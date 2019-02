Historia

HS 12.2.1969

aikaan Italiaan matkaavia nais­turisteja varoitettiin esiinty­mästä pitkissä housuissa, bikineissä tai muuten liian vapaa­mielisessä asussa.Latinalais­ten maitten naiset viimei­sinä hyväk­syivät lyhyet helmat, mutta nyt on sitten läpi­näkyvyys ja puoli­alastomuuskin Italiassa kohotettu suuren muodin tasolle, joten kai se sitten on myös virallisesti hyväksyttyä siellä.Italialaisissa muodinluojissa on sen verran leikkimieltä, etteivät he malta tätä alastomuusmuotiakaan jättää sitä paitsi.Aivan leikkimielellä on tehty ja samoin pitäisi suhtautua näihin italialaisiin asuihin, joista todella voi sanoa, että niissä on sydän oikealla paikallaan.sosiaalidemokraattien riveissä on vielä huomattavia voimia, jotka pyrkivät kasaamaan esteitä Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden tielle, kirjoitti Neuvostoliiton kommunistisen puolueen äänenkannattaja Pravda tiistaina.Artikkelin kirjoittaja V. Korionov puuttuu myös Skp:n sisäisiin kiistoihin kertoen Leo Suonpään sanoneen, että ”ohjelmaluonnoksen käsittelyn yhteydessä on eräillä tovereilla ilmennyt melkoisen kyseenalaisia näkemyksiä.”Suomen kommunistien vieraana” -nimisen artikkelisarjan kirjoittaja kertoo tavanneensa Suomessa mm. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteerin Erkki Raatikaisen sekä Skp:n ”satoja tovereita” Helsingistä Kemiin asti.kokonaisuudessaan menee tänään keskusrikospoliisiin tutustumaan huumausainekysymykseen.Sen sijaan hallitus ei aio puuttua ”Uutisia Kiinasta”-julkaisun eräistä neuvostojohtajista käyttämään ilmaisuun ”kaksijalkaiset hyeenat”.Tämä ilmeni eduskunnan tiistaisella kyselytunnilla, jossa vastaajina esiintyi puolet nykyisestä hallituksesta.Ennen kyselytuntia aiheutti hämminkiä eduskunnan äänestyskone, joka näytti ensin nimenhuudosta poissaolleiden määräksi peräti 199.Toisella yrittämällä saatiin tulokseksi 28.äänellä neljää vastaan johtavat ammattinyrkkeilyn vastustajat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa.Kysymys ammattinyrkkeilyn kieltämisestä tulee esille maaliskuun ensimmäisenä päivänä Tukholmassa alkavassa Pohjoismaiden neuvoston 17. istunnossa.Ammattinyrkkeilyn vastustajat perustelevat kantaansa sillä, että otteluissa on sattunut vakavia onnettomuuksia ja ihmishenkien menetyksiä.Useat ottelijat ovat saaneet elinikäisen aivovamman.Lisäksi he katsovat ammattinyrkkeilyn saaneen liiaksi showmaisen luonteen.Eräiden mielestä on siinä gangsterismiin viittaavia piirteitä.osallistuminen Eurovision tämänvuotisiin laulukilpailuihin Madridissa jää riippuvaksi Euroopan yleisradioliiton (EBU) kannasta.Poikkeustilan julistaminen missä maassa tahansa aiheuttaa yleisradion johtokunnan käsityksen mukaan sen, ettei maa voi normaalilla tavalla osallistua kansainväliseen yhteistoimintaan.Siksi Eurovision laulukilpailujen toteuttaminen Madridissa tulisi kiireellisenä käsitellä EBU:n hallintoelimissä, totesi radion johtokunta tiistaisessa kokouksessaan.tv-ohjelma 2 on viime toukokuusta lähtien valmistanut Kotkassa ja sen ympäristössä tv:n tähänastista suurinta televisiofilmitoteutusta Toivo Pekkasen romaanista Tehtaan varjossa.Elokuvan viimeinen kuvausjakso alkoi helmikuun alkupäivinä ja päättyy viikon kuluttua.Elokuva on suunniteltu lähetettäväksi kakkosverkossa pääsiäisen seutuvilla ja myöhemmin uusintana tv-1:n puolella.Televisioelokuvan Tehtaan varjossa on ohjannut Rauni Mollberg assistenttinaan Sulevi Peltola, käsikirjoituksen on laatinut Jorma Savikko, kuvaajana toiminut Veikko Mård assistenttinaan Jorma Piironen ja lavastajana Seppo Heinonen.suomalainen eronnut rouva Slioor” – kuten uutistoimisto Reuter sanoo – on joutunut San Franciscossa viranomaisten kanssa tekemisiin.Oikeus on kehottanut häntä luovuttamaan ne noin miljoonan markan arvoiset 24 veistosta, jotka kuvanveistäjä Beniamino Bufano on antanut hänen haltuunsa.Asian on ottanut esille Bufanon taideyhdistys, joka joitakin vuosia sitten on perustettu ”suojelemaan kuvanveistäjää ja säilyttämään hänen omaisuutensa.”Veistokset siirretään Taben kotoa varastoon siksi, kunnes asia tulee ratkaistavaksi oikeusistuimessa.Eräs san franciscolainen lehti kertoo Tabe Slioorin ja kuvanveistäjä Bufanon tutustuneen viime vuonna kutsuilla kaupungin lehdistöklubissa.Bufanon mukaan Slioor, joka oli sanonut olevansa 50-vuotias, olisi halunnut mennä hänen kanssaan naimisiin.67-vuotias kuvanveistäjä ei kuitenkaan ollut kiinnostunut.Bufano on kertonut lehdelle veistosten joutuneen rva Slioorin haltuun, koska hänelle oli lupailtu ”suomalaista Nobel-palkintoa” – sittemmin hän kuuli, ettei palkintoa ole olemassakaan.HS