelloravien kaikki yksitoista lähtöä.Kauden avajaisraveissa olisi ollut varmasti enemmänkin yleisöä, jollei kylmyys olisi voittanut hevosetkin rivakkuudessaan. – –Kaksoisvoitot sävyttivät Käpylän kauden avajaisraveja. Suomalaisten hevosten parhaaksi ravasi ruuna Ponnen-Poju, joka jatkoi viime vuonna jo perinteeksi muodostunutta hienojen juoksujensa sarjaa.Mäkelän talli Kiikasta hallitsi lämminveristen lähtöjä. Ori Canasta juoksi itsensä kaksoisvoittajien joukkoon ja ori Thapsia alkoi kohdaltaan kauden komeasti voittamalla lämminveristen päälähdössä itsensä Gletserin.siirsi sunnuntaina kolmella kuukaudella päivämäärää, johon mennessä kaikki arabien liikeyritykset Itä-Jerusalemissa on ilmoitettava israelilaiseen kaupparekisteriin. Alueen arabijärjestöt olivat kehottaneet ryhtymään yleislakkoon 23. päivänä helmikuuta, joka oli alkuperäinen määräaika. – –Yritykset oli aikaisemmin luetteloitu jordanialaiseen rekisteriin, Israel valloitti Jerusalemin arabiosan Jordanialta vuoden 1967 sodassa ja julisti Jerusalemin yhdistetyksi Israelilaisten hallinnon alaisena.Ulkoministeriön edustaja selitti: ”Toisin sanoen niistä tulee Israelilaisia yrityksiä, koska meidän mielestämme Jerusalemin arabiosa on osa Israelia.”Jordania vaati lauantaina YK:n turvallisuusneuvostoa koolle Jerusalemin tilanteen vuoksi. Liikeyritysten rekisteröimistä koskeva laki oli Jordanian YK:ssa olevan edustajan mukaan ”sortava ja mielivaltainen” ja uhkasi, ei yksinomaan Jerusalemin kristittyjen ja arabien talouselämää, vaan myös maailmanrauhaa.jäsenyys Nordekissa ei estäisi muita Pohjoismaita anomasta EEC:n jäsenyyttä, mutta me emme ano EEC:n jäsenyyttä, sanoi pääministeri Mauno Koivisto radiossa ja televisiossa sunnuntaina. ”Jos muut pyrkivät EEC:hen, me emme aseta esteitä sille.”Koivisto sanoi monilla olevan vääriä käsityksiä Nordek-suunnitelmasta ja sen asettamista velvoitteista. Kysymykseen, aiotaanko Suomi salakuljettaa Nordekin kautta EEC:hen, Koivisto sanoi, ettei Suomi ole anonut EEC: n jäsenyyttä eikä ano.Neuvostoliitossa maastamme esiintyvistä käsityksistä Koivisto sanoi, että usein esiintyy tulkintoja pahasta tahdosta, vaikka se ei ole ollut tarkoituksena.”Ei ole kuitenkaan syytä sulkea pois sitäkään mahdollisuutta, että on myös ihmisiä, joilla on paha tarkoitus. Usein tätä on liioiteltu. Jos valtakunnasta esitetään virheellisiä tietoja, niin niissä tapauksissa yritetään esittää oikeita tietoja”, Koivisto sanoi.sydäntalviseen elämänmenoon ovat vanhastaan kuuluneet lukukinkerit. Entisinä aikoina, jolloin monien lukutaito vielä oli puutteellinen, kinkereitä pelättiin. Vuodessa sanottiin olevan vain kolme ”kovaa päivää”: lukukinkerit sekä siantappo- ja tarhannostopäivä.Vanhan ajan kinkereistä on silti monilla mieluisia muistoja. Köyliöläinen emäntä Vieno Anttila muistaa olleensa ensi kerran kinkereillä jo neljävuotiaana.Hänet oli kiedottu monien saalien sisään, ja sellaisena ”kovasti köntättynä isä vei minut potkukelkalla hämäläiseen kinkeritaloon”, muistelee emäntä Anttila.Kinkeritalossa rovasti otti pienen lukijan polvelleen ja siinä hän sai näyttää taitoaan. Hyvin meni Isä meidän -rukous aapisesta sisältälukuna ja yhtä hyvin myös ulkoa. Rovasti sanoi, ettei hän ole koskaan niin nuorta luettanut.Lukutaidon koetuksen ja kristinopin kuulustelun lisäksi ovat eräät kinkerien pitäjät jakaneet myös yleishyödyllisiä tietoja.Niinpä Kangasalla oli entisaikaan rovasti, joka opetti kerran kinkereillä ”avaruuden asioita”. Hän valisti kansaa, että maailmankaikkeudessa vallitsevat toisenlaiset suhteet kuin me tavallisesti kuvittelemme. Aurinko ei ole maata pienempi, vaan päinvastoin paljon suurempi. ”Jos kuviteltaisiin”, sanoi rovasti, ”että aurinko on kuin räätikäs, niin siihen verrattuna maapallo on kuin nuppineulan nuppi”. Hämäläinen kinkeriväki kuunteli ihmetellen, mutta sitten eräs isäntä sanoa tokaisi: ”Kyllä se on mahlotonta, provasti, meinaan kun tässä on Roineet ja Mallasvelet ja Längelmävelet ja kaikki, kuinka ne ny siihen nuppineulaan mahtuisi!”päästään entistä enemmän puhelinliikenteen automaattiseen kaukovalintaan.Muutaman kuukauden kuluttua voidaan noin 1000 Joutsenon puhelintilaajaa liittää kaukoautomaattiverkkoon.HS