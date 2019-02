Historia

HS 11.2.1969

Talletusten verottamisesta uhattu valmistaa lakiesitys

Garrisonin juttua puitiin välillä kadulla

New Orleans, 10.2. (Reuter)

Lumi hautasi New Yorkin

New York, 10.2. (UPI)

Anatoli Firsov kieltäytyi dollareista

Moskova, 10.2. (UPI)

huomattavimpia uutuuksia ovat mm. Melvillen erinomaisen kiinteätekoinen ”Ajojahti”, jossa Alain Delon esittää todellisen toiveosansa kylmästi harkitsevana tappaja-Jeffinä ja Truffaut’n sangen toisenhenkinen uusi työ ”Varastettuja suudelmia” (Baisers volés).Näistä jälkimmäinen on lyyrinen ja herkkä kuvaus erään rauhattoman pariisilaisen nykynuorukaisen vähittäisestä sisäisestä kasvusta ja ensi rakkauksista.Pääosaa Antoinena esittää Jean-Pierre Leaud, joka aloitti Truffaut’n esikoispitkässä pikku poikana (400 kepposta) ja on ehtinyt urallaan jo huomattavaan kuuluisuuteen.Hänen tyttöystäväänsä perhepiiristä esittää nuori Claude Jade.piirissä suunnitellaan pankkitalletusten ja niiden korkojen verottamista. Asiaa tutkitaan parhaillaan Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä.Suunnitelmiin kuuluu, että talletusten verottamisesta annettaisiin lakiesitys eduskunnalle viimeistään ensi syksynä ja että laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa.Samaan suunnitelmaan kytkeytyy todennäköisesti maaliskuun alussa toteutettava talletuskoron alentaminen puolella prosenttiyksiköllä sekä yksityisten obligaatioiden verovapauden palauttaminen.Näin yksityiset obligaatiot saatettaisiin verokysymyksessä tasavertaiseen asemaan valtion obligaatioiden kanssa.Suunnitelma talletusten verottamisesta on saanut etenkin työmarkkinajärjestöjen piirissä jyrkän tuomion, koska verotus koskisi käytännössä erityisesti niitä palkanansaitsijoita, joiden palkka menee käyttötilille pankkiin.Clay Shawta vastaan jatkui maanantaina harvinaisen välinäytöksen jälkeen, jonka aikana valamiehistö kulki syyttäjän kutsuman todistajan perässä New Orleansin värikkäässä ranskalaisessa kaupunginosassa.Hipit, marihuanan polttajat ja baaritytöt tulivat kadulle seuraamaan, kun todistaja yritti löytää huoneistoa, jossa hän sanoo kuulleensa Shawn keskustelevan presidentti Kennedyn murhaamisesta.New Orleansin piirisyyttäjä Jim Garrison yrittää todistaa, että presidentti kuoli salaliiton eikä yksin toimivan murhaajan uhrina.Yrityksen onnistuminen saattaa riippua juuri tästä todistajasta, Perry Raymond Russosta, jota Shawn pääpuolustusasianajaja sanoo ”kuuluisuutta haluavaksi valehtelijaksi”.Russo, joka on ollut vakuutusasiamiehenä ja taksinkuljettajana, sanoo kuulleensa, kun presidentti Kennedyn murhaa suunniteltiin eräillä kutsuilla New Orleansissa syyskuussa vuonna 1963. Keskusteluun osallistui Shawn lisäksi Lee Harvey Oswald ja kolmas mies, joka on nyt kuollut.Russo mainitsi Shawn nimen ensi kerran vasta kun hänet oli hypnotisoitu piirisyyttäjä Garrisonin toimistossa, väittää puolestaan Shawn puolustusasianajaja.turvallisuusneuvoston maanantaiksi suunniteltu kokous oli ehkä New Yorkia koetelleen lumimyrskyn vaatimattomimpia uhreja.Lumentulo saattoi koko suurkaupungin poikkeustilaan. Liikenne ei kulkenut koko päivänä, vain muutama bussi nähtiin keskikaupungilla.Jalankulkijat käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja kävelivät keskellä lumen täyttämiä katuja.New Yorkin pörssi oli suljettu, samoin kaikki kunnalliset ja seurakuntien ylläpitämät koulut ja suurin osa yksityisistä ja valtion kouluista.New Yorkin lentokenttää ei voitu käyttää. Tuhannet ihmiset olivat jääneet saarroksiin Kennedyn lentokentälle ja siellä oleville ihmisille oli pudotettava helikopterilla ruokaa.jääkiekkomaajoukkueen tähti Anatoli Firsov on ilmoittanut, että hänelle tarjottiin 100.000 dollaria (n. 420.000 mk) ammattilaissopimuksesta erään kanadalaisen seuran kanssa äskeisellä Kanadan turneella.Firsov ei paljastanut tarjouksen tehnyttä seuraa, mutta Punatähtilehdelle antamassaan haastattelussa hän sanoi vastanneensa tarjouksen tekijöille, etteivät ”neuvostoliittolaiset jääkiekkoilijat myy itseään dollareista.”Firsov totesi myös huomanneensa muutamissa otteluissa, että ”kansallistunteet saivat yliotteen kanadalaisista tuomareista”. Myös Neuvostoliiton maajoukkueen johto on arvostellut tuomaritoimintaa muutamissa kiertueen aikana pelatuissa otteluissa.Firsovin mukaan kanadalaiset olivat muutamaan otteeseen yrittäneet saada neuvostoliittolaisia lannistumaan kovuudella, mutta ”on miellyttävää todeta, ettei nuori joukkueemme pelästynyt, vaan vastasi samalla mitalla.”HS