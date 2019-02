Historia

Aznavour, pieni suuri mies

HS 14.2.1969

Koko

Pravdan artikkeli varoitus Suomelle

Bonn, 13. 2. (Matti Kontio)

Vaikka

Valtion avustuksella sähkö 5 000 taloudelle

Sähkön

Helsinki tarvitsee huumausaineosaston

Paljastuneiden

Kovakantisten kerho

Tammikuun

Pääministeri on mukava kuvattava

Suomen

Tuntematon tuijotellut nukkuvia Forssassa

Hämeenlinna, 13. 2. (JM)

Poliisi

Puputyttö bussiin ”houkutuslinnuksi”

Voisiko

Pariisi lauloi 1960-luvun alussa Charles Aznavourin mukana laulua ”Il faut savoir”, täytyy osata kätkeä tuskansa, vaikka en olekaan varma osaanko sitä tehdä...Koko Pariisi (ja koko maailma) on hyräillyt monia muitakin Aznavourin lauluja, joille on tunnusomaista tunteellisuus, rytmi, lämpö, ehkä myös sentimentaalisuus.Kun Aznavour laulaa yksin Olympia-teatterissa, häntä kuunnellaan: hän on uskomattoman pieni, ruma mies, jolla on laaja, värisevä ääni.Ilkeäkieliset ovat verranneet sitä lähinnä lampaan määkinään, ihailijoille se on nautittavaa kuunneltavaa.Ilmiö ”Aznavour” on sataprosenttisen ranskalainen (armenialaisesta syntyperästä huolimatta): hän laulaa, runoilee ja säveltää juuri niistä asioista, jotka ovat sen kulttuurin ja ihmisten henkistä taustaa ja tunnevirtauksia.Kauneimpia Aznavourin viime vuosien lauluja on hänen laulunsa ”Äidistä”, joka on kuolinvuoteellaan. Kaikki lapset ovat keräytyneet jättämään jäähyväisiä henkilölle, johon liittyy niin paljon rakkautta ja muistoja...Pravdan artikkelissa ei mainita suoranaisesti Pohjoismaiden tulliunionisuunnitelmia, joita Suomen hallitus kannattaa, ollaan Skandinavian maiden pääkaupungeissa varmoja siitä, että artikkeli oli selvä varoitus Helsingille, kirjoittaa Die Welt torstaina tutkiessaan kirjoitusta.Moskova halusi varoittaa Helsinkiä muistamaan pohjoismaiseen tulliunionipiiriin sitoutuessaan kauppapoliittisen riippuvuutensa ”suuresta itäisestä veljestä”.Johtavissa länsisaksalaisissa lehdissä on ollut viime päivien aikana useita perusteellisia analysoivia selostuksia Pravdan artikkelista ja sen synnyttämästä tilanteesta.Die Weltin tapaan niissä kiinnitetään huomiota kahteen seikkaan: Neuvostoliiton Nordek-suunnitelmaa kohtaan tuntemaan epäluuloon sekä Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen saamaan ojennukseen.saa arviolta 5 000 taloutta tänä vuonna valtion avustuksella.Valtio voi käyttää sähköistykseen 2,85 miljoonaa markkaa, josta kuitenkin osa menee jo aiemmin tehtyjen töiden maksamiseen, kerrottiin kauppa- ja teollisuusministeriön voimatalousosastolta.Sähköistys jatkuu suunnilleen viime vuotisella vauhdilla.Tarkkoja lukuja viime vuoden sähköistyksestä ei vielä ole saatavissa, mutta voimatalousosastolla arvioitiin noin 4 000 talouden saaneen sähkön valtion avustuksen turvin.Sähköyhtiöiden sekä -kuluttajien kustannuksin on sähköjohdot vedetty noin 1 000 talouteen. Koko maaseudun sähköistysprosentti on nyt noin 90.huumausainerikosten määrä kymmenkertaistui Helsingissä viime vuonna verrattuna edelliseen vuoteen.Pääkaupunkiin olisi välttämättä saatava kokonainen poliisien huumausaineosasto nykyisen 12-miehisen ryhmän asemesta, sanoo poliisikomentaja Veikko Hietalahti.Kaikkiaan paljasti poliisi viime vuonna Helsingissä 303 huumausainerikosta, joista salakuljetus- ja myyntitapauksia oli 58 ja hallussapitotapauksia 144.Hashista takavarikoitiin kolme kiloa ja amfetamiinisekoitusta 2,1 kiloa. Tänä vuonna on paljastunut jo 58 huumausainerikosta ja puhdasta amfetamiinia on takavarikoitu noin 3,5 kiloa.alussa perustettuun Suureen Suomalaiseen Kirjakerhoon on tähän mennessä liittynyt 25 000 jäsentä.Useimmat kerholle tulleet tiedustelut ovat koskeneet kirjan ulkoasua: kirjan toivotaan olevan kovakantinen, lujatekoinen ja esteettisesti miellyttävä.Kirjakerho on hyvä asia ja sen perustajat WSOY, Otava ja Tammi osoittavat kiitettävää aktiivisuutta tarjoamalla kovakantisia, lujatekoisia ja esteettisesti miellyttäviä teoksia joka kotiin.Ensimmäisen vuoden valikoima käsittää Jörn Donnerin, Eeva Joenpellon, Gunnar Mattssonin, Martti Paloheimon ja Marja-Liisa Vartion tuotantoa.miellyttävimmäksi kuvattavaksi vuonna 1968 valitsi Suomen Lehtivalokuvaajat ry pääministeri Mauno Koiviston.Valokuvaajien sitruunat hankalimmille kuvattaville saivat Irwin Goodman, Danny ja Kirka Babitsin.Viime vuoden miellyttävin kuvattava oli Ruotsin prinssi Bertil.ei ole saanut yhtään ilmoitusta makuuhuonehiippailijasta, josta Forssassa kiertelee huhuja.Tarinan mukaan tuntematon mies tunkeutuu omilla avaimillaan makuuhuoneisiin tuijottamaan nukkuvia. Huhu on ilmeisesti saanut alkunsa kahdesta todetusta tapauksesta, joista kuitenkaan ei ole tehty rikosilmoituksia.Poliisi antoi paikallislehdessä torstaina ohjeita mahdollisten tuijottelijoiden käsittelystä.niukka-asuinen bussiemäntä piristää yksitoikkoisia työmatkoja ja saataisiinko hänen avullaan ruuhkia aiheuttavat yksityisautoilijat käyttämään julkisia ajoneuvoja?Kanadassa Torontossa pidetyssä kaupunkiliikenteen ongelmia pohtineessa kokouksessa kysymystä kokeiltiin käytännössä: eräästä yökerhosta lainattu puputyttö Bubbles toimi päivän kaupunkibussin emäntänä kätellen matkustajia ja ohjaten heitä paikalle.Tuloksena oli, että ainakin yksi miesmatkustaja ajoi parisen kilometriä kotipysäkkinsä ohi. Toistaiseksi ei tiedetä, ilmestyvätkö puputytöt pysyvästi Toronton kaupunkibusseihin. (Reuter)HS