HS 13.2.1969

Afrikkalaisjohtajalle kuuden vuoden tuomio

Salisbury/Lusaka, 12.2. (Reuter)

Rhodesian

Paikallisjunaliikenne lakkautetaan neljällä rataosalla kesäkuussa

Paikallisjunaliikenne

Purhonen allekirjoitti Suomalaisella Klubilla keskiviikkona ottelusopimuksen, joka edellyttää Purhosen ottelevan Ranskan Daniel Brunetia vastaan Messuhallissa 24. helmikuuta.Purhoselle taattiin sopimuksessa ottelusta 2500 markan nettopalkkio.Samaan aikaan kun Purhonen allekirjoitti todettiin julkisuudessa Pohjoismaiden Neuvoston todennäköisesti päätyvän maaliskuun alussa suosittelemaan ammattinyrkkeilyn lopettamista pohjoismaissa.Purhosen ammattilaissopimuksen ja PN:n suunnitelmien ristiriitaisuuden välitön seuraus oli allekirjoitustilaisuudessa syntynyt keskustelu asetelmasta.Purhosen ja oman ammattinsa puolesta Purhosen manageri Elis Ask otti kantaa seuraavin ajatuksin: ”Pohjoismaiden Neuvoston tärkeimpiin tehtäviin näyttää kuuluvan – – ammattinyrkkeilyn kieltäminen vaikutusalueellaan. – –Esimerkiksi Englannissa, jossa luultavasti ollaan monissa yhteiskunnallisissa ratkaisuissa askeleen tai pari edellä Suomea, kumottiin ammattinyrkkeilyä koskeva kielto jo 1800-luvun lopulla. – –Tälläkin hetkellä Englannissa on satoja ammattinyrkkeilijöitä ja tämän ”epäinhimillisen ja raa'an urheilun” suosio tuntuu olevan varaukseton.Nyrkkeilyä vastustavat yleensä ensimmäisinä ne, jotka eivät ole sitä koskaan nähneetkään.Lukuisista yrityksistä huolimatta ei kukaan kiihkeimmistä vastustajista ole uskaltautunut edes vilkaisemaan mitä kehässä tapahtuu. On järjetöntä tuomita, jos ei edes tiedä mistä puhuu.Enemmistö esittää bensiini­pakokaasujen puhdistamispakkoaajoneuvojen pakokaasujen puhdistamispakkoa esittää liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle keskiviikkona jättämässään kirjelmässä.Perusteluissaan yhdistys katsoo, että ilmansaastuminen vähentää ympäristön viihtyvyyttä ja aiheuttaa terveydellisiäkin vaaroja.Yhdistys toteaa, että suurin osa ajoneuvoista on bensiinikäyttöisiä.Kirjelmässä sanotaan, että tutkimusten mukaan pakokaasut ovat suurin tekijä ilmansaastumisessa.kielletään edelleen Helsingissä Etelärannan itäreunalla Kauppatorin hallin edustalla 16 metrin matkalla ennen hallin pohjoispäähän johtavaa ajokäytävän reunaa, päätti Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta omasta puolestaan.Asiaan vaikuttaa uusi liikenteenlaskentamenetelmä.Liikenteen laskemista varten on hallin Etelärannan puoleisessa seinässä viime joulukuun lopusta lähtien ollut ultraääni-ilmaisin.Käytännössä todettiin, että ilmaisimen lähelle pysäköidyt ajoneuvot aiheuttivat häiriöitä laitteen toiminnassa. Niiden poistamiseksi kiellettiin jo aikaisemmin tilapäisesti pysähtyminen Etelärannan itäreunalla.Ultraääni-ilmaisin välittää automaattisesti laskemansa liikennemäärät ajoneuvojen koon ja kadulle mahdollisesti muodostuvat ruuhkautumat liikenteen keskusvalvomossa olevalle liikennevalojen toimintaa ohjelmoivalle tietokoneelle, joka näiden tietojen perusteella valitsee alueella oleviin liikennevaloihin kulloinkin vallitsevan tilanteen mukaisen ohjelman.afrikkalaisten kansallismielisten johtaja Ndabaningi Sithole jatkaa aseellisen taistelun ohjaamista vankilasta käsin huolimatta Salisburyssä keskiviikkona saamastaan kuuden vuoden tuomiosta, ilmoitti Zimbabwen afrikkalaisten kansallinen unioni ZANU Lusakassa.Rhodesian korkein oikeus tuomitsi ZANU:n johtajan pastori Sitholen keskiviikkona Salisburyssä kuuden vuoden vankeusrangaistukseen pääministeri Ian Smithin ja hänen hallituksensa jäsenen murhaamiseen tähdätystä yllytyksestä.ZANU:n Lusakassa, Sambian pääkaupungissa toimiva edustaja julkaisi tiedotteen, jossa sanottiin vuodesta 1964 vangittuna tai karkotettuna olleen Sitholen tulevan jatkamaan kansallismielisten taistelun johtamista vankilasta käsin kuten tähänkin saakka.lakkautetaan neljällä rataosalla kokonaan kesäkuun alusta lähtien rautatiehallituksen laatiman paikallisliikennettä koskevan suunnitelman mukaan.Lisäksi vähennetään monia paikallisluonteisia junavuoroja.Liikenne loppuu kesäkuun alusta rataosilla Lahti–Kausala, Lahti–Loviisa, Paimio–Salo ja Orivesi–Jämsänkoski.Kaikkiaan liikennesupistukset ovat lähes 4 500 junakilometriä vuorokautta kohti.HS